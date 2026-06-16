Böcek Bazlı Gıdalar Beklenenden Daha Kolay Kabul Görüyor
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Portekiz’de yapılan yeni bir araştırma, böcek bazlı gıdaların tüketiciler tarafından sanılandan daha yüksek bir kabul görme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. Çalışma, ilk kez böcek içeren gıdaları deneyen katılımcıların fizyolojik tepkilerini ölçerek dikkat ve ilgi düzeylerinin arttığını gösterdi. Bulgular, merak duygusunun önyargı ve tiksinti hissini bastırabileceğine işaret ediyor.
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Portekiz’de yapılan yeni bir araştırma, böcek bazlı gıdaların tüketiciler tarafından sanılandan daha kolay kabul edilebileceğini ortaya koydu.
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Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri, katılımcıların büyük bölümünün böcek içerikli barı geleneksel tahıl barına tercih etmesi oldu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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