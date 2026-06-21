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Trafikteki Levhalarda Her Gün Gördüğümüz Ama Adını Bilmediğimiz O İki Fontun İlginç Hikayesi

Trafikteki Levhalarda Her Gün Gördüğümüz Ama Adını Bilmediğimiz O İki Fontun İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 14:12

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Her gün işe giderken, şehirler arası yollarda ya da bir otobüs yolculuğunda gözümüzün önünden geçen o yeşil ve mavi yön tabelaları aslında sandığımızdan daha bilinçli bir tasarımın ürünü. Tesadüfen seçilmiş yazı tipleri değil bunlar; okunabilirlik, hız ve dikkat dağınıklığı gibi faktörler düşünülerek geliştirilen özel bir sistemin parçası.

Türkiye’de karayolu tabelalarında kullanılan E-Serisi ve O-Serisi fontlar, sadece estetik bir tercih değil; yüksek hızda bile saniyeler içinde okunabilecek şekilde tasarlanmış işlevsel bir mühendislik çözümü.

İsterseniz, birlikte bakalım...

Kaynak: canaybalik

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Trafik levhalarındaki fontlara daha önce dikkat etmiş miydiniz?

Trafik levhalarındaki fontlara daha önce dikkat etmiş miydiniz?

Aslına bakarsanız bu fontlar birer amaca hizmet ediyorlar.

Peki neden tek bir font yerine iki farklı font kullanıyoruz?

1. E-Serisi: Şehir İçinin Esnek Kurtarıcısı

  • Nerede Görürüz? Şehir içi, il ve devlet yollarındaki (genellikle mavi/beyaz) tabelalarda.

  • Özelliği: E-Serisi, tabiri caizse 'lastik gibi' bir fonttur. Sıkıştırılmaya ve daraltılmaya inanılmaz müsaittir.

  • Neden Tercih Ediliyor? Türkiye'deki lokasyon isimlerinin uzunlukları çok değişkendir. 7 harfli 'Karaköy' ile 18 harfli 'Orhan Kemal Müzesi'ni aynı boyuttaki tabelaya sığdırmak için fontu daraltmanız gerekir. Standart fontlar (örneğin Times New Roman) daraltıldığında tamamen okunmaz hale gelirken, E-Serisi daraltıldığında bile okunabilirliğini korur.

2. O-Serisi: Otoyolların Yüksek Hız Uzmanı

  • Nerede Görürüz? Şehirlerarası otoyollardaki devasa yeşil tabelalarda.

  • Özelliği: E-Serisine kıyasla daha kalın, daha geniş ve harf aralıkları daha açıktır. Kesinlikle sıkıştırılamaz.

  • Neden Tercih Ediliyor? Otoyolda yüksek hızla seyahat ederken bir tabelayı 200-300 metre geriden net bir şekilde okumanız gerekir. Fakat asıl mühendislik gece sürüşlerinde ortaya çıkar. Otoyol tabelaları far ışığını yansıtacak (reflektif) şekilde tasarlanır. Eğer E-Serisi gibi sıkıştırılabilir ve harfleri birbirine yakın bir font kullanılsaydı, gece karanlığında far ışığı tabelaya vurduğunda harflerin parlaması birbirine karışacak (ışık taşması/halation) ve yazılar okunamaz bir ışık topuna dönüşecekti. Kalın ve geniş O-Serisi, harfler arasındaki boşlukları koruyarak geceleri de mükemmel okunabilirlik sağlar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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