135 Bin Maaş! 'Dekolteli' İdari Asistan İsteyen Firmanı İş İlanı Gündem Oldu

İzmir'de bir firma tarafından yayınlanan ve 135 bin liraya varan maaş vadeden 'idari asistan' ilanı, barındırdığı sıra dışı şartlar nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İlanda kadın adaylar için 'iddialı ve dekolte giyim tarzını benimsemiş' olma şartının açıkça belirtilmesi kullanıcıların büyük tepkisini çekti. İş etiği tartışmalarını beraberinde getiren bu olay, kısa sürede internette en çok paylaşılan ve eleştirilen konular arasına girdi.