Kenelerin Canını Okuyacak Kahraman Keklikler Sahaya Çıkınca X’te Mizah Şov Başladı
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Bu yıl 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlı kene ve kahverengi kokarca tehdidiyle mücadele kapsamında doğaya salınacak. Kenelerin doğaya salınacak olması X’te mizah şova dönüştü. İşte ‘kahraman keklikler’ için atılan kahkaha attıracak o paylaşımlar.
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Kenelerle mücadele için kahraman keklik ordusu sahaya çıkıyor.
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İşte 'kahraman' keklikleri mizaha dönüştüren goygoycular:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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