Yeşillikleri Uzun Süre Taze Tutmanın Sırrı Açıklandı

Yıkanan yeşilliklerin üzerinde kalan fazla su, bozulma sürecini hızlandırabiliyor. Bu nedenle yaprakların mümkün olduğunca kuru hale getirilmesi gerekiyor. Mutfak havlusu veya salata kurutucusu kullanmak bu noktada en pratik çözümler arasında yer alıyor.

Saklama yöntemi de tazelik üzerinde doğrudan etkili. Uygun bir saklama kabının altına yerleştirilen kağıt havlu, nemi emerek yeşilliklerin daha uzun süre diri kalmasına yardımcı oluyor. Üst kısmına eklenen kağıt havlu ise ekstra nem oluşumunu engelliyor. Kabın kapatılarak buzdolabında muhafaza edilmesi, tazeliğin korunmasında kritik rol oynuyor.

Uzmanlara göre bu basit adımlar düzenli şekilde uygulandığında, yeşillikler yalnızca birkaç gün değil, çok daha uzun süre ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor.