Klima ve Vantilatöre Gerek Yok: Evinizi Serin Tutmanın Basit Yolu Meğer Buymuş

Sıcak su torbasını birkaç buz küpü, kırılmış buz veya buzdolabından alınmış soğuk suyla doldurmak yeterli. Daha hızlı etki göstermesi için boyun, bilek veya ayak bileği gibi nabız noktalarına temas ettirilebilir.

Gece boyunca kullanmak isteyenler ise torbayı yatağın ayak ucuna veya yastığın yakınına koyabilir. Eğer doğrudan ten üzerinde fazla soğuk hissedilirse, ince bir havlu ya da yastık kılıfına sarılması tavsiye ediliyor.

Bazı kişiler sıcak su torbasını kısa süreliğine buzluğa koymayı tercih etse de bu yöntem dikkat gerektiriyor. Donan su genleşebileceği için torbada çatlama veya sızıntı riski oluşabiliyor. Bu nedenle buzlukta uzun süre bekletilmemesi ve içine tamamen donmuş su konulmaması öneriliyor.

Basit ve düşük maliyetli bu yöntem, özellikle klima kullanmak istemeyen veya elektrik tüketimini azaltmayı hedefleyen kişiler için yaz aylarında pratik bir alternatif olabilir.