Güneş'in "Kalp Atışı" Var: Dünya'yı Sandığımızdan Daha Çok Etkiliyor Olabilir

Güneş, sandığımızdan çok daha düzenli bir ritimle “atıyor” ve bu nabız sadece uzayda değil, Dünya’daki sistemleri de etkileyebiliyor. Son araştırmalar, bu döngüsel aktivitenin güneş lekelerinden uydu iletişimine kadar geniş bir alanı şekillendirdiğini gösteriyor. Peki bu görünmez ritim, günlük hayatımıza ne kadar yakından dokunuyor?