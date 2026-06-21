Trafikteki Levhalarda Her Gün Gördüğümüz Ama Adını Bilmediğimiz O İki Fontun İlginç Hikayesi

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Her gün işe giderken, şehirler arası yollarda ya da bir otobüs yolculuğunda gözümüzün önünden geçen o yeşil ve mavi yön tabelaları aslında sandığımızdan daha bilinçli bir tasarımın ürünü. Tesadüfen seçilmiş yazı tipleri değil bunlar; okunabilirlik, hız ve dikkat dağınıklığı gibi faktörler düşünülerek geliştirilen özel bir sistemin parçası.
Türkiye’de karayolu tabelalarında kullanılan E-Serisi ve O-Serisi fontlar, sadece estetik bir tercih değil; yüksek hızda bile saniyeler içinde okunabilecek şekilde tasarlanmış işlevsel bir mühendislik çözümü.
İsterseniz, birlikte bakalım...
Kaynak: canaybalik
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Trafik levhalarındaki fontlara daha önce dikkat etmiş miydiniz?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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