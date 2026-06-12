Kalabalıkta Neşeli Görünüp Yalnızlıkta İçine Çöken 4 Burç

Yengeç burcu, duygusal bağlılıkları güçlü ve fedakârlık eğilimi yüksek bir yapıya sahiptir. Sevdiklerinin iyi olması için elinden geleni yapar, çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını ikinci plana iter. Bu nedenle sosyal ortamlarda neşeli, ilgili ve uyumlu bir görüntü çizer.

Dışarıda neden mutlu görünür?

Çevresindeki insanların moralini yüksek tutmak Yengeç için önemlidir. Kendi sıkıntılarını belli etmek istemez, çünkü başkalarına yük olmak istemez.

Gülümsemesi ortamı yumuşatmak içindir

Sohbeti canlı tutması bağ kurma isteğindendir

Sorunlarını saklaması kırılganlığını koruma refleksidir

Yalnız kaldığında ne olur?

Sessizlik geldiğinde bastırdığı duygular geri döner. Geçmişte yaşanan kırgınlıklar, söylenmemiş sözler ve “değer gördüm mü?” sorgusu zihnini meşgul eder.

Yengeç’in asıl yorgunluğu, herkesi düşünürken kendini ihmal etmesinden gelir.