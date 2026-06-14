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Her Gün 90 Dakika Yetiyor: İlginç Odak Kuralıyla Hayatınızı Değiştirecek Basit Sistem

Her Gün 90 Dakika Yetiyor: İlginç Odak Kuralıyla Hayatınızı Değiştirecek Basit Sistem

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 14:01
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Gün içinde dikkatimiz onlarca farklı yere dağılırken, tek bir hedefe odaklanmak giderek zorlaşıyor. 90/90/1 kuralı tam da bu noktada devreye girerek, her gün sadece 90 dakikalık bir zaman dilimini en önemli hedefe ayırmayı öneriyor. Basit ama disiplinli bu yaklaşım, üretkenliği artırmak isteyenler için dikkat çekici bir yöntem olarak öne çıkıyor.

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Hayatta herkesin gerçekleştirmeyi en çok istediği, diğer hedeflerden ayrı bir yere koyduğu bir amacı vardır.

Hayatta herkesin gerçekleştirmeyi en çok istediği, diğer hedeflerden ayrı bir yere koyduğu bir amacı vardır.

Kimi için bu bir kitap yazmak, kimi için yeni bir beceri kazanmak, kimi içinse uzun zamandır ertelenen bir projeyi hayata geçirmektir. Ancak günlük sorumluluklar, iş yoğunluğu ve dijital dünyanın bitmeyen dikkat dağıtıcıları nedeniyle bu hedefler çoğu zaman sürekli ertelenir.

Tam da bu noktada 90/90/1 kuralı, kişinin enerjisini gerçekten önem verdiği hedefe yönlendirmeyi amaçlayan bir odaklanma yöntemi olarak öne çıkıyor. Basit bir sistem üzerine kurulu olan bu yöntem, kısa vadede disiplin kazanmayı ve uzun vadede üretkenliği artırmayı hedefliyor.

90/90/1 kuralı nedir?

90/90/1 kuralı nedir?

Liderlik uzmanı Robin Sharma tarafından popüler hale getirilen 90/90/1 kuralı, kişinin en önemli hedefi için belirli bir süre boyunca düzenli ve kesintisiz çalışma alışkanlığı geliştirmesini öneriyor.

Bu yöntemin temel mantığı oldukça basit: 90 gün boyunca, her gün ilk 90 dakikayı yalnızca tek bir ana hedefe ayırmak.

Amaç, günün erken saatlerinde zihnin daha dinç olduğu dönemi günlük işlerden, bildirimlerden ve diğer dikkat dağıtıcılardan uzak tutarak kişisel hedeflere yönlendirmek. Böylece küçük ama istikrarlı adımlarla büyük sonuçlara ulaşmak mümkün hale geliyor.

Kural üç temel parçadan oluşuyor:

90 gün: Yeni bir alışkanlığın oluşması ve sonuçların görülmesi için belirlenen süreyi temsil ediyor. Üç aylık dönem, hem sürdürülebilir hem de ölçülebilir bir hedef aralığı sunuyor.

90 dakika: Günün en yüksek odaklanma potansiyeline sahip zamanını ifade ediyor. Bu süre boyunca tek bir konuya yoğunlaşmak, zihinsel dağınıklığı azaltıyor.

1 hedef: Aynı anda birçok işe yetişmeye çalışmak yerine, kişinin hayatında en büyük farkı yaratacak tek bir konuya yönelmesini sağlıyor.

90/90/1 kuralı neden işe yarıyor?

Bu yöntemin etkili olmasının temelinde dikkat yönetimi ve alışkanlık oluşturma süreçleri bulunuyor. Günün erken saatlerinde belirli bir hedefe odaklanmak, kişinin iradesini daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor.

Bir hedef üzerinde 90 gün boyunca düzenli çalışmak ise devamlılık duygusunu güçlendiriyor. Ara sıra yapılan yoğun çalışmalar yerine, her gün tekrarlanan küçük adımlar daha kalıcı ilerleme sağlayabiliyor.

Ayrıca insan zihni aynı anda birçok işi yapmaya çalıştığında dikkat bölünmesi yaşayabiliyor. Çoklu görev anlayışı, işlerin tamamlanma süresini uzatırken hata ihtimalini de artırabiliyor. Tek bir hedefe odaklanmak ise zihinsel enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Uzun süre kesintisiz şekilde tek bir işe yönelmek, psikolojide “akış” olarak tanımlanan yoğun odaklanma durumuna da yardımcı olabiliyor. Bu süreçte kişi yaptığı işe daha fazla bağlanarak daha üretken hale gelebiliyor.

90/90/1 kuralı nasıl uygulanır?

Bu yöntemi günlük hayata adapte etmek için öncelikle gerçekten ulaşılmak istenen tek bir hedef belirlemek gerekiyor. Ardından bu hedef için her gün düzenli bir zaman aralığı oluşturulmalı.

Uygulama sürecinde şu adımlar yardımcı olabilir:

  • Günün ilk 90 dakikasını belirlenen hedef için ayırmak.

  • Bu süre boyunca telefon bildirimlerini kapatmak ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak.

  • Çalışmaya başlamadan önce o gün yapılacak görevi netleştirmek.

  • İlerlemeyi takip etmek için kısa notlar almak.

  • Başlangıçta 90 dakika zor geliyorsa daha kısa sürelerle başlayıp zaman içinde artırmak.

  • Rutini kusursuz yapmak yerine devamlılığı korumaya odaklanmak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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