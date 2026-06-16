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Yaşam
Yeşillikleri Uzun Süre Taze Tutmanın Sırrı Açıklandı

Yeşillikleri Uzun Süre Taze Tutmanın Sırrı Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 16:27
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Yeşilliklerin kısa sürede solması mutfakta en sık yaşanan sorunlardan biri. Uzmanlara göre doğru yıkama, kurutma ve saklama yöntemleriyle bu durumun önüne geçmek mümkün. Küçük birkaç detay, maruldan maydanoza kadar tüm yeşilliklerin tazeliğini günlerce koruyabiliyor.

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Mutfakta en sık karşılaşılan sorunlardan biri, yeşilliklerin kısa sürede solması ve tazeliğini kaybetmesidir.

Mutfakta en sık karşılaşılan sorunlardan biri, yeşilliklerin kısa sürede solması ve tazeliğini kaybetmesidir.

Uzmanların önerdiği basit ama etkili yöntemler sayesinde marul, roka, maydanoz gibi yeşilliklerin daha uzun süre canlı kalması mümkün oluyor.

Yeşilliklerin dayanıklılığını artırmanın ilk adımı, doğru temizlik sürecinden geçiyor. Karbonatlı suda kısa süre bekletilen yapraklar, üzerlerindeki kir, toz ve tarım kalıntılarından daha kolay arındırılıyor. Ardından bol suyla iyice durulama yapılması, hem karbonat kalıntılarını tamamen temizliyor hem de daha güvenli bir tüketim sağlıyor.

Temizlik kadar önemli bir diğer aşama ise kurutma.

Temizlik kadar önemli bir diğer aşama ise kurutma.

Yıkanan yeşilliklerin üzerinde kalan fazla su, bozulma sürecini hızlandırabiliyor. Bu nedenle yaprakların mümkün olduğunca kuru hale getirilmesi gerekiyor. Mutfak havlusu veya salata kurutucusu kullanmak bu noktada en pratik çözümler arasında yer alıyor.

Saklama yöntemi de tazelik üzerinde doğrudan etkili. Uygun bir saklama kabının altına yerleştirilen kağıt havlu, nemi emerek yeşilliklerin daha uzun süre diri kalmasına yardımcı oluyor. Üst kısmına eklenen kağıt havlu ise ekstra nem oluşumunu engelliyor. Kabın kapatılarak buzdolabında muhafaza edilmesi, tazeliğin korunmasında kritik rol oynuyor.

Uzmanlara göre bu basit adımlar düzenli şekilde uygulandığında, yeşillikler yalnızca birkaç gün değil, çok daha uzun süre ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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