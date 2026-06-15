Bir Vida Bile Gerektirmiyor: Birbirine Kenetlenen Ahşap Bloklar İnşaat Sektörünü Değiştirebilir

Metal bağlantılar veya sentetik yapıştırıcılar kullanılmadığı için yapı elemanlarının ileride sökülmesi, yeniden kullanılması ya da geri dönüştürülmesi daha kolay hale geliyor.

Bu nedenle teknoloji, son yıllarda giderek önem kazanan çevreci yapı anlayışının örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ahşabın karbon depolama özelliği ve malzemenin yeniden kullanılabilir olması, sistemi geleneksel beton ağırlıklı yapılara alternatif haline getirebilecek noktalar arasında gösteriliyor.

Her ne kadar sistem büyük bir hız avantajı sunsa da uzmanlar bazı noktalara dikkat çekiyor. Bir yapının taşıyıcı duvarlarının kısa sürede kurulabilmesi, evin tamamen hazır hale geldiği anlamına gelmiyor.

Temel çalışmaları, elektrik ve su tesisatı, çatı uygulamaları, yalıtım işlemleri ve iç tasarım gibi aşamalar için yine mühendislik hesapları ve standart inşaat süreçleri gerekiyor.

Şu anda Almanya’da belirli yapı türleri için sertifikalandırılan bu teknolojinin farklı ülkelerde uygulanabilmesi ise yerel yapı kurallarına, iklim koşullarına ve özellikle deprem yönetmeliklerine uygunluğuna bağlı olacak. Türkiye gibi deprem riski yüksek bölgelerde ise sistemin kullanılabilmesi için gerekli teknik onayların alınması gerekiyor.