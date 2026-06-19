Çimentoya da Tuğlaya da Gerek Yok: Plastik Atıklardan 5 Günde Ev Kuruluyor
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Kolombiya çıkışlı bir teknoloji, inşaatı adeta “lego” oyununa çeviriyor. Atık plastikler, çimento ya da tuğla kullanılmadan birbirine geçen modüllere dönüşüyor ve yapılar çok kısa sürede ayağa kalkabiliyor. UNICEF iş birliğiyle Afrika’da da uygulanan sistem, hem çevre krizine hem de konut ihtiyacına aynı anda çözüm arıyor.
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Kolombiya merkezli Conceptos Plásticos, atık plastikleri yapı malzemesine dönüştürerek inşaat sektöründe alışılmış kalıpları zorlayan bir sistem geliştirdi.
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Maliyet ve teknik avantajlar
Uzmanlar, bu tür sistemlerin kalıcı konut projelerinde kullanılabilmesi için yerel inşaat yönetmeliklerine uyum, yangın güvenliği testleri, UV dayanıklılığı ve iklim koşullarına uygunluk gibi kriterlerin net şekilde sağlanması gerektiğini vurguluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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