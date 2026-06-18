Bilim İnsanları Güneş Yanığının Gerçek Nedenini Keşfetti: Yıllardır Bilinen Bilgi Değişebilir
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Güneş yanığının neden oluştuğuna dair yıllardır kabul edilen bilimsel açıklama değişebilir. Yeni bir araştırma, cildin UV ışınlarına verdiği ilk tepkinin DNA hasarıyla değil, RNA’daki bozulmalarla başladığını ortaya koydu. Bu keşif, güneş hasarı ve bazı cilt hastalıklarının tedavisine dair yaklaşımları değiştirebilir.
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Güneş yanığının yıllardır DNA hasarı nedeniyle oluştuğu düşünülüyordu.
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DNA ve RNA arasındaki fark ne?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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