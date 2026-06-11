Türk Kahvesine Bir Damla Su Ekleyin: Tadını ve Kıvamını Değiştiriyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk kahvesine pişirme sırasında eklenen tek bir damla su, hem köpüğün yapısını hem de içimin kıvamını değiştirebiliyor. Bu küçük dokunuş, kahvenin daha dengeli, daha yumuşak ve daha berrak hissedilmesine katkı sağlayabiliyor. Son yıllarda kahve tutkunları arasında yeniden konuşulan bu yöntem, aslında eski bir hazırlama inceliğine dayanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk kahvesine pişirme aşamasında eklenen çok küçük bir su damlası, ilk bakışta önemsiz gibi görünse de hem sunum hem de içim deneyimi üzerinde dikkat çekici etkiler yaratabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı uygulamanın bir diğer etkisi ise telvenin daha hızlı şekilde fincanın dibine çökmesine yardımcı olması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın