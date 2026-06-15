280 Bin Litre Suyu Buz Yığınına Çevirerek Soğutma Maliyetlerinde Binlerce Dolar Tasarruf Ettiler
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Kaynak: https://www.nbcwashington.com/news/na...
ABD’nin Kentucky eyaletinde bir hastane, enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla “buz pili” adı verilen yenilikçi bir soğutma sistemi kullanıyor. Sistem kapsamında gece saatlerinde yaklaşık 280 bin litre su dondurularak depolanıyor ve gün içinde artan soğutma ihtiyacında devreye alınıyor. Bu yöntemle hem elektrik tüketimi daha düşük tarifeli saatlere kaydırılıyor hem de şebeke üzerindeki yük önemli ölçüde azaltılıyor.
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ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan Norton Audubon Hastanesi, enerji maliyetlerini düşürmek için oldukça sıra dışı bir yönteme başvurdu.
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AP News’te yer alan bilgilere göre sistemin devreye alındığı ilk yıl hastaneye yaklaşık 278 bin dolarlık enerji tasarrufu sağlandı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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