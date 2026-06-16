Eski Bilgisayarlardaki TURBO Düğmesi Ne İşe Yarıyordu?

Özellikle Eagle PC Turbo gibi modellerde kullanıcılar 4.77 MHz ile 8 MHz gibi farklı işlemci hızları arasında geçiş yapabiliyordu. Bu da o dönem için önemli bir esneklik anlamına geliyordu.

Kısa sürede birçok üretici bu fikri benimsedi ve TURBO düğmesi neredeyse kasa tasarımının standart bir parçası haline geldi. Ön panelde küçük bir buton ve yanında hız değerini gösteren kırmızı LED’ler görmek oldukça sıradan bir durumdu.

Neden ortadan kalktı?

Zamanla yazılım geliştirme anlayışı değişti. Programlar artık yalnızca mevcut donanıma değil, gelecekteki daha güçlü sistemlere de uyumlu olacak şekilde tasarlanmaya başladı. Gerektiğinde yazılıma kontrollü gecikmeler eklenerek hız kaynaklı hataların önüne geçildi.

Buna paralel olarak işlemci mimarileri de standartlaşınca, farklı hız modlarına manuel geçiş ihtiyacı ortadan kalktı. 90’ların ortalarından itibaren TURBO düğmesi yeni kasalarda daha az görülmeye başlandı ve 2000’lere gelindiğinde tamamen tarihe karıştı.

Bugün ise eski oyunları modern sistemlerde çalıştırmak için benzer bir mantık yazılımsal olarak uygulanıyor. DOSBox gibi emülatörler, işlemci hızını sanal olarak düşürerek o dönemin “TURBO açık mı kapalı mı?” ikilemini dijital ortamda yeniden canlandırıyor.