Balon Balığı Akdeniz’de Kalıcı Hale Geldi: İstilacı Türler Ekosistemi Değiştiriyor

Özellikle geçmişte balıkçı ağlarında sıkça rastlanan isparoz gibi türlerin artık çok daha az görüldüğü, bunun yerine istilacı türlerin baskın hale geldiği aktarılıyor.

Balıkçılar açısından da tablo değişmiş durumda. Eskiden düşük miktarlarda görülen bazı yerli türlerin yerini, ekonomik değeri sınırlı istilacı türler almış durumda. Bu da hem av verimini hem de pazar değerini olumsuz etkiliyor.

Öte yandan balon balıkları, vücutlarında ve özellikle karaciğerlerinde bulunan güçlü toksin nedeniyle hem insan sağlığı hem de doğal avcılar için ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle uzmanlar, türün Akdeniz ekosisteminde kalıcı hale gelmesinin uzun vadeli etkilerine dikkat çekiyor.