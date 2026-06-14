Her Gün 90 Dakika Yetiyor: İlginç Odak Kuralıyla Hayatınızı Değiştirecek Basit Sistem
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Gün içinde dikkatimiz onlarca farklı yere dağılırken, tek bir hedefe odaklanmak giderek zorlaşıyor. 90/90/1 kuralı tam da bu noktada devreye girerek, her gün sadece 90 dakikalık bir zaman dilimini en önemli hedefe ayırmayı öneriyor. Basit ama disiplinli bu yaklaşım, üretkenliği artırmak isteyenler için dikkat çekici bir yöntem olarak öne çıkıyor.
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Hayatta herkesin gerçekleştirmeyi en çok istediği, diğer hedeflerden ayrı bir yere koyduğu bir amacı vardır.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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