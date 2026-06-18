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Bilim İnsanları Güneş Yanığının Gerçek Nedenini Keşfetti: Yıllardır Bilinen Bilgi Değişebilir

Bilim İnsanları Güneş Yanığının Gerçek Nedenini Keşfetti: Yıllardır Bilinen Bilgi Değişebilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 09:49
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Güneş yanığının neden oluştuğuna dair yıllardır kabul edilen bilimsel açıklama değişebilir. Yeni bir araştırma, cildin UV ışınlarına verdiği ilk tepkinin DNA hasarıyla değil, RNA’daki bozulmalarla başladığını ortaya koydu. Bu keşif, güneş hasarı ve bazı cilt hastalıklarının tedavisine dair yaklaşımları değiştirebilir.

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Güneş yanığının yıllardır DNA hasarı nedeniyle oluştuğu düşünülüyordu.

Güneş yanığının yıllardır DNA hasarı nedeniyle oluştuğu düşünülüyordu.

Ancak yeni bir araştırma, cildin ultraviyole (UV) ışınlarına verdiği ilk tepkinin DNA’dan değil, RNA’daki hasardan kaynaklandığını ortaya koydu.

Güneş altında uzun süre kaldıktan sonra oluşan kızarıklık, yanma ve hassasiyetin arkasındaki mekanizma bilim insanları tarafından yeniden değerlendiriliyor. University of Copenhagen ve Nanyang Technological University araştırmacılarının yaptığı çalışmaya göre, cilt hücrelerinin UV ışınlarına karşı ilk savunma tepkisini başlatan unsur DNA hasarı değil, RNA hasarı olabilir.

Bugüne kadar bilim dünyasında kabul gören görüşe göre güneş yanığı; UV ışınlarının DNA’ya zarar vermesi, bunun da hücre ölümünü ve iltihaplanmayı tetiklemesiyle ortaya çıkıyordu. Ancak araştırmacılar, bu sürecin aslında RNA hasarıyla başladığını belirledi.

Çalışmanın yazarlarından Anna Constance Vind, uzun yıllardır ders kitaplarında anlatılan mekanizmanın farklı olabileceğini belirterek, 'DNA hasarı ciddi sonuçlar doğurabilir ancak akut güneş yanığı etkilerini başlatan sürecin RNA hasarı olduğunu gördük' ifadelerini kullandı.

DNA ve RNA arasındaki fark ne?

DNA ve RNA arasındaki fark ne?

DNA, vücudun genetik planını uzun süreli olarak saklayan daha kalıcı bir molekül olarak görev yapıyor. RNA ise bu genetik bilgiyi kullanarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu proteinlerin üretilmesini sağlayan daha hareketli bir yapı olarak biliniyor.

Özellikle haberci RNA (mRNA), DNA’daki bilgileri hücre içinde protein üretiminin gerçekleştiği bölgelere taşıyor. Araştırmaya göre UV ışınları bu sistemi etkilediğinde, hücreler DNA hasarı oluşmadan önce bile tepki vermeye başlıyor.

Bilim insanları, RNA’nın DNA kadar kritik görülmediğini çünkü DNA’daki bozulmaların kalıcı mutasyonlara yol açabildiğini düşünüyordu. Ancak yeni bulgular, RNA hasarının cildin kendini koruma mekanizmasında çok daha erken ve önemli bir rol oynadığını gösterdi.

Araştırmacılardan Simon Bekker-Jensen, hücrelerin UV ışınlarına maruz kaldığında ilk olarak RNA’daki bozulmayı algıladığını ve bunun ardından hücre ölümü ile ciltteki iltihaplanma sürecinin başladığını açıkladı.

Bu keşfin, yalnızca güneş yanığının anlaşılmasını değil, güneş ışığıyla kötüleşen bazı kronik cilt hastalıklarının tedavisini de etkileyebileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, hücrelerin UV hasarına verdiği tepkinin daha iyi anlaşılmasının yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine kapı açabileceğini belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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