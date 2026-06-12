Pilavın Tane Tane Olmasını Sağlayan Basit Yöntem: Tek Bir Malzeme Yetiyor
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Pirinç pilavını tane tane yapmak çoğu kişi için mutfakta küçük bir sınava dönüşebiliyor. Ancak basit bir malzeme ve doğru pişirme tekniğiyle pilavın kıvamını her seferinde tutturmak mümkün. İşte sosyal medyada paylaşılan ve dikkat çeken o pratik pilav sırrı...
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Pirinç pilavını kıvamında yapmak çoğu kişi için mutfaktaki en zor işlerden biri olabiliyor.
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Jaspal’a göre ilk adım, pirinci iyice yıkayarak fazla nişastasından arındırmak.
Tane tane pirinç pilavı için temel adımlar
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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