Çimentoya da Tuğlaya da Gerek Yok: Plastik Atıklardan 5 Günde Ev Kuruluyor

Geleneksel yapı malzemeleriyle kıyaslandığında sistemin yaklaşık %40’a kadar maliyet avantajı sunduğu, ayrıca %20 civarında daha hafif yapılar oluşturduğu belirtiliyor. Bu durum hem iş gücü ihtiyacını azaltıyor hem de inşaat sürecini hızlandırıyor.

UNICEF tarafından yapılan değerlendirmelere göre bu modüler bloklar; suya dayanıklılık, ısı yalıtımı ve yüksek rüzgâr direnci gibi temel yapı kriterlerini karşılayabiliyor.

Afrika’da eğitim yapılarında kullanım

Teknoloji, UNICEF iş birliğiyle özellikle Fildişi Sahili’nde eğitim altyapısında aktif olarak kullanıldı. Abidjan’da yoğun plastik atık sorununa çözüm üretmek amacıyla kurulan tesis, geri dönüşüm kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 262 derslik inşa edildi. Yaklaşık 1.441 metrik ton plastik, yapı malzemesine dönüştürüldü ve 13 binden fazla çocuğun eğitim aldığı yeni sınıflar oluşturuldu.