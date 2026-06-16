Yeşillikleri Uzun Süre Taze Tutmanın Sırrı Açıklandı
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Yeşilliklerin kısa sürede solması mutfakta en sık yaşanan sorunlardan biri. Uzmanlara göre doğru yıkama, kurutma ve saklama yöntemleriyle bu durumun önüne geçmek mümkün. Küçük birkaç detay, maruldan maydanoza kadar tüm yeşilliklerin tazeliğini günlerce koruyabiliyor.
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Mutfakta en sık karşılaşılan sorunlardan biri, yeşilliklerin kısa sürede solması ve tazeliğini kaybetmesidir.
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Temizlik kadar önemli bir diğer aşama ise kurutma.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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