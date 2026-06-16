Böcek Bazlı Gıdalar Beklenenden Daha Kolay Kabul Görüyor

Çalışma, ilk kez böcek içeren gıdaları deneyen bireylerin fizyolojik tepkilerinin incelenmesiyle dikkat çekti.

University of Beira Interior araştırmacıları, 38 yetişkin katılımcıya biri böcek proteini içeren, diğeri ise geleneksel içerikli iki farklı bar tattırdı. Katılımcıların beyin aktiviteleri ve kalp atış hızları ölçülürken, aynı zamanda anketlerle algı ve tercihleri de değerlendirildi.

Araştırmada, katılımcıların böcek bazlı ürünleri tüketirken daha yüksek dikkat ve ilgi gösterdiği belirlendi. Kalp atış hızındaki artışın da “artan uyarılma ve odaklanma” ile ilişkili olduğu ifade edildi. İlginç şekilde bu tepkiler, katılımcıların üründe böcek olduğunu bilmediği durumlarda da gözlemlendi.