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Dünyanın En Uzun Merdiveni: 11 Bin 674 Basamaklı Yapı Yılda Sadece Bir Kez Açılıyor

Dünyanın En Uzun Merdiveni: 11 Bin 674 Basamaklı Yapı Yılda Sadece Bir Kez Açılıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 14:10
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İsviçre Alpleri'nde bulunan Niesen Dağı, manzarası kadar sıra dışı yapısıyla da dikkat çekiyor. Dağın yamacına kurulan 11 bin 674 basamaklı merdiven, dünyanın en uzun merdiveni olarak biliniyor ancak ziyaretçilere yalnızca yılda bir kez açılıyor.

Kaynak: https://www.niesen.ch/en/excursions/n...
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İsviçre Alpleri'nde yer alan Niesen Dağı, dünyanın en sıra dışı yapılarından birine ev sahipliği yapıyor.

İsviçre Alpleri'nde yer alan Niesen Dağı, dünyanın en sıra dışı yapılarından birine ev sahipliği yapıyor.

Dağın yamacına kurulan ve Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en uzun merdiveni kabul edilen bu yapı, tam 11 bin 674 basamaktan oluşuyor.

Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki merdiven, 1910 yılında Niesen Dağı'ndaki füniküler hattının bakım ve onarım çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla inşa edildi.

Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki merdiven, 1910 yılında Niesen Dağı'ndaki füniküler hattının bakım ve onarım çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla inşa edildi.

Günümüzde ise güvenlik nedeniyle yalnızca bakım ekiplerinin kullanımına açık olan merdiven, ziyaretçileriyle sadece yılda bir kez buluşuyor.

Her yıl düzenlenen Niesen Merdiven Koşusu kapsamında sporcuların tırmanmasına izin verilen bu dev merdiveni tamamlamak yaklaşık üç saat sürüyor. Zirveye ulaşmak isteyenler için füniküler yolculuğu ise oldukça daha kısa; dağın tepesine yaklaşık 30 dakikada çıkılabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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