Dünyanın En Uzun Merdiveni: 11 Bin 674 Basamaklı Yapı Yılda Sadece Bir Kez Açılıyor

Günümüzde ise güvenlik nedeniyle yalnızca bakım ekiplerinin kullanımına açık olan merdiven, ziyaretçileriyle sadece yılda bir kez buluşuyor.

Her yıl düzenlenen Niesen Merdiven Koşusu kapsamında sporcuların tırmanmasına izin verilen bu dev merdiveni tamamlamak yaklaşık üç saat sürüyor. Zirveye ulaşmak isteyenler için füniküler yolculuğu ise oldukça daha kısa; dağın tepesine yaklaşık 30 dakikada çıkılabiliyor.