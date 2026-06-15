"Bana Yazıklar Olsun": LGS'de 5 Yanlış Yaptığı İçin Annesi Tarafından Azarlanan Kızın O Anları Tepki Çekti

Bir annenin, kızının sınavda yalnızca beş yanlış yapması üzerine kontrolünü kaybederek gösterdiği sert tepki, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde annenin “rezil oldum” ifadeleriyle çevresine ve sürece dahil olan doktora yönelik sitemlerde bulunduğu, çocuğuna ise ağır sözler sarf ettiği görüldü.

Olay, ebeveyn şefkatinin akademik başarıyla koşullandırılması ve çocuk üzerindeki baskının boyutu nedeniyle kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Uzmanlar ve kullanıcılar, söz konusu yaklaşımın çocuk üzerinde duygusal baskı ve istismar etkisi yaratabileceğine dikkat çekerken, genç kızın yaşadığı çaresizlik ve donuk tepkisi de çok sayıda kişi tarafından üzüntüyle karşılandı.