Balon Balığı Akdeniz’de Kalıcı Hale Geldi: İstilacı Türler Ekosistemi Değiştiriyor
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Akdeniz’de su sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kızıldeniz kökenli istilacı türler bölgede kalıcı hale gelmeye başladı. Bu türler arasında yer alan balon balığı, artık geçici bir misafir değil, ekosistemin yerleşik bir parçası olarak görülüyor. Uzmanlar, bu değişimin yerli türler üzerinde baskıyı artırdığını ve deniz yaşamında dengenin giderek bozulduğunu belirtiyor.
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Akdeniz’de bir zamanlar “yeni gelen” olarak görülen balon balığı artık bölgenin kalıcı sakinleri arasında yer alıyor.
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, balon balığının doğrudan başka bir türü “birebir” ortadan kaldırmadığını ancak Akdeniz’e özgü bazı türlerin giderek nadirleşmesine zemin hazırladığını vurguluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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