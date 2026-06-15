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Teknoloji
Hidrojenle Çalışan Dev Motor İlk Kez Elektrik Verdi

Hidrojenle Çalışan Dev Motor İlk Kez Elektrik Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 19:44
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İspanya’da gerçekleştirilen testte, hidrojenle çalışan dev ölçekli bir motor ilk kez ulusal elektrik şebekesine enerji sağladı. Yenilenebilir kaynakların dengesini kurmayı hedefleyen teknoloji, temiz enerji sistemleri için yeni bir seçenek olarak görülüyor. Uzmanlar ise hidrojenin yaygınlaşması için altyapı ve maliyet tarafında ciddi adımlar gerektiğini vurguluyor.

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İspanya’da hidrojen teknolojisi alanında dikkat çeken bir deneme gerçekleştirildi.

İspanya’da hidrojen teknolojisi alanında dikkat çeken bir deneme gerçekleştirildi.

Finlandiyalı enerji şirketi Wärtsilä tarafından geliştirilen dev ölçekli hidrojen motoru, ülkenin ulusal elektrik şebekesine başarıyla enerji vererek “dünyada bir ilk” olarak kayda geçti.

İspanya’nın kuzeyindeki tesiste test edilen sistem, tamamen hidrojen yakıtıyla çalışan büyük bir içten yanmalı motora dayanıyor. Şirket, bu teknolojinin özellikle rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynakların üretim yapamadığı dönemlerde şebekeyi dengelemek için kritik bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

Wärtsilä yetkilileri, birden fazla ünitenin entegre edilmesiyle sistemin yüzlerce megavat seviyesinde elektrik üretebilecek büyük santrallere dönüşebileceğini ifade ediyor. Bu da hidrojenin, geleceğin enerji altyapısında yalnızca bir alternatif değil, ölçeklenebilir bir dengeleme çözümü olabileceği fikrini güçlendiriyor.

Ancak uzmanlar temkinli.

Ancak uzmanlar temkinli.

Hidrojenin yaygın kullanımının önünde üretim maliyeti, depolama zorlukları ve taşımaya yönelik altyapı eksikliği gibi ciddi engeller bulunuyor. Bu nedenle teknolojinin geniş ölçekte uygulanabilmesi için hem büyük yatırımlar hem de güçlü politika desteği gerektiği vurgulanıyor.

Testin, İspanya’nın yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artırdığı bir döneme denk gelmesi ise dikkat çekiyor. Ülkede rüzgâr ve güneşin elektrik üretimindeki payı yükselirken, hidrojen tabanlı sistemler gelecekte şebeke istikrarı için potansiyel bir tamamlayıcı olarak öne çıkıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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