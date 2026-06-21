Kedilerle İletişim Kurmanın Gizli Yolu Keşfedildi
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Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4159...
Kedilerle iletişim kurmanın sandığımızdan çok daha basit bir yolu olduğu ortaya çıktı. Yeni bir araştırma, “yavaş göz kırpma” hareketinin kedilerle güven bağı kurmada kritik rol oynadığını gösteriyor. Bu küçük ama etkili jestin, insan-kedi etkileşimini belirgin şekilde güçlendirdiği belirtiliyor.
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Yeni bir araştırma, insanlarla kediler arasındaki bağın güçlenmesinde en etkili yöntemlerden birinin “yavaş göz kırpma” olduğunu ortaya koydu.
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Deneylerde hem ev kedileri hem de daha önce tanışmadıkları kediler gözlemlendi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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