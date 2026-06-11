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Yaşam
Türk Kahvesine Bir Damla Su Ekleyin: Tadını ve Kıvamını Değiştiriyor

Türk Kahvesine Bir Damla Su Ekleyin: Tadını ve Kıvamını Değiştiriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 13:54
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Türk kahvesine pişirme sırasında eklenen tek bir damla su, hem köpüğün yapısını hem de içimin kıvamını değiştirebiliyor. Bu küçük dokunuş, kahvenin daha dengeli, daha yumuşak ve daha berrak hissedilmesine katkı sağlayabiliyor. Son yıllarda kahve tutkunları arasında yeniden konuşulan bu yöntem, aslında eski bir hazırlama inceliğine dayanıyor.

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Türk kahvesine pişirme aşamasında eklenen çok küçük bir su damlası, ilk bakışta önemsiz gibi görünse de hem sunum hem de içim deneyimi üzerinde dikkat çekici etkiler yaratabiliyor.

Türk kahvesine pişirme aşamasında eklenen çok küçük bir su damlası, ilk bakışta önemsiz gibi görünse de hem sunum hem de içim deneyimi üzerinde dikkat çekici etkiler yaratabiliyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, köpüğün daha yoğun ve stabil bir yapı kazanmasına yardımcı olarak fincanda daha uzun süre dağılmadan kalmasını sağlıyor. Bu da kahvenin görsel kalitesini belirgin şekilde artırıyor.

Aynı uygulamanın bir diğer etkisi ise telvenin daha hızlı şekilde fincanın dibine çökmesine yardımcı olması.

Aynı uygulamanın bir diğer etkisi ise telvenin daha hızlı şekilde fincanın dibine çökmesine yardımcı olması.

Böylece içim sırasında daha berrak, daha pürüzsüz bir doku elde edilebiliyor ve son yudumlarda ağızda yoğun tortu hissi azalabiliyor.

Tat profili açısından değerlendirildiğinde ise bazı kahve severler, bu küçük su dokunuşunun özellikle yoğun kavrulmuş kahvelerde acılık algısını bir miktar yumuşattığını ve aromaların daha dengeli hissedilmesini sağladığını ifade ediyor. Ancak bu etkinin kahvenin türüne, öğütülme derecesine ve pişirme tekniğine göre değişkenlik gösterdiği de belirtiliyor.

Kültürel açıdan bakıldığında ise Türk kahvesine su ekleme alışkanlığı, yalnızca teknik bir müdahale değil aynı zamanda sunuma gösterilen özenin bir parçası olarak da değerlendiriliyor. Kahve hazırlama sürecine dahil edilen bu küçük ritüel, bazı bölgelerde “kahveyi sakinleştirme” ya da “köpüğü sabitleme” gibi sembolik anlamlarla da anılıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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