article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çocuklarda Göz Ardı Edilmemesi Gereken 5 Kritik Belirti Açıklandı

Çocuklarda Göz Ardı Edilmemesi Gereken 5 Kritik Belirti Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 14:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çocuklarda görülen bazı belirtiler, çoğu zaman büyüme sürecinin doğal bir parçası gibi algılanabiliyor. Ancak uzmanlar, bu şikâyetlerin bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının erken sinyali olabileceği konusunda uyarıyor. Pediatristler, özellikle sık tekrarlayan ve kalıcı hale gelen semptomların dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocuklar çoğu zaman küçük şikâyetleri abartabiliyor gibi görünse de bazı belirtiler, basit bir rahatsızlıktan çok daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.

Çocuklar çoğu zaman küçük şikâyetleri abartabiliyor gibi görünse de bazı belirtiler, basit bir rahatsızlıktan çok daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.

Florida’daki Orlando Health’te görev yapan pediatrist Dr. Gayathri Kapoor, ebeveynlerin sıkça önemsemediği ancak dikkatle takip edilmesi gereken 5 önemli semptoma dikkat çekti.

Çocuklarda Göz Ardı Edilmemesi Gereken 5 Kritik Belirti

Çocuklarda Göz Ardı Edilmemesi Gereken 5 Kritik Belirti

1. Aşırı susama ve sık idrara çıkma

Sürekli susama hissi ve sık tuvalete gitme ihtiyacı, özellikle sıcak havalarda normal gibi algılanabiliyor. Ancak bu durum diyabetin en klasik uyarı işaretleri arasında yer alıyor. Vücutta şeker seviyesinin yükselmesiyle böbrekler fazla şekeri atmaya çalışırken vücuttan yoğun sıvı çekiyor. Bu tabloya hızlı kilo kaybı, halsizlik ve uyuşma gibi belirtiler de eşlik edebiliyor. Benzer şikâyetler bazı böbrek, karaciğer veya kalp sorunlarında ya da idrar yolu enfeksiyonlarında da görülebiliyor.

2. Sürekli horlama

Aralıklı horlama genellikle soğuk algınlığı veya alerjiyle ilişkilendiriliyor. Ancak kalıcı hale gelen horlama, uyku apnesi ya da büyümüş bademciklerin hava yolunu daraltması gibi durumlara işaret edebiliyor. Bu da uyku kalitesini düşürerek çocuklarda dikkat dağınıklığı, gün içinde aşırı hareketlilik ve gelişim geriliğine yol açabiliyor. Uyku sırasında nefes durması veya boğulma hissi gibi belirtiler özellikle kritik kabul ediliyor.

3. Tekrarlayan karın ağrısı

Sık tekrarlayan karın ağrıları çoğu zaman “bahane” gibi değerlendirilebilse de altta yatan neden gıda intoleransları, kabızlık, reflü ya da iltihaplı bağırsak hastalıkları olabilir. Özellikle çölyak hastalığı gibi bağışıklık tepkisine bağlı durumlar ya da Crohn hastalığı gibi kronik bağırsak rahatsızlıkları çocukluk çağında ortaya çıkabiliyor. Tedavi edilmediğinde beslenme sorunları ve günlük yaşamı etkileyen ciddi sıkıntılar doğurabiliyor.

4. İçe kapanma, kaygı ve ruh hali değişimleri

Çocuklarda duygusal dalgalanmalar gelişim sürecinin bir parçası olarak görülse de uzun süren huzursuzluk, kaygı, sosyal geri çekilme ve okuldan kaçınma gibi davranışlar psikolojik bir soruna işaret edebiliyor. Uzmanlara göre stres ve anksiyete, çocuklarda mide-bağırsak problemlerini de tetikleyebiliyor. Erken müdahale hem akademik hem sosyal gelişim açısından kritik önem taşıyor.

5. Sık tekrarlayan baş ağrıları

Baş ağrıları genellikle susuzluk, ekran kullanımı ya da yorgunlukla ilişkilendirilse de tekrarlayan vakalar daha derin bir sorunun habercisi olabilir. Görme problemleri (örneğin astigmatizma), uyku düzensizliği veya bazı enfeksiyonlar bu tabloya neden olabilir. Uzmanlar, özellikle sürekli hale gelen baş ağrılarının mutlaka tıbbi değerlendirme gerektirdiğini vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın