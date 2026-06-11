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Nörobilim Uzmanı Yaşlanmayı Yavaşlatan Besini Açıkladı

Nörobilim Uzmanı Yaşlanmayı Yavaşlatan Besini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 12:52
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Nörobilim uzmanı Dr. David Cox, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek beslenme alışkanlıklarını açıkladı. Uzmanın her gün tükettiğini söylediği “süper gıda” ise içerdiği doğal bileşenlerle dikkat çeken orman meyveleri oldu. Cox’a göre doğru beslenme, hücre sağlığını destekleyerek ilerleyen yaşlarda yaşam kalitesini artırabilir.

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Nörobilim uzmanı ve sağlık yazarı Dr. David Cox, beslenmenin yaşlanma süreci üzerindeki etkisine dikkat çekerek her gün tükettiği bir besini açıkladı.

Nörobilim uzmanı ve sağlık yazarı Dr. David Cox, beslenmenin yaşlanma süreci üzerindeki etkisine dikkat çekerek her gün tükettiği bir besini açıkladı.

Cox’a göre özellikle bazı meyvelerde bulunan doğal bileşenler, vücudun yaşlanmayla bağlantılı hücresel hasarla mücadele etmesine yardımcı olabilir.

David Cox, Tonight programında yaptığı açıklamalarda, yaşam süresinin uzamasına rağmen insanların sağlıklı geçirdiği yılların aynı hızda artmadığını söyledi. Uzman, doğru beslenme alışkanlıklarının yaşam kalitesini artırabileceğini belirtti.

Dr. Cox, yaş ilerlemiş olsa bile beslenmede yapılacak küçük değişikliklerin önemli etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Dr. Cox, yaş ilerlemiş olsa bile beslenmede yapılacak küçük değişikliklerin önemli etkiler yaratabileceğini ifade etti.

“20 yaşında da olsanız 90 yaşında da olsanız, beslenmede yapacağınız küçük düzenlemeler sağlıklı yaşam sürenizi uzatabilir” diyen Cox, kendi günlük beslenme rutininden de bahsetti.

Uzmanın her gün tükettiği “süper gıda” ise orman meyveleri oldu.

“Kesinlikle meyveler. Özellikle yaban mersini artık beslenmemin temel parçalarından biri. Çilek de aynı şekilde önemli. Bu meyveler, salisilat adı verilen doğal kimyasallar içeriyor. Bunlar, vücuttaki yaşlanmayla bağlantılı hasarlı hücrelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor” dedi.

Dr. Cox, halk arasında “zombi hücreler” olarak adlandırılan yaşlanmış hücrelerin vücutta birikmesinin zamanla sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini anlattı.

Besinleri enerjiye dönüştüren hücrelerin aynı zamanda yan ürünler oluşturduğunu belirten Cox, yaş ilerledikçe vücudun işlevini kaybetmiş hücreleri temizlemekte zorlanabildiğini söyledi. Bu hücrelerin birikmesinin hastalık risklerini artırabileceğini ifade etti.

Uzman, son kitabı The Age Code’da da beslenmenin hücresel düzeyde yaşlanma üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Cox’a göre modern beslenmedeki en büyük sorunlardan biri lif eksikliği. Özellikle işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesi ve meyve-sebze gibi doğal besinlerin yeterince alınmaması, vücudun daha fazla “metabolik stres” altında kalmasına neden olabiliyor.

“Birçok kişi gün boyunca sürekli yemek yiyor. Bu durum vücudun kendini toparlaması için ihtiyaç duyduğu zamanı azaltıyor” diyen Cox, dengeli beslenmenin yaşlanma sürecini yavaşlatmada önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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