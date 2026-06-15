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"Bana Yazıklar Olsun": LGS'de 5 Yanlış Yaptığı İçin Annesi Tarafından Azarlanan Kızın O Anları Tepki Çekti

"Bana Yazıklar Olsun": LGS'de 5 Yanlış Yaptığı İçin Annesi Tarafından Azarlanan Kızın O Anları Tepki Çekti

LGS
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 23:35

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LGS'de 5 yanlış yapan kızını 'Bana yazıklar olsun' diyerek azarlayan bir annenin kayıt altına alınan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çocuğunun sınav sonucundan ziyade kendi sosyal çevresine karşı düşeceği durumu ön plana çıkaran annenin ifadeleri birçok kullanıcının tepkisini çekti.

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Geçtiğimiz günlerde LGS sınavı kötü geçen bir öğrencisinin annesiyle konuşması gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde LGS sınavı kötü geçen bir öğrencisinin annesiyle konuşması gündem oldu.

Bir annenin, kızının sınavda yalnızca beş yanlış yapması üzerine kontrolünü kaybederek gösterdiği sert tepki, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde annenin “rezil oldum” ifadeleriyle çevresine ve sürece dahil olan doktora yönelik sitemlerde bulunduğu, çocuğuna ise ağır sözler sarf ettiği görüldü.

Olay, ebeveyn şefkatinin akademik başarıyla koşullandırılması ve çocuk üzerindeki baskının boyutu nedeniyle kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Uzmanlar ve kullanıcılar, söz konusu yaklaşımın çocuk üzerinde duygusal baskı ve istismar etkisi yaratabileceğine dikkat çekerken, genç kızın yaşadığı çaresizlik ve donuk tepkisi de çok sayıda kişi tarafından üzüntüyle karşılandı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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