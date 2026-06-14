Başarılı İnsanlar Neden Daha Fazla Başarısızlık Yaşar?
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Kaynak: https://www.gsb.stanford.edu/insights...
Başarı çoğu zaman tek seferlik bir yükseliş gibi görünse de, arkasında tekrar eden denemeler ve çok sayıda başarısızlık bulunur. Daha büyük hedefler koyan kişiler, doğal olarak daha fazla risk alır ve bu da daha sık hatayla karşılaşmalarına yol açar. Ancak bu döngü, aynı zamanda öğrenmenin ve gelişmenin en güçlü mekanizmalarından biridir.
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Başarılı insanların daha sık başarısızlık yaşaması ilk bakışta bir çelişki gibi görünür.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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