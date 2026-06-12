Kalabalıkta Neşeli Görünüp Yalnızlıkta İçine Çöken 4 Burç
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Herkesin içinde neşeli, enerjik ve güçlü görünen bazı insanlar aslında yalnız kaldıklarında bambaşka duygularla yüzleşebilir. Dışarıya mutluluk yansıtırken iç dünyasında kırgınlıklarını ve düşüncelerini saklayan bazı burçlar, duygularını en derinden yaşayan kişiler arasında yer alır. İşte kalabalıkta gülen ama yalnızken içine dönen 4 burç...
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Yengeç Burcu: Herkesi Düşünürken Kendini Geri Plana Atan Kalp
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Terazi Burcu: Dengeyi Korurken Kendini Tüketen Uyum Ustası
Balık Burcu: Duyguların İçinde Kaybolan Hayalperest
Akrep Burcu: Güçlü Görünüp İçinde Fırtına Koparan Sessiz Derinlik
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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