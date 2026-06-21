Trafikteki Levhalarda Her Gün Gördüğümüz Ama Adını Bilmediğimiz O İki Fontun İlginç Hikayesi

Her gün işe giderken, şehirler arası yollarda ya da bir otobüs yolculuğunda gözümüzün önünden geçen o yeşil ve mavi yön tabelaları aslında sandığımızdan daha bilinçli bir tasarımın ürünü. Tesadüfen seçilmiş yazı tipleri değil bunlar; okunabilirlik, hız ve dikkat dağınıklığı gibi faktörler düşünülerek geliştirilen özel bir sistemin parçası.

Türkiye’de karayolu tabelalarında kullanılan E-Serisi ve O-Serisi fontlar, sadece estetik bir tercih değil; yüksek hızda bile saniyeler içinde okunabilecek şekilde tasarlanmış işlevsel bir mühendislik çözümü.

İsterseniz, birlikte bakalım...

Kaynak: canaybalik