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135 Bin Maaş! 'Dekolteli' İdari Asistan İsteyen Firmanı İş İlanı Gündem Oldu

135 Bin Maaş! 'Dekolteli' İdari Asistan İsteyen Firmanı İş İlanı Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 20:41
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İzmir'de bir firma tarafından yayınlanan ve 135 bin liraya varan maaş vadeden 'idari asistan' ilanı, barındırdığı sıra dışı şartlar nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İlanda kadın adaylar için 'iddialı ve dekolte giyim tarzını benimsemiş' olma şartının açıkça belirtilmesi kullanıcıların büyük tepkisini çekti. İş etiği tartışmalarını beraberinde getiren bu olay, kısa sürede internette en çok paylaşılan ve eleştirilen konular arasına girdi.

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İş başvuru sitelerinde birbirinden ilginç şartlar görmemiz son derece mümkün.

İş başvuru sitelerinde birbirinden ilginç şartlar görmemiz son derece mümkün.

E haliyle sektör de epey durgunken bazı iş verenler de bu durumu suistimal ediyor.

Bir iş ilanı da bunu kanıtlayacak cinstendi. Şartlar şöyle:

  • En az Lise mezunu

  • En az 1 ay deneyimli

  • 18 - 40 yaş aralığında

  • Kadın adaylar

  • İşine Sadık: Sorumluluk bilinci yüksek, iş disiplinine ve gizlilik kurallarına önem veren,

  • Seyahat Engeli Olmayan: Dinamik iş temposuna ayak uydurabilecek ve seyahat edebilecek,

  • Kendine Güvenen: İletişim becerileri güçlü, temsil yeteneği olan ve çözüm odaklı,

  • Özenli Dış Görünüm: Kişisel bakımına özen gösteren, şık, iddialı ve dekolte giyim tarzını benimsemiş/tercih eden.

  • Günlük iş programının organize edilmesi,

  • Gerekli durumlarda seyahatlerde eşlik edilmesi ve koordinasyonun sağlanması,

  • Ofis içi ve dışı süreçlerin takibi

  • 75000 - 135000 maaş aralığında

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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