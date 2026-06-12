Pilavın Tane Tane Olmasını Sağlayan Basit Yöntem: Tek Bir Malzeme Yetiyor

Ardından pirincin en az 20 dakika boyunca temiz suda bekletilmesi gerekiyor. Bu işlem, pirinç tanelerinin daha iyi pişmesine ve daha kabarık bir sonuç elde edilmesine yardımcı oluyor.

Bekleme süresinin ardından pirincin suyu süzülüyor ve ölçü için kullanılan aynı bardakla tencereye yeniden su ekleniyor. Böylece pirinç ve su arasında dengeli bir oran yakalanıyor.

Ancak tarifin asıl püf noktası burada ortaya çıkıyor. Jaspal, pirince yağ veya et suyu eklemek yerine tencereye küçük bir parça tereyağı koyuyor. Tereyağının pirince hem aroma kattığını hem de tanelerin daha ayrık kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Pişirme sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın ise pirinci kesinlikle karıştırmamak olduğunu söylüyor. Su kaynamaya başladıktan sonra ocağın kısılması ve pirincin kendi halinde pişmeye bırakılması gerekiyor.

Su tamamen çekildiğinde ocağın kapatılması ve pilavın yaklaşık 5 dakika boyunca demlenmeye bırakılması öneriliyor. Böylece pirinç taneleri daha yumuşak, kabarık ve tane tane bir kıvama ulaşıyor.