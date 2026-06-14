Her Gün 90 Dakika Yetiyor: İlginç Odak Kuralıyla Hayatınızı Değiştirecek Basit Sistem

Liderlik uzmanı Robin Sharma tarafından popüler hale getirilen 90/90/1 kuralı, kişinin en önemli hedefi için belirli bir süre boyunca düzenli ve kesintisiz çalışma alışkanlığı geliştirmesini öneriyor.

Bu yöntemin temel mantığı oldukça basit: 90 gün boyunca, her gün ilk 90 dakikayı yalnızca tek bir ana hedefe ayırmak.

Amaç, günün erken saatlerinde zihnin daha dinç olduğu dönemi günlük işlerden, bildirimlerden ve diğer dikkat dağıtıcılardan uzak tutarak kişisel hedeflere yönlendirmek. Böylece küçük ama istikrarlı adımlarla büyük sonuçlara ulaşmak mümkün hale geliyor.

Kural üç temel parçadan oluşuyor:

90 gün: Yeni bir alışkanlığın oluşması ve sonuçların görülmesi için belirlenen süreyi temsil ediyor. Üç aylık dönem, hem sürdürülebilir hem de ölçülebilir bir hedef aralığı sunuyor.

90 dakika: Günün en yüksek odaklanma potansiyeline sahip zamanını ifade ediyor. Bu süre boyunca tek bir konuya yoğunlaşmak, zihinsel dağınıklığı azaltıyor.

1 hedef: Aynı anda birçok işe yetişmeye çalışmak yerine, kişinin hayatında en büyük farkı yaratacak tek bir konuya yönelmesini sağlıyor.