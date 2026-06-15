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280 Bin Litre Suyu Buz Yığınına Çevirerek Soğutma Maliyetlerinde Binlerce Dolar Tasarruf Ettiler

280 Bin Litre Suyu Buz Yığınına Çevirerek Soğutma Maliyetlerinde Binlerce Dolar Tasarruf Ettiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 18:36
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ABD’nin Kentucky eyaletinde bir hastane, enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla “buz pili” adı verilen yenilikçi bir soğutma sistemi kullanıyor. Sistem kapsamında gece saatlerinde yaklaşık 280 bin litre su dondurularak depolanıyor ve gün içinde artan soğutma ihtiyacında devreye alınıyor. Bu yöntemle hem elektrik tüketimi daha düşük tarifeli saatlere kaydırılıyor hem de şebeke üzerindeki yük önemli ölçüde azaltılıyor.

Kaynak: https://www.nbcwashington.com/news/na...
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ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan Norton Audubon Hastanesi, enerji maliyetlerini düşürmek için oldukça sıra dışı bir yönteme başvurdu.

ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan Norton Audubon Hastanesi, enerji maliyetlerini düşürmek için oldukça sıra dışı bir yönteme başvurdu.

“Buz pili” olarak adlandırılan sistem sayesinde hastane, elektrik fiyatlarının en düşük olduğu gece saatlerinde yaklaşık 280 bin litre suyu dondurarak dev depolama tanklarında saklıyor.

Gün içinde sıcaklık ve klima ihtiyacı arttığında ise bu buz kütleleri kontrollü biçimde eritiliyor. Elde edilen soğuk su, bina genelindeki havalandırma ve soğutma sistemlerine dağıtılarak özellikle ameliyathaneler ve hasta odalarında stabil bir sıcaklık sağlanıyor. Böylece yoğun enerji tüketimi gerektiren klasik klima sistemlerinin yükü ciddi ölçüde azaltılıyor.

AP News’te yer alan bilgilere göre sistemin devreye alındığı ilk yıl hastaneye yaklaşık 278 bin dolarlık enerji tasarrufu sağlandı.

AP News’te yer alan bilgilere göre sistemin devreye alındığı ilk yıl hastaneye yaklaşık 278 bin dolarlık enerji tasarrufu sağlandı.

Uzun vadede ise bu rakamın, farklı verimlilik uygulamalarıyla birlikte toplamda milyonlarca dolara ulaştığı belirtiliyor.

Elektriği doğrudan depolamak yerine “soğukluk” formunda enerji saklayan bu hibrit altyapı, yalnızca maliyet avantajı değil aynı zamanda şebeke üzerindeki pik yük baskısını azaltma gibi ek faydalar da sunuyor. Uzmanlar, benzer sistemlerin ilerleyen dönemde hastaneler, veri merkezleri ve yüksek soğutma ihtiyacı olan büyük kamu binaları için alternatif bir model haline gelebileceğini değerlendiriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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