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Klima ve Vantilatöre Gerek Yok: Evinizi Serin Tutmanın Basit Yolu Meğer Buymuş

Klima ve Vantilatöre Gerek Yok: Evinizi Serin Tutmanın Basit Yolu Meğer Buymuş

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 09:20
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Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte evde serin kalmak zorlaşırken, klima veya vantilatör kullanmak istemeyenler alternatif yöntemlere yöneliyor. Uzmanlara göre ise herkesin evinde bulunan basit bir eşya, geceleri daha rahat uyumaya yardımcı olabilir. Sıcak su torbasının soğuk kullanımı, yaz sıcağıyla mücadelede pratik bir çözüm sunuyor.

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Yaz sıcakları etkisini artırırken evin içinde serin kalmak her zaman kolay olmayabiliyor.

Yaz sıcakları etkisini artırırken evin içinde serin kalmak her zaman kolay olmayabiliyor.

Pek çok kişi çözümü vantilatör veya klima kullanmakta arasa da, uzmanlara göre bu cihazlar aslında ortamın sıcaklığını tamamen düşürmek yerine havayı hareket ettirerek vücudun serinlemesine yardımcı oluyor.

Isıtma uzmanı John Lawless, yaz aylarında serinlemek için şaşırtıcı ama oldukça basit bir yöntem önerdi: Sıcak su torbası kullanmak.

İlk bakışta kış aylarını hatırlatan sıcak su torbaları, doğru kullanıldığında yazın da işe yarayabiliyor.

İlk bakışta kış aylarını hatırlatan sıcak su torbaları, doğru kullanıldığında yazın da işe yarayabiliyor.

Bunun nedeni ise iyi bir yalıtkan olmaları. İçine sıcak su yerine soğuk su doldurulan sıcak su torbası, vücuttaki ısıyı çekerek serinleme hissi oluşturuyor.

Lawless, 'Sıcak su torbaları aslında iyi yalıtkanlardır. Bu nedenle yılın her döneminde sıcak veya soğuk şekilde kullanılabilirler' dedi.

Özellikle gece uyurken yatağın serin kalması için sıcak su torbasının içine soğuk su veya buz konularak çarşafların altına ya da yastığın yanına yerleştirilmesi öneriliyor. Böylece yatağa girildiğinde sıcak ve rahatsız edici bir ortam yerine daha serin bir yüzeyle karşılaşmak mümkün oluyor.

Sıcak su torbasıyla serinleme yöntemi nasıl uygulanır?

Sıcak su torbasıyla serinleme yöntemi nasıl uygulanır?

Sıcak su torbasını birkaç buz küpü, kırılmış buz veya buzdolabından alınmış soğuk suyla doldurmak yeterli. Daha hızlı etki göstermesi için boyun, bilek veya ayak bileği gibi nabız noktalarına temas ettirilebilir.

Gece boyunca kullanmak isteyenler ise torbayı yatağın ayak ucuna veya yastığın yakınına koyabilir. Eğer doğrudan ten üzerinde fazla soğuk hissedilirse, ince bir havlu ya da yastık kılıfına sarılması tavsiye ediliyor.

Bazı kişiler sıcak su torbasını kısa süreliğine buzluğa koymayı tercih etse de bu yöntem dikkat gerektiriyor. Donan su genleşebileceği için torbada çatlama veya sızıntı riski oluşabiliyor. Bu nedenle buzlukta uzun süre bekletilmemesi ve içine tamamen donmuş su konulmaması öneriliyor.

Basit ve düşük maliyetli bu yöntem, özellikle klima kullanmak istemeyen veya elektrik tüketimini azaltmayı hedefleyen kişiler için yaz aylarında pratik bir alternatif olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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