135 Bin Maaş! 'Dekolteli' İdari Asistan İsteyen Firmanı İş İlanı Gündem Oldu
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İzmir'de bir firma tarafından yayınlanan ve 135 bin liraya varan maaş vadeden 'idari asistan' ilanı, barındırdığı sıra dışı şartlar nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İlanda kadın adaylar için 'iddialı ve dekolte giyim tarzını benimsemiş' olma şartının açıkça belirtilmesi kullanıcıların büyük tepkisini çekti. İş etiği tartışmalarını beraberinde getiren bu olay, kısa sürede internette en çok paylaşılan ve eleştirilen konular arasına girdi.
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İş başvuru sitelerinde birbirinden ilginç şartlar görmemiz son derece mümkün.
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Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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