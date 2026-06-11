Türk Kahvesine Bir Damla Su Ekleyin: Tadını ve Kıvamını Değiştiriyor

Böylece içim sırasında daha berrak, daha pürüzsüz bir doku elde edilebiliyor ve son yudumlarda ağızda yoğun tortu hissi azalabiliyor.

Tat profili açısından değerlendirildiğinde ise bazı kahve severler, bu küçük su dokunuşunun özellikle yoğun kavrulmuş kahvelerde acılık algısını bir miktar yumuşattığını ve aromaların daha dengeli hissedilmesini sağladığını ifade ediyor. Ancak bu etkinin kahvenin türüne, öğütülme derecesine ve pişirme tekniğine göre değişkenlik gösterdiği de belirtiliyor.

Kültürel açıdan bakıldığında ise Türk kahvesine su ekleme alışkanlığı, yalnızca teknik bir müdahale değil aynı zamanda sunuma gösterilen özenin bir parçası olarak da değerlendiriliyor. Kahve hazırlama sürecine dahil edilen bu küçük ritüel, bazı bölgelerde “kahveyi sakinleştirme” ya da “köpüğü sabitleme” gibi sembolik anlamlarla da anılıyor.