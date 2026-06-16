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Güneş'in "Kalp Atışı" Var: Dünya'yı Sandığımızdan Daha Çok Etkiliyor Olabilir

Güneş'in "Kalp Atışı" Var: Dünya'yı Sandığımızdan Daha Çok Etkiliyor Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 19:28
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Güneş, sandığımızdan çok daha düzenli bir ritimle “atıyor” ve bu nabız sadece uzayda değil, Dünya’daki sistemleri de etkileyebiliyor. Son araştırmalar, bu döngüsel aktivitenin güneş lekelerinden uydu iletişimine kadar geniş bir alanı şekillendirdiğini gösteriyor. Peki bu görünmez ritim, günlük hayatımıza ne kadar yakından dokunuyor?

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Güneş, küresel ölçekte titreşen ve bu titreşimleri yaklaşık 154-160 günlük periyotlarla yineleyen bir nabız taşıyor.

Güneş, küresel ölçekte titreşen ve bu titreşimleri yaklaşık 154-160 günlük periyotlarla yineleyen bir nabız taşıyor.

Gözlemevleri bu ritme 'Rieger periyodu' adını veriyor ve kaynak olarak Güneş'in içindeki Rossby dalgalarını gösteriyor. Bu dalgalar, okyanuslardaki büyük ölçekli hava akımlarına benzer biçimde Güneş'in iç katmanlarında dolaşıyor ve güneş lekeleri ile güneş ışıması üzerinde belirgin bir etki bırakıyor. Peki bu ritmin Dünya'ya yansıması ne kadar büyük?

Rossby dalgaları ilk olarak Dünya atmosferi ve okyanuslarında tanımlandı; yeryüzündeki hava sistemlerini yönlendiren bu büyük ölçekli akım yapıları, Güneş'in iç kısımlarında da benzer biçimlerde gözlemleniyor.

Rossby dalgaları ilk olarak Dünya atmosferi ve okyanuslarında tanımlandı; yeryüzündeki hava sistemlerini yönlendiren bu büyük ölçekli akım yapıları, Güneş'in iç kısımlarında da benzer biçimlerde gözlemleniyor.

Güneş'in plazmadan oluşan iç yapısında bu dalgalar, güneş lekeleri aktivitesini ve güneş alev patlamalarını belirli döngüler içinde yoğunlaştırıyor. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Solar Orbiter misyonundan elde edilen veriler, Güneş'in bu periyodik nabzının yıllardır tahmin edilenden daha belirgin olduğunu ortaya koyuyor. Astronomy & Astrophysics dergisinde 2023 yılında yayımlanan bir çalışma, bu dalgaların güneş aktivite döngüsüyle derin bir bağı olduğunu gösterdi.

Güneş'in bu ritmik aktivitesi, dünya iklimi üzerindeki etkilerinin büyük bölümünü güneş rüzgarları aracılığıyla iletiyor.

Güneş rüzgarları Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girdiğinde hem kutup ışımalarını tetikliyor hem de yüksek enerjili parçacık akışlarını düzenliyor. Bu periyodik yoğunluklar, uydu iletişimini, GPS doğruluğunu ve hatta elektrik şebekelerini etkileyebiliyor. Öte yandan bazı iklim bilimciler, Güneş'in bu uzun dönemli ritmik değişkenliğinin, binlerce yıl ölçeğinde Dünya yüzey sıcaklıklarında ince ama ölçülebilir izler bıraktığını düşünüyor; ancak bu ilişki hâlâ tartışma konusu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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