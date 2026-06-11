Seyahat Etmenin Vücuda En Büyük Faydası Açıklandı
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Seyahat etmenin sadece ruhu değil, bedeni de etkilediği uzun süredir araştırmaların odağında. Yeni bir çalışmaya göre farklı ortamlar görmek, hareket etmek ve rutin dışına çıkmak vücudun stres yanıtından bağışıklık sistemine kadar birçok mekanizmayı olumlu yönde tetikleyebiliyor. Uzmanlar, bu etkinin “anlık bir gençleşme” değil ama uzun vadeli sağlık desteği sağlayabilecek bir süreç olduğuna dikkat çekiyor.
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Sağlıklı ve uzun bir yaşam için çoğu kişinin aklına beslenme, spor veya bakım rutinleri geliyor.
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Seyahat etmek bağışıklık sistemini nasıl etkiliyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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