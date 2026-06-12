article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kadıköy’de Bakkal Önünde Dikkat Çeken Dev Arı Kovanı: “Dünyada Bir İlk”

Kadıköy’de Bakkal Önünde Dikkat Çeken Dev Arı Kovanı: “Dünyada Bir İlk”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 14:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kadıköy’de bir bakkalın önüne yerleştirilen dev arı kovanı, görenlerin dikkatini çekiyor. Yuvarlak tasarımıyla dikkat çeken kovanın “dünyada bir ilk” olduğu iddia ediliyor. Arıcılıkla ilgilenen işletme sahibi ise bu uygulamanın hem farkındalık oluşturduğunu hem de mahallede büyük ilgi gördüğünü söylüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadıköy’de “Laz Bakkal” olarak bilinen Fatih Bostan, işlettiği bakkalın önüne kurduğu dev arı kovanıyla dikkat çekiyor.

Kadıköy’de “Laz Bakkal” olarak bilinen Fatih Bostan, işlettiği bakkalın önüne kurduğu dev arı kovanıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 5 yıldır arıcılıkla ilgilenen Bostan, hem mahallede farkındalık oluşturuyor hem de üretimi sürdürüyor.

Bostan, kovanın tasarımıyla ilgili olarak bunun dünyada bir ilk olduğunu öne sürerek, arılardan “büyük oğul” alma hedefinin kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirtiyor.

Arıcılığın günlük hayatındaki stresini azalttığını ifade eden Bostan, arıların yaşam için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekiyor.

Arıcılığın günlük hayatındaki stresini azalttığını ifade eden Bostan, arıların yaşam için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekiyor.

İlk başta dekoratif amaçla yerleştirilen kovanın zamanla yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Bostan, mahalle sakinlerinin ilgisiyle sürecin büyüdüğünü aktarıyor.

Arıların kovanı doldurması halinde elde edilecek balın yüksek miktarlara ulaşabileceğini dile getiren Bostan, üretilen balın bugüne kadar mahalleyle paylaşıldığını, ileride ise çok daha geniş bir kitleye ulaşabileceğini ifade ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın