Bilim İnsanları Güneş Yanığının Gerçek Nedenini Keşfetti: Yıllardır Bilinen Bilgi Değişebilir

DNA, vücudun genetik planını uzun süreli olarak saklayan daha kalıcı bir molekül olarak görev yapıyor. RNA ise bu genetik bilgiyi kullanarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu proteinlerin üretilmesini sağlayan daha hareketli bir yapı olarak biliniyor.

Özellikle haberci RNA (mRNA), DNA’daki bilgileri hücre içinde protein üretiminin gerçekleştiği bölgelere taşıyor. Araştırmaya göre UV ışınları bu sistemi etkilediğinde, hücreler DNA hasarı oluşmadan önce bile tepki vermeye başlıyor.

Bilim insanları, RNA’nın DNA kadar kritik görülmediğini çünkü DNA’daki bozulmaların kalıcı mutasyonlara yol açabildiğini düşünüyordu. Ancak yeni bulgular, RNA hasarının cildin kendini koruma mekanizmasında çok daha erken ve önemli bir rol oynadığını gösterdi.

Araştırmacılardan Simon Bekker-Jensen, hücrelerin UV ışınlarına maruz kaldığında ilk olarak RNA’daki bozulmayı algıladığını ve bunun ardından hücre ölümü ile ciltteki iltihaplanma sürecinin başladığını açıkladı.

Bu keşfin, yalnızca güneş yanığının anlaşılmasını değil, güneş ışığıyla kötüleşen bazı kronik cilt hastalıklarının tedavisini de etkileyebileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, hücrelerin UV hasarına verdiği tepkinin daha iyi anlaşılmasının yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine kapı açabileceğini belirtiyor.