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Kedilerle İletişim Kurmanın Gizli Yolu Keşfedildi

Kedilerle İletişim Kurmanın Gizli Yolu Keşfedildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 12:42
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Kedilerle iletişim kurmanın sandığımızdan çok daha basit bir yolu olduğu ortaya çıktı. Yeni bir araştırma, “yavaş göz kırpma” hareketinin kedilerle güven bağı kurmada kritik rol oynadığını gösteriyor. Bu küçük ama etkili jestin, insan-kedi etkileşimini belirgin şekilde güçlendirdiği belirtiliyor.

Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4159...
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Yeni bir araştırma, insanlarla kediler arasındaki bağın güçlenmesinde en etkili yöntemlerden birinin “yavaş göz kırpma” olduğunu ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, insanlarla kediler arasındaki bağın güçlenmesinde en etkili yöntemlerden birinin “yavaş göz kırpma” olduğunu ortaya koydu.

Sussex Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmalarda, gözlerini hafifçe kısıp yavaşça kırpan insanların kediler tarafından daha güvenilir ve tehdit oluşturmayan bireyler olarak algılandığı belirlendi. Bu basit mimik, kedilerin kendi aralarında kullandığı rahatlık ve güven sinyallerine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Deneylerde hem ev kedileri hem de daha önce tanışmadıkları kediler gözlemlendi.

Deneylerde hem ev kedileri hem de daha önce tanışmadıkları kediler gözlemlendi.

Araştırmacılar, yavaş göz kırpma davranışı sergilediğinde kedilerin yaklaşma, temas kurma ve el koklama gibi sosyal etkileşim davranışlarının arttığını tespit etti. Buna karşın sabit ve doğrudan bakışın, kedilerde mesafeli bir tutum yarattığı görüldü.

Uzmanlara göre kediler, uzun ve kesintisiz bakışı potansiyel bir tehdit olarak yorumlarken; yavaş göz kırpma hareketini “sakinlik” ve “güven” göstergesi olarak algılıyor. Bu nedenle söz konusu davranış, insan-kedi iletişiminde karşılıklı güveni artıran basit ama etkili bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Araştırma, kedilerin sanılandan daha hassas sosyal ipuçlarına tepki verdiğini bir kez daha ortaya koyarken, özellikle barınaklar ve veteriner klinikleri gibi stresli ortamlarda bu tür basit etkileşimlerin hayvanların rahatlamasına katkı sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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