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Yaşam
Böcek Bazlı Gıdalar Beklenenden Daha Kolay Kabul Görüyor

Böcek Bazlı Gıdalar Beklenenden Daha Kolay Kabul Görüyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 15:26
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Portekiz’de yapılan yeni bir araştırma, böcek bazlı gıdaların tüketiciler tarafından sanılandan daha yüksek bir kabul görme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. Çalışma, ilk kez böcek içeren gıdaları deneyen katılımcıların fizyolojik tepkilerini ölçerek dikkat ve ilgi düzeylerinin arttığını gösterdi. Bulgular, merak duygusunun önyargı ve tiksinti hissini bastırabileceğine işaret ediyor.

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Portekiz’de yapılan yeni bir araştırma, böcek bazlı gıdaların tüketiciler tarafından sanılandan daha kolay kabul edilebileceğini ortaya koydu.

Portekiz’de yapılan yeni bir araştırma, böcek bazlı gıdaların tüketiciler tarafından sanılandan daha kolay kabul edilebileceğini ortaya koydu.

Çalışma, ilk kez böcek içeren gıdaları deneyen bireylerin fizyolojik tepkilerinin incelenmesiyle dikkat çekti.

University of Beira Interior araştırmacıları, 38 yetişkin katılımcıya biri böcek proteini içeren, diğeri ise geleneksel içerikli iki farklı bar tattırdı. Katılımcıların beyin aktiviteleri ve kalp atış hızları ölçülürken, aynı zamanda anketlerle algı ve tercihleri de değerlendirildi.

Araştırmada, katılımcıların böcek bazlı ürünleri tüketirken daha yüksek dikkat ve ilgi gösterdiği belirlendi. Kalp atış hızındaki artışın da “artan uyarılma ve odaklanma” ile ilişkili olduğu ifade edildi. İlginç şekilde bu tepkiler, katılımcıların üründe böcek olduğunu bilmediği durumlarda da gözlemlendi.

Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri, katılımcıların büyük bölümünün böcek içerikli barı geleneksel tahıl barına tercih etmesi oldu.

Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri, katılımcıların büyük bölümünün böcek içerikli barı geleneksel tahıl barına tercih etmesi oldu.

Araştırmacılar, başlangıçtaki tiksinti beklentisinin aksine, merak ve dikkat düzeyinin bu yeni gıda türüne yönelik kabulü artırabileceğini vurguladı.

Uzmanlara göre bulgular, tüketicilerin alternatif protein kaynaklarına sanılandan daha açık olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca tatma deneyimlerinin, böcek bazlı gıdalara yönelik önyargıları azaltmada etkili olabileceği belirtiliyor.

Sektör verileri ise böcek bazlı gıda pazarının hızla büyüdüğünü gösteriyor. Küresel pazarın 2025’te 1,73 milyar dolardan 2034’e kadar 13,23 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Özellikle böcek proteinli ürünler, sürdürülebilir beslenme ve alternatif protein arayışlarıyla birlikte giderek daha fazla ilgi görüyor.

Araştırma küçük ölçekli olsa da, böcek bazlı gıdaların gelecekte daha geniş tüketici kitleleri tarafından benimsenebileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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