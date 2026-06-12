Kadıköy’de Bakkal Önünde Dikkat Çeken Dev Arı Kovanı: “Dünyada Bir İlk”

Yaklaşık 5 yıldır arıcılıkla ilgilenen Bostan, hem mahallede farkındalık oluşturuyor hem de üretimi sürdürüyor.

Bostan, kovanın tasarımıyla ilgili olarak bunun dünyada bir ilk olduğunu öne sürerek, arılardan “büyük oğul” alma hedefinin kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirtiyor.