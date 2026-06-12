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Pilavın Tane Tane Olmasını Sağlayan Basit Yöntem: Tek Bir Malzeme Yetiyor

Pilavın Tane Tane Olmasını Sağlayan Basit Yöntem: Tek Bir Malzeme Yetiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 10:30
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Pirinç pilavını tane tane yapmak çoğu kişi için mutfakta küçük bir sınava dönüşebiliyor. Ancak basit bir malzeme ve doğru pişirme tekniğiyle pilavın kıvamını her seferinde tutturmak mümkün. İşte sosyal medyada paylaşılan ve dikkat çeken o pratik pilav sırrı...

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Pirinç pilavını kıvamında yapmak çoğu kişi için mutfaktaki en zor işlerden biri olabiliyor.

Pirinç pilavını kıvamında yapmak çoğu kişi için mutfaktaki en zor işlerden biri olabiliyor.

Fazla su pirincin lapa olmasına, az su ise sert kalmasına neden olurken, küçük bir dokunuş pilavın daha lezzetli ve tane tane olmasını sağlayabiliyor.

Ev aşçılarından biri, kusursuz kıvamda pilav yapmak için yalnızca buzdolabında bulunan tek bir malzemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Sosyal medyada tariflerini paylaşan Naveen Jaspal, basmati pirincini her seferinde aynı şekilde başarılı pişirdiği yöntemini anlattı.

Jaspal’a göre ilk adım, pirinci iyice yıkayarak fazla nişastasından arındırmak.

Jaspal’a göre ilk adım, pirinci iyice yıkayarak fazla nişastasından arındırmak.

Ardından pirincin en az 20 dakika boyunca temiz suda bekletilmesi gerekiyor. Bu işlem, pirinç tanelerinin daha iyi pişmesine ve daha kabarık bir sonuç elde edilmesine yardımcı oluyor.

Bekleme süresinin ardından pirincin suyu süzülüyor ve ölçü için kullanılan aynı bardakla tencereye yeniden su ekleniyor. Böylece pirinç ve su arasında dengeli bir oran yakalanıyor.

Ancak tarifin asıl püf noktası burada ortaya çıkıyor. Jaspal, pirince yağ veya et suyu eklemek yerine tencereye küçük bir parça tereyağı koyuyor. Tereyağının pirince hem aroma kattığını hem de tanelerin daha ayrık kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Pişirme sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın ise pirinci kesinlikle karıştırmamak olduğunu söylüyor. Su kaynamaya başladıktan sonra ocağın kısılması ve pirincin kendi halinde pişmeye bırakılması gerekiyor.

Su tamamen çekildiğinde ocağın kapatılması ve pilavın yaklaşık 5 dakika boyunca demlenmeye bırakılması öneriliyor. Böylece pirinç taneleri daha yumuşak, kabarık ve tane tane bir kıvama ulaşıyor.

Tane tane pirinç pilavı için temel adımlar

Tane tane pirinç pilavı için temel adımlar

  • Pirinci ölçüp soğuk suyla iyice yıkayın.

  • Fazla nişastanın gitmesi için pirinci yaklaşık 20 dakika suda bekletin.

  • Suyunu süzüp uygun miktarda su ekleyin.

  • Orta ateşte kaynamasını bekleyin.

  • Kaynadıktan sonra altını kısın ve kapağı kapalı şekilde pişirin.

  • Pişirme sırasında pirinci karıştırmayın.

  • Ocağı kapattıktan sonra birkaç dakika dinlendirip servis edin.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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