Kenelerin Canını Okuyacak Kahraman Keklikler Sahaya Çıkınca X’te Mizah Şov Başladı

Her sene olduğu gibi bu sene de keneyle mücadele için yüz binlerce keklik doğaya salınacak. Bu yıl, 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere, toplam 51 bin kanatlıyı doğaya çıkacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'DKMP Genel Müdürlüğümüz, 2025 yılında 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünü doğayla buluşturdu. Bu yıl, 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere, toplam 51 bin kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz. Son 10 yılda, yaklaşık 750 bin keklik ve 250 bin sülün olmak üzere, 1 milyon kanatlıyı doğayla buluşturduk' dedi.

Keklikler sosyal medya goygoycularını da harekete geçirdi. Kekliklere “kahraman” adı verildi, mizah şov beraberinde geldi.