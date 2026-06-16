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Küpün İçinden Çıkan 500 Yıllık Sürpriz: Yan Yana Duran İki Antik Patates Bulundu

Küpün İçinden Çıkan 500 Yıllık Sürpriz: Yan Yana Duran İki Antik Patates Bulundu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 14:10
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Peru’nun güney kıyısındaki Acari Vadisi’nde yürütülen kazılarda, İnka dönemine ait yaklaşık 500 yıllık iki kurutulmuş patates bulundu. Seramik bir küp içinde ortaya çıkarılan bu nadir örnekler, İnkaların gelişmiş gıda saklama tekniklerine ve geniş lojistik ağlarına ışık tutuyor. Uzmanlar, buluntuların dönemin ticaret ve beslenme sistemine dair önemli ipuçları barındırdığını belirtiyor.

Kaynak: https://www.ancient-origins.net/news-...
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Peru’da yürütülen arkeolojik kazılarda, İnka İmparatorluğu döneminden kaldığı belirlenen yaklaşık 500 yıllık iki kurutulmuş patates gün yüzüne çıkarıldı.

Peru’da yürütülen arkeolojik kazılarda, İnka İmparatorluğu döneminden kaldığı belirlenen yaklaşık 500 yıllık iki kurutulmuş patates gün yüzüne çıkarıldı.

Son derece nadir bulunan bu keşif, İnkaların yalnızca güçlü bir siyasi yapı değil, aynı zamanda gelişmiş bir gıda saklama ve taşıma sistemine sahip olduğunu da ortaya koydu.

Güney Peru’nun kurak kıyı bölgelerindeki Acari Vadisi’nde yer alan antik yerleşim Tambo Viejo’da yapılan kazılar sırasında bulunan patateslerin, yerel dilde “chuño” olarak bilinen özel bir yöntemle kurutulduğu belirlendi. Araştırmacılara göre bu patatesler, kıyıdan yüzlerce kilometre uzaktaki yüksek rakımlı And Dağları’ndan getirilmiş olabilir.

Journal of Field Archaeology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre chuño üretimi, yalnızca yüksek rakımlı bölgelerdeki sert don koşullarında gerçekleştirilebiliyordu. Bu nedenle Tambo Viejo’da böyle bir ürünün bulunması, İnka İmparatorluğu’nun geniş coğrafyası içinde gelişmiş ticaret yollarına ve lojistik ağlara sahip olduğuna dair önemli bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

Kazının başındaki Lidio Valdez, keşfin önemini vurgulayarak bunun sıradan bir arkeolojik buluntu olmadığını belirtti.

And Dağları’nın zorlu iklim koşullarında yaşayan eski topluluklar, taze patateslerin uzun süre dayanmadığını fark ederek benzersiz bir saklama tekniği geliştirdi.

And Dağları’nın zorlu iklim koşullarında yaşayan eski topluluklar, taze patateslerin uzun süre dayanmadığını fark ederek benzersiz bir saklama tekniği geliştirdi.

Günümüzde gıda endüstrisinde kullanılan dondurarak kurutma yönteminin erken bir örneği olarak kabul edilen chuño, patateslerin yıllarca bozulmadan saklanmasını sağlıyordu.

İnkalar tarafından kullanılan iki temel chuño türü bulunuyordu. Siyah chuño, patateslerin gece donuna bırakılması, gündüz güneş altında çözdürülmesi ve içindeki suyun çıkarılmasıyla hazırlanıyordu.

Tambo Viejo’da bulunan örneklerin ise beyaz chuño olduğu düşünülüyor. Bu yöntemde bazı acı ve doğal olarak zehirli patatesler önce donduruluyor, ardından akan sularda uzun süre bekletilerek zararlı bileşenlerinden arındırılıyordu. Ortaya çıkan hafif ve dayanıklı ürün, uzun yolculuklarda ve büyük depolama sistemlerinde kullanılıyordu.

Antik patatesler, bir yapının zeminine gömülmüş seramik bir küpün içinde bulundu.

Antik patatesler, bir yapının zeminine gömülmüş seramik bir küpün içinde bulundu.

Kahverengimsi beyaz renkteki iki chuño’nun yanında seramik parçaları ve dokuma araçlarında kullanılan ağırşak da yer alıyordu.

Uzmanlar, bu eşyaların birlikte değerlendirilmesiyle patateslerin yaklaşık 15. veya 16. yüzyıla, yani İnka İmparatorluğu’nun en güçlü dönemlerine ait olduğunu belirledi.

İnka Ordusunun Stratejik Gıdasıydı

Patates, İnka toplumunda temel besin kaynaklarından biri olarak görülüyordu. Tarihi kaynaklarda “halkın ekmeği” olarak anılan chuño, özellikle ordu birliklerinin ve büyük iş gücünün beslenmesinde kritik rol oynuyordu.

Lama kervanları aracılığıyla taşınan bu kurutulmuş gıda, hafif olması ve uzun süre dayanması nedeniyle İnka İmparatorluğu’nun en önemli lojistik ürünlerinden biri haline gelmişti. İspanyol kroniklerine göre, imparatorluğun yıkılmasının ardından bile chuño, bölgedeki maden işçilerine satılarak ekonomik değerini korudu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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