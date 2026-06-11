Nörobilim Uzmanı Yaşlanmayı Yavaşlatan Besini Açıkladı

“20 yaşında da olsanız 90 yaşında da olsanız, beslenmede yapacağınız küçük düzenlemeler sağlıklı yaşam sürenizi uzatabilir” diyen Cox, kendi günlük beslenme rutininden de bahsetti.

Uzmanın her gün tükettiği “süper gıda” ise orman meyveleri oldu.

“Kesinlikle meyveler. Özellikle yaban mersini artık beslenmemin temel parçalarından biri. Çilek de aynı şekilde önemli. Bu meyveler, salisilat adı verilen doğal kimyasallar içeriyor. Bunlar, vücuttaki yaşlanmayla bağlantılı hasarlı hücrelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor” dedi.

Dr. Cox, halk arasında “zombi hücreler” olarak adlandırılan yaşlanmış hücrelerin vücutta birikmesinin zamanla sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini anlattı.

Besinleri enerjiye dönüştüren hücrelerin aynı zamanda yan ürünler oluşturduğunu belirten Cox, yaş ilerledikçe vücudun işlevini kaybetmiş hücreleri temizlemekte zorlanabildiğini söyledi. Bu hücrelerin birikmesinin hastalık risklerini artırabileceğini ifade etti.

Uzman, son kitabı The Age Code’da da beslenmenin hücresel düzeyde yaşlanma üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Cox’a göre modern beslenmedeki en büyük sorunlardan biri lif eksikliği. Özellikle işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesi ve meyve-sebze gibi doğal besinlerin yeterince alınmaması, vücudun daha fazla “metabolik stres” altında kalmasına neden olabiliyor.

“Birçok kişi gün boyunca sürekli yemek yiyor. Bu durum vücudun kendini toparlaması için ihtiyaç duyduğu zamanı azaltıyor” diyen Cox, dengeli beslenmenin yaşlanma sürecini yavaşlatmada önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.