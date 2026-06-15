Hidrojenle Çalışan Dev Motor İlk Kez Elektrik Verdi
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İspanya’da gerçekleştirilen testte, hidrojenle çalışan dev ölçekli bir motor ilk kez ulusal elektrik şebekesine enerji sağladı. Yenilenebilir kaynakların dengesini kurmayı hedefleyen teknoloji, temiz enerji sistemleri için yeni bir seçenek olarak görülüyor. Uzmanlar ise hidrojenin yaygınlaşması için altyapı ve maliyet tarafında ciddi adımlar gerektiğini vurguluyor.
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İspanya’da hidrojen teknolojisi alanında dikkat çeken bir deneme gerçekleştirildi.
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Ancak uzmanlar temkinli.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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