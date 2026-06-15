Bir Vida Bile Gerektirmiyor: Birbirine Kenetlenen Ahşap Bloklar İnşaat Sektörünü Değiştirebilir
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Kaynak: https://www.startupselfie.net/2026/06...
İnşaat sektöründe kullanılan klasik yöntemler değişmeye başlıyor. Almanya’da geliştirilen ve çimento, vida ya da yapıştırıcı gerektirmeden birbirine kenetlenen ahşap bloklar, hızlı ve modüler yapılaşmanın kapısını aralıyor. Lego benzeri sistem, özellikle şantiyelerde hem hız hem de sürdürülebilirlik açısından dikkat çekiyor.
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İnşaat sektöründe yıllardır kullanılan geleneksel yöntemlere alternatif olabilecek yeni bir yapı teknolojisi geliştirildi.
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Bir Duvar Dakikalar İçinde Hazırlanabiliyor
Tamamen ahşap malzemeden oluşan sistemin öne çıkan özelliklerinden biri de sürdürülebilirlik tarafı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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