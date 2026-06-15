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Bir Vida Bile Gerektirmiyor: Birbirine Kenetlenen Ahşap Bloklar İnşaat Sektörünü Değiştirebilir

Bir Vida Bile Gerektirmiyor: Birbirine Kenetlenen Ahşap Bloklar İnşaat Sektörünü Değiştirebilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 17:26
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İnşaat sektöründe kullanılan klasik yöntemler değişmeye başlıyor. Almanya’da geliştirilen ve çimento, vida ya da yapıştırıcı gerektirmeden birbirine kenetlenen ahşap bloklar, hızlı ve modüler yapılaşmanın kapısını aralıyor. Lego benzeri sistem, özellikle şantiyelerde hem hız hem de sürdürülebilirlik açısından dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.startupselfie.net/2026/06...
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İnşaat sektöründe yıllardır kullanılan geleneksel yöntemlere alternatif olabilecek yeni bir yapı teknolojisi geliştirildi.

İnşaat sektöründe yıllardır kullanılan geleneksel yöntemlere alternatif olabilecek yeni bir yapı teknolojisi geliştirildi.

Almanya’da üretilen ve tıpkı Lego parçaları gibi birbirine geçen özel ahşap bloklar, çimento, yapıştırıcı ya da vida kullanılmadan yapıların oluşturulmasına imkan tanıyor.

Alman NiTO Holzstein tarafından geliştirilen bu sistemde, yüksek hassasiyetle hazırlanan masif ahşap parçalar özel bağlantı noktaları sayesinde birbirine kilitleniyor. Böylece inşaat sürecinde kullanılan bazı geleneksel malzemelere ihtiyaç azalırken, duvarların çok daha kısa sürede oluşturulabilmesi hedefleniyor.

Bir Duvar Dakikalar İçinde Hazırlanabiliyor

Bir Duvar Dakikalar İçinde Hazırlanabiliyor

Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri ise montaj hızında ortaya çıkıyor. Eğitimli bir çalışan, bu özel bloklarla yaklaşık bir metrekarelik duvarı bir dakikadan daha kısa sürede kurabiliyor. Teknolojinin kullanıldığı yapılarda kaba inşaat sürecinin yalnızca birkaç gün içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.

Bu yöntem, özellikle şantiyelerde zaman kaybettiren bazı aşamaları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Harç kullanılmaması sayesinde 'ıslak inşaat' süreçleri azalırken, ağır ekipman ihtiyacının da düşmesi bekleniyor.

Tamamen ahşap malzemeden oluşan sistemin öne çıkan özelliklerinden biri de sürdürülebilirlik tarafı.

Tamamen ahşap malzemeden oluşan sistemin öne çıkan özelliklerinden biri de sürdürülebilirlik tarafı.

Metal bağlantılar veya sentetik yapıştırıcılar kullanılmadığı için yapı elemanlarının ileride sökülmesi, yeniden kullanılması ya da geri dönüştürülmesi daha kolay hale geliyor.

Bu nedenle teknoloji, son yıllarda giderek önem kazanan çevreci yapı anlayışının örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ahşabın karbon depolama özelliği ve malzemenin yeniden kullanılabilir olması, sistemi geleneksel beton ağırlıklı yapılara alternatif haline getirebilecek noktalar arasında gösteriliyor.

Her ne kadar sistem büyük bir hız avantajı sunsa da uzmanlar bazı noktalara dikkat çekiyor. Bir yapının taşıyıcı duvarlarının kısa sürede kurulabilmesi, evin tamamen hazır hale geldiği anlamına gelmiyor.

Temel çalışmaları, elektrik ve su tesisatı, çatı uygulamaları, yalıtım işlemleri ve iç tasarım gibi aşamalar için yine mühendislik hesapları ve standart inşaat süreçleri gerekiyor.

Şu anda Almanya’da belirli yapı türleri için sertifikalandırılan bu teknolojinin farklı ülkelerde uygulanabilmesi ise yerel yapı kurallarına, iklim koşullarına ve özellikle deprem yönetmeliklerine uygunluğuna bağlı olacak. Türkiye gibi deprem riski yüksek bölgelerde ise sistemin kullanılabilmesi için gerekli teknik onayların alınması gerekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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