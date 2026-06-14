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"Projeksiyondan Hallice": Başakşehir'deki 'Minik' Ekranlı Milli Maç Organizasyonu Gündem Oldu

"Projeksiyondan Hallice": Başakşehir'deki 'Minik' Ekranlı Milli Maç Organizasyonu Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 16:24

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Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen maç izleme etkinliğine binlerce vatandaş yoğun katılım gösterdi. Ancak alana kurulan ekranın boyutunun kalabalığa oranla küçük kalması, maçı izlemeye gelenlerin tepkisine neden oldu. Görüş mesafesinde sıkıntı yaşayan katılımcılar, organizasyondaki bu durumu cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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Başakşehir Millet Bahçesi'nde Türkiye - Avusturya maçı için toplanan binlerce vatandaş, belediyenin "dev ekran" organizasyonu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde Türkiye - Avusturya maçı için toplanan binlerce vatandaş, belediyenin "dev ekran" organizasyonu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Günler öncesinden yapılan duyurularla alana akın eden ve sandalyeleriyle alanı hınca hınç dolduran Başakşehirliler, kurulan ekranın kalabalığa oranla oldukça küçük kalması nedeniyle maçı izlemekte büyük zorluk çekti.

Vatandaşlar duruma sosyal medyadan çektikleri videolarla tepki gösterirken, 'Belediye resmen bizimle dalga geçti' yorumları dikkat çekti. Coşkulu kalabalık maçı izlemek için adeta birbiriyle yarışırken, organizasyon yetersizliği gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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