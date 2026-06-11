Nörobilim Uzmanı Yaşlanmayı Yavaşlatan Besini Açıkladı
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Nörobilim uzmanı Dr. David Cox, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek beslenme alışkanlıklarını açıkladı. Uzmanın her gün tükettiğini söylediği “süper gıda” ise içerdiği doğal bileşenlerle dikkat çeken orman meyveleri oldu. Cox’a göre doğru beslenme, hücre sağlığını destekleyerek ilerleyen yaşlarda yaşam kalitesini artırabilir.
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Nörobilim uzmanı ve sağlık yazarı Dr. David Cox, beslenmenin yaşlanma süreci üzerindeki etkisine dikkat çekerek her gün tükettiği bir besini açıkladı.
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Dr. Cox, yaş ilerlemiş olsa bile beslenmede yapılacak küçük değişikliklerin önemli etkiler yaratabileceğini ifade etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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