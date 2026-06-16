Küpün İçinden Çıkan 500 Yıllık Sürpriz: Yan Yana Duran İki Antik Patates Bulundu
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Kaynak: https://www.ancient-origins.net/news-...
Peru’nun güney kıyısındaki Acari Vadisi’nde yürütülen kazılarda, İnka dönemine ait yaklaşık 500 yıllık iki kurutulmuş patates bulundu. Seramik bir küp içinde ortaya çıkarılan bu nadir örnekler, İnkaların gelişmiş gıda saklama tekniklerine ve geniş lojistik ağlarına ışık tutuyor. Uzmanlar, buluntuların dönemin ticaret ve beslenme sistemine dair önemli ipuçları barındırdığını belirtiyor.
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Peru’da yürütülen arkeolojik kazılarda, İnka İmparatorluğu döneminden kaldığı belirlenen yaklaşık 500 yıllık iki kurutulmuş patates gün yüzüne çıkarıldı.
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And Dağları’nın zorlu iklim koşullarında yaşayan eski topluluklar, taze patateslerin uzun süre dayanmadığını fark ederek benzersiz bir saklama tekniği geliştirdi.
Antik patatesler, bir yapının zeminine gömülmüş seramik bir küpün içinde bulundu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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