Ruh Sağlığı Araştırmalarında Yapay Zeka Dönemi: İnsan Duygularını Taklit Edebiliyor

Araştırmacılar, yapay zekâ modellerinin gerçek anlamda duygulara sahip olmadığını özellikle vurguluyor. Ancak bu sistemlerin dili işleme ve insan davranışlarını analiz etme biçimi sayesinde, belirli düşünce ve tepki kalıplarını taklit edebildiği ifade ediliyor.

Çalışmada LLM’lere korku, kaygı, öfke, üzüntü, stres ve endişe gibi farklı duygusal durumları yansıtacak şekilde görevler verildi. Daha sonra bu durumların çeşitli düzenleme yöntemleriyle değiştirilip değiştirilemeyeceği incelendi.

Araştırmacılar ayrıca, yapay zekâ modellerinde oluşturulan bu duygusal durumların insanlarda benzer ruh hallerinde ortaya çıkan bazı bilişsel hatalara yol açıp açmadığını değerlendirdi.

Sonuçlar, modellerin insan zihnine sahip olmadığını ancak belirli zihinsel süreçleri ve davranış biçimlerini istatistiksel olarak taklit edebildiğini ortaya koydu.

Psikoloji araştırmalarında yeni bir araç olabilir

Uzmanlara göre bu yaklaşım, insanlar veya hayvanlar üzerinde yapılması zor ya da etik açıdan mümkün olmayan bazı deneylerin daha güvenli şekilde incelenmesine yardımcı olabilir.

LLM tabanlı modellerin en önemli avantajlarından biri ise deneylerin aynı koşullarda tekrar tekrar uygulanabilmesi. Araştırmacılar, yapay zekâ sistemleri üzerinden farklı senaryoları kontrollü biçimde değiştirerek insan psikolojisine dair yeni veriler elde edebileceklerini düşünüyor.

Jakob N. Kather, bu tür deneylerin daha önce mümkün olmayan veri odaklı psikolojik ve biyomedikal araştırmaların önünü açabileceğini ifade ediyor.

Yapay zekânın ruh sağlığı alanındaki rolü henüz erken aşamalarda olsa da, bu çalışmalar gelecekte hem hastalıkların anlaşılması hem de yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için önemli bir araştırma aracı haline gelebileceğine işaret ediyor.