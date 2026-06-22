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Kenelerin Canını Okuyacak Kahraman Keklikler Sahaya Çıkınca X’te Mizah Şov Başladı

Kenelerin Canını Okuyacak Kahraman Keklikler Sahaya Çıkınca X’te Mizah Şov Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.06.2026 - 12:53
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Bu yıl 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlı kene ve kahverengi kokarca tehdidiyle mücadele kapsamında doğaya salınacak. Kenelerin doğaya salınacak olması X’te mizah şova dönüştü. İşte ‘kahraman keklikler’ için atılan kahkaha attıracak o paylaşımlar.

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Kenelerle mücadele için kahraman keklik ordusu sahaya çıkıyor.

Kenelerle mücadele için kahraman keklik ordusu sahaya çıkıyor.

Her sene olduğu gibi bu sene de keneyle mücadele için yüz binlerce keklik doğaya salınacak. Bu yıl, 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere, toplam 51 bin kanatlıyı doğaya çıkacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'DKMP Genel Müdürlüğümüz, 2025 yılında 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünü doğayla buluşturdu. Bu yıl, 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere, toplam 51 bin kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz. Son 10 yılda, yaklaşık 750 bin keklik ve 250 bin sülün olmak üzere, 1 milyon kanatlıyı doğayla buluşturduk' dedi.

Keklikler sosyal medya goygoycularını da harekete geçirdi. Kekliklere “kahraman” adı verildi, mizah şov beraberinde geldi.

İşte 'kahraman' keklikleri mizaha dönüştüren goygoycular:

İşte 'kahraman' keklikleri mizaha dönüştüren goygoycular:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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