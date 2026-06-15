280 Bin Litre Suyu Buz Yığınına Çevirerek Soğutma Maliyetlerinde Binlerce Dolar Tasarruf Ettiler

“Buz pili” olarak adlandırılan sistem sayesinde hastane, elektrik fiyatlarının en düşük olduğu gece saatlerinde yaklaşık 280 bin litre suyu dondurarak dev depolama tanklarında saklıyor.

Gün içinde sıcaklık ve klima ihtiyacı arttığında ise bu buz kütleleri kontrollü biçimde eritiliyor. Elde edilen soğuk su, bina genelindeki havalandırma ve soğutma sistemlerine dağıtılarak özellikle ameliyathaneler ve hasta odalarında stabil bir sıcaklık sağlanıyor. Böylece yoğun enerji tüketimi gerektiren klasik klima sistemlerinin yükü ciddi ölçüde azaltılıyor.