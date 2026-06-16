Eski Bilgisayarlardaki TURBO Düğmesi Ne İşe Yarıyordu?
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90’lı yılların bilgisayar kasalarında yer alan TURBO düğmesi, ismine rağmen sistemi hızlandırmak için değil yavaşlatmak için kullanılıyordu. Dönemin bazı yazılımları yüksek işlemci hızlarında düzgün çalışmadığı için kullanıcılar bu tuşla uyumluluk sağlıyordu. Bugün nostaljik bir detay olarak hatırlanan bu özellik, aslında erken dönem PC teknolojisinin pratik çözümlerinden biriydi.
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Eski masaüstü bilgisayarlarda güç tuşunun yakınında yer alan bu fiziksel buton, işlemcinin çalışma hızını değiştirmek için kullanılıyordu.
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Bu mekanizmanın ilk örneklerinden biri, 1980’lerin ortasında piyasaya çıkan bazı IBM uyumlu PC klonlarında görüldü.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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