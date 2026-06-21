AYT'den de Sağlam Çıkmayı Başarıp Soluğu X'te Alan Mizahşör Öğrenciler
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Üniversiteye girişin ilk adımı olan YKS, bu yıl da binlerce öğrencinin geleceğini belirlemek için ter döktüğü sınavlardan biri oldu. Özellikle ilk oturum olan TYT, zorluk seviyesi ve sorularıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
AYT oturumunda ise öğrenciler birçok derste zorlayıcı sorularla karşılaştı. Matematikten edebiyata kadar pek çok soru, sınav sonrası sosyal medyada gündem oldu.
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AYT, yani YKS'nin ikinci oturumu sonlandı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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