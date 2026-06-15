Hidrojenle Çalışan Dev Motor İlk Kez Elektrik Verdi

Finlandiyalı enerji şirketi Wärtsilä tarafından geliştirilen dev ölçekli hidrojen motoru, ülkenin ulusal elektrik şebekesine başarıyla enerji vererek “dünyada bir ilk” olarak kayda geçti.

İspanya’nın kuzeyindeki tesiste test edilen sistem, tamamen hidrojen yakıtıyla çalışan büyük bir içten yanmalı motora dayanıyor. Şirket, bu teknolojinin özellikle rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynakların üretim yapamadığı dönemlerde şebekeyi dengelemek için kritik bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

Wärtsilä yetkilileri, birden fazla ünitenin entegre edilmesiyle sistemin yüzlerce megavat seviyesinde elektrik üretebilecek büyük santrallere dönüşebileceğini ifade ediyor. Bu da hidrojenin, geleceğin enerji altyapısında yalnızca bir alternatif değil, ölçeklenebilir bir dengeleme çözümü olabileceği fikrini güçlendiriyor.