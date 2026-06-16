Güneş'in "Kalp Atışı" Var: Dünya'yı Sandığımızdan Daha Çok Etkiliyor Olabilir
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Güneş, sandığımızdan çok daha düzenli bir ritimle “atıyor” ve bu nabız sadece uzayda değil, Dünya’daki sistemleri de etkileyebiliyor. Son araştırmalar, bu döngüsel aktivitenin güneş lekelerinden uydu iletişimine kadar geniş bir alanı şekillendirdiğini gösteriyor. Peki bu görünmez ritim, günlük hayatımıza ne kadar yakından dokunuyor?
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Güneş, küresel ölçekte titreşen ve bu titreşimleri yaklaşık 154-160 günlük periyotlarla yineleyen bir nabız taşıyor.
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Rossby dalgaları ilk olarak Dünya atmosferi ve okyanuslarında tanımlandı; yeryüzündeki hava sistemlerini yönlendiren bu büyük ölçekli akım yapıları, Güneş'in iç kısımlarında da benzer biçimlerde gözlemleniyor.
Güneş'in bu ritmik aktivitesi, dünya iklimi üzerindeki etkilerinin büyük bölümünü güneş rüzgarları aracılığıyla iletiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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