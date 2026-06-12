Kadıköy’de Bakkal Önünde Dikkat Çeken Dev Arı Kovanı: “Dünyada Bir İlk”
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Kadıköy’de bir bakkalın önüne yerleştirilen dev arı kovanı, görenlerin dikkatini çekiyor. Yuvarlak tasarımıyla dikkat çeken kovanın “dünyada bir ilk” olduğu iddia ediliyor. Arıcılıkla ilgilenen işletme sahibi ise bu uygulamanın hem farkındalık oluşturduğunu hem de mahallede büyük ilgi gördüğünü söylüyor.
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Kadıköy’de “Laz Bakkal” olarak bilinen Fatih Bostan, işlettiği bakkalın önüne kurduğu dev arı kovanıyla dikkat çekiyor.
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Arıcılığın günlük hayatındaki stresini azalttığını ifade eden Bostan, arıların yaşam için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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