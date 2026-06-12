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Ruh Sağlığı Araştırmalarında Yapay Zeka Dönemi: İnsan Duygularını Taklit Edebiliyor

Ruh Sağlığı Araştırmalarında Yapay Zeka Dönemi: İnsan Duygularını Taklit Edebiliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 11:27
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Yapay zekâ, özellikle büyük dil modelleri, insan duygularına benzer tepkiler üretebilme kapasitesiyle ruh sağlığı araştırmalarında yeni bir tartışma alanı açıyor. Yapılan son çalışmalar, bu sistemlerin korku, stres ve kaygı gibi duygusal durumları kontrollü şekilde taklit edebildiğini gösteriyor. Bu gelişme, psikoloji ve psikiyatri alanında deneysel yöntemlerin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.

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Yapay zekâ alanındaki gelişmeler, ruh sağlığı araştırmalarında da yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Yapay zekâ alanındaki gelişmeler, ruh sağlığı araştırmalarında da yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Yeni bir çalışmaya göre büyük dil modelleri (LLM), insanlarda görülen bazı duygusal ve bilişsel süreçleri taklit ederek psikolojik araştırmalarda kullanılabilecek deneysel araçlara dönüşebilir.

Dünya genelinde ruh sağlığı sorunlarının giderek yaygınlaşması, bilim insanlarını bu alanda daha etkili yöntemler geliştirmeye yönlendiriyor. Uzmanlara göre 2050 yılına kadar yaklaşık 1,2 milyar insanın ruh sağlığı sorunlarından etkilenmesi beklenirken, mevcut tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi için yeni araştırma yöntemlerine ihtiyaç duyuluyor.

Özellikle konuşma terapileri gibi psikolojik tedavilerin geliştirilmesi, ilaç araştırmalarına kıyasla daha karmaşık süreçler içeriyor.

Özellikle konuşma terapileri gibi psikolojik tedavilerin geliştirilmesi, ilaç araştırmalarına kıyasla daha karmaşık süreçler içeriyor.

İnsan deneyleri hem etik hem de uygulama açısından sınırlılıklar taşırken, hayvan modelleri de insan davranışlarının karmaşık yapısını tam anlamıyla yansıtamayabiliyor.

Almanya’daki Dresden Teknik Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, büyük dil modellerinin insanlardaki bazı ruhsal durumları incelemek için kullanılabilecek bir model olup olmadığı araştırıldı.

Araştırma ekibinin liderlerinden Magdalena Wekenborg, elde edilen sonuçların LLM’lerin kontrollü koşullarda insanın duygusal ve bilişsel süreçlerine ait bazı örüntüleri yeniden oluşturabildiğini gösterdiğini belirtti.

Yapay zekâ duyguları gerçekten hissedebilir mi?

Yapay zekâ duyguları gerçekten hissedebilir mi?

Araştırmacılar, yapay zekâ modellerinin gerçek anlamda duygulara sahip olmadığını özellikle vurguluyor. Ancak bu sistemlerin dili işleme ve insan davranışlarını analiz etme biçimi sayesinde, belirli düşünce ve tepki kalıplarını taklit edebildiği ifade ediliyor.

Çalışmada LLM’lere korku, kaygı, öfke, üzüntü, stres ve endişe gibi farklı duygusal durumları yansıtacak şekilde görevler verildi. Daha sonra bu durumların çeşitli düzenleme yöntemleriyle değiştirilip değiştirilemeyeceği incelendi.

Araştırmacılar ayrıca, yapay zekâ modellerinde oluşturulan bu duygusal durumların insanlarda benzer ruh hallerinde ortaya çıkan bazı bilişsel hatalara yol açıp açmadığını değerlendirdi.

Sonuçlar, modellerin insan zihnine sahip olmadığını ancak belirli zihinsel süreçleri ve davranış biçimlerini istatistiksel olarak taklit edebildiğini ortaya koydu.

Psikoloji araştırmalarında yeni bir araç olabilir

Uzmanlara göre bu yaklaşım, insanlar veya hayvanlar üzerinde yapılması zor ya da etik açıdan mümkün olmayan bazı deneylerin daha güvenli şekilde incelenmesine yardımcı olabilir.

LLM tabanlı modellerin en önemli avantajlarından biri ise deneylerin aynı koşullarda tekrar tekrar uygulanabilmesi. Araştırmacılar, yapay zekâ sistemleri üzerinden farklı senaryoları kontrollü biçimde değiştirerek insan psikolojisine dair yeni veriler elde edebileceklerini düşünüyor.

Jakob N. Kather, bu tür deneylerin daha önce mümkün olmayan veri odaklı psikolojik ve biyomedikal araştırmaların önünü açabileceğini ifade ediyor.

Yapay zekânın ruh sağlığı alanındaki rolü henüz erken aşamalarda olsa da, bu çalışmalar gelecekte hem hastalıkların anlaşılması hem de yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için önemli bir araştırma aracı haline gelebileceğine işaret ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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