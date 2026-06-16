Küpün İçinden Çıkan 500 Yıllık Sürpriz: Yan Yana Duran İki Antik Patates Bulundu

Son derece nadir bulunan bu keşif, İnkaların yalnızca güçlü bir siyasi yapı değil, aynı zamanda gelişmiş bir gıda saklama ve taşıma sistemine sahip olduğunu da ortaya koydu.

Güney Peru’nun kurak kıyı bölgelerindeki Acari Vadisi’nde yer alan antik yerleşim Tambo Viejo’da yapılan kazılar sırasında bulunan patateslerin, yerel dilde “chuño” olarak bilinen özel bir yöntemle kurutulduğu belirlendi. Araştırmacılara göre bu patatesler, kıyıdan yüzlerce kilometre uzaktaki yüksek rakımlı And Dağları’ndan getirilmiş olabilir.

Journal of Field Archaeology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre chuño üretimi, yalnızca yüksek rakımlı bölgelerdeki sert don koşullarında gerçekleştirilebiliyordu. Bu nedenle Tambo Viejo’da böyle bir ürünün bulunması, İnka İmparatorluğu’nun geniş coğrafyası içinde gelişmiş ticaret yollarına ve lojistik ağlara sahip olduğuna dair önemli bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

Kazının başındaki Lidio Valdez, keşfin önemini vurgulayarak bunun sıradan bir arkeolojik buluntu olmadığını belirtti.