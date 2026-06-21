Kedilerle İletişim Kurmanın Gizli Yolu Keşfedildi

Araştırmacılar, yavaş göz kırpma davranışı sergilediğinde kedilerin yaklaşma, temas kurma ve el koklama gibi sosyal etkileşim davranışlarının arttığını tespit etti. Buna karşın sabit ve doğrudan bakışın, kedilerde mesafeli bir tutum yarattığı görüldü.

Uzmanlara göre kediler, uzun ve kesintisiz bakışı potansiyel bir tehdit olarak yorumlarken; yavaş göz kırpma hareketini “sakinlik” ve “güven” göstergesi olarak algılıyor. Bu nedenle söz konusu davranış, insan-kedi iletişiminde karşılıklı güveni artıran basit ama etkili bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Araştırma, kedilerin sanılandan daha hassas sosyal ipuçlarına tepki verdiğini bir kez daha ortaya koyarken, özellikle barınaklar ve veteriner klinikleri gibi stresli ortamlarda bu tür basit etkileşimlerin hayvanların rahatlamasına katkı sağlayabileceğine dikkat çekiyor.