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Çimentoya da Tuğlaya da Gerek Yok: Plastik Atıklardan 5 Günde Ev Kuruluyor

Çimentoya da Tuğlaya da Gerek Yok: Plastik Atıklardan 5 Günde Ev Kuruluyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 10:06
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Kolombiya çıkışlı bir teknoloji, inşaatı adeta “lego” oyununa çeviriyor. Atık plastikler, çimento ya da tuğla kullanılmadan birbirine geçen modüllere dönüşüyor ve yapılar çok kısa sürede ayağa kalkabiliyor. UNICEF iş birliğiyle Afrika’da da uygulanan sistem, hem çevre krizine hem de konut ihtiyacına aynı anda çözüm arıyor.

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Kolombiya merkezli Conceptos Plásticos, atık plastikleri yapı malzemesine dönüştürerek inşaat sektöründe alışılmış kalıpları zorlayan bir sistem geliştirdi.

Kolombiya merkezli Conceptos Plásticos, atık plastikleri yapı malzemesine dönüştürerek inşaat sektöründe alışılmış kalıpları zorlayan bir sistem geliştirdi.

Şirketin “birbirine geçen modüler blok” teknolojisi sayesinde ne çimento ne de tuğla kullanılıyor; yapılar adeta büyük bir lego sistemi gibi kısa sürede kurulabiliyor.

Plastik atıktan modüler konutlara

2010 yılından bu yana geliştirilen sistem, özellikle PVC içermeyen geri dönüştürülmüş plastiklerin işlenmesiyle üretilen hafif ve dayanıklı bloklara dayanıyor. Bu bloklar, harç gerektirmeyen kilitli yapıları sayesinde hızlı montaja imkân veriyor.

Dört kişilik bir ekip, standart bir aile evini ortalama beş gün içinde tamamlayabiliyor. Sistem yalnızca hız değil, aynı zamanda lojistik kolaylık da sağlıyor; çünkü malzemeler hem hafif hem de taşınması daha pratik.

Maliyet ve teknik avantajlar

Maliyet ve teknik avantajlar

Geleneksel yapı malzemeleriyle kıyaslandığında sistemin yaklaşık %40’a kadar maliyet avantajı sunduğu, ayrıca %20 civarında daha hafif yapılar oluşturduğu belirtiliyor. Bu durum hem iş gücü ihtiyacını azaltıyor hem de inşaat sürecini hızlandırıyor.

UNICEF tarafından yapılan değerlendirmelere göre bu modüler bloklar; suya dayanıklılık, ısı yalıtımı ve yüksek rüzgâr direnci gibi temel yapı kriterlerini karşılayabiliyor.

Afrika’da eğitim yapılarında kullanım

Teknoloji, UNICEF iş birliğiyle özellikle Fildişi Sahili’nde eğitim altyapısında aktif olarak kullanıldı. Abidjan’da yoğun plastik atık sorununa çözüm üretmek amacıyla kurulan tesis, geri dönüşüm kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 262 derslik inşa edildi. Yaklaşık 1.441 metrik ton plastik, yapı malzemesine dönüştürüldü ve 13 binden fazla çocuğun eğitim aldığı yeni sınıflar oluşturuldu.

Uzmanlar, bu tür sistemlerin kalıcı konut projelerinde kullanılabilmesi için yerel inşaat yönetmeliklerine uyum, yangın güvenliği testleri, UV dayanıklılığı ve iklim koşullarına uygunluk gibi kriterlerin net şekilde sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, bu tür sistemlerin kalıcı konut projelerinde kullanılabilmesi için yerel inşaat yönetmeliklerine uyum, yangın güvenliği testleri, UV dayanıklılığı ve iklim koşullarına uygunluk gibi kriterlerin net şekilde sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca yaşam alanlarında havalandırma, elektrik altyapısı ve ses yalıtımı gibi unsurların da standart mühendislik denetimlerinden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Kısacası sistem, hem plastik kirliliğine alternatif hem de hızlı konut üretimi için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor; ancak “her yere uygulanabilir çözüm” olmaktan hâlâ bir adım uzakta.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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