AYT'den de Sağlam Çıkmayı Başarıp Soluğu X'te Alan Mizahşör Öğrenciler

Üniversiteye girişin ilk adımı olan YKS, bu yıl da binlerce öğrencinin geleceğini belirlemek için ter döktüğü sınavlardan biri oldu. Özellikle ilk oturum olan TYT, zorluk seviyesi ve sorularıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

AYT oturumunda ise öğrenciler birçok derste zorlayıcı sorularla karşılaştı. Matematikten edebiyata kadar pek çok soru, sınav sonrası sosyal medyada gündem oldu.