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Eski Bilgisayarlardaki TURBO Düğmesi Ne İşe Yarıyordu?

Eski Bilgisayarlardaki TURBO Düğmesi Ne İşe Yarıyordu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 17:53
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90’lı yılların bilgisayar kasalarında yer alan TURBO düğmesi, ismine rağmen sistemi hızlandırmak için değil yavaşlatmak için kullanılıyordu. Dönemin bazı yazılımları yüksek işlemci hızlarında düzgün çalışmadığı için kullanıcılar bu tuşla uyumluluk sağlıyordu. Bugün nostaljik bir detay olarak hatırlanan bu özellik, aslında erken dönem PC teknolojisinin pratik çözümlerinden biriydi.

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Eski masaüstü bilgisayarlarda güç tuşunun yakınında yer alan bu fiziksel buton, işlemcinin çalışma hızını değiştirmek için kullanılıyordu.

Eski masaüstü bilgisayarlarda güç tuşunun yakınında yer alan bu fiziksel buton, işlemcinin çalışma hızını değiştirmek için kullanılıyordu.

Basıldığında bilgisayar hızlanmıyor, aksine belirli bir seviyeye düşürülüyordu. Bu durum ilk bakışta çelişkili görünse de 80’ler ve 90’ların yazılım mantığıyla oldukça uyumluydu.

Dönemin bazı oyunları ve programları, belirli işlemci hızlarına göre tasarlanmıştı. Donanım geliştikçe ve işlemciler beklenenden çok daha hızlı hale geldikçe bu yazılımlar kontrolden çıkabiliyor, aşırı hızlanma, grafik hataları ya da doğrudan çökme gibi sorunlar ortaya çıkıyordu. TURBO düğmesi, bu uyumsuzluğu dengeleyen pratik bir çözüm olarak devreye giriyordu.

Genellikle kullanıcılar ekranda yer alan küçük bir LED gösterge sayesinde sistemin hangi hızda çalıştığını takip edebiliyordu. Yani aslında “TURBO açık” olduğunda bilgisayar yavaş, kapalı olduğunda ise daha hızlı çalışıyordu; isimlendirme bile başlı başına bir kafa karışıklığıydı.

Bu mekanizmanın ilk örneklerinden biri, 1980’lerin ortasında piyasaya çıkan bazı IBM uyumlu PC klonlarında görüldü.

Özellikle Eagle PC Turbo gibi modellerde kullanıcılar 4.77 MHz ile 8 MHz gibi farklı işlemci hızları arasında geçiş yapabiliyordu. Bu da o dönem için önemli bir esneklik anlamına geliyordu.

Kısa sürede birçok üretici bu fikri benimsedi ve TURBO düğmesi neredeyse kasa tasarımının standart bir parçası haline geldi. Ön panelde küçük bir buton ve yanında hız değerini gösteren kırmızı LED’ler görmek oldukça sıradan bir durumdu.

Neden ortadan kalktı?

Zamanla yazılım geliştirme anlayışı değişti. Programlar artık yalnızca mevcut donanıma değil, gelecekteki daha güçlü sistemlere de uyumlu olacak şekilde tasarlanmaya başladı. Gerektiğinde yazılıma kontrollü gecikmeler eklenerek hız kaynaklı hataların önüne geçildi.

Buna paralel olarak işlemci mimarileri de standartlaşınca, farklı hız modlarına manuel geçiş ihtiyacı ortadan kalktı. 90’ların ortalarından itibaren TURBO düğmesi yeni kasalarda daha az görülmeye başlandı ve 2000’lere gelindiğinde tamamen tarihe karıştı.

Bugün ise eski oyunları modern sistemlerde çalıştırmak için benzer bir mantık yazılımsal olarak uygulanıyor. DOSBox gibi emülatörler, işlemci hızını sanal olarak düşürerek o dönemin “TURBO açık mı kapalı mı?” ikilemini dijital ortamda yeniden canlandırıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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