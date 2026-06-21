Klima ve Vantilatöre Gerek Yok: Evinizi Serin Tutmanın Basit Yolu Meğer Buymuş
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Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte evde serin kalmak zorlaşırken, klima veya vantilatör kullanmak istemeyenler alternatif yöntemlere yöneliyor. Uzmanlara göre ise herkesin evinde bulunan basit bir eşya, geceleri daha rahat uyumaya yardımcı olabilir. Sıcak su torbasının soğuk kullanımı, yaz sıcağıyla mücadelede pratik bir çözüm sunuyor.
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Yaz sıcakları etkisini artırırken evin içinde serin kalmak her zaman kolay olmayabiliyor.
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İlk bakışta kış aylarını hatırlatan sıcak su torbaları, doğru kullanıldığında yazın da işe yarayabiliyor.
Sıcak su torbasıyla serinleme yöntemi nasıl uygulanır?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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