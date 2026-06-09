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Balon Balığı Akdeniz’de Kalıcı Hale Geldi: İstilacı Türler Ekosistemi Değiştiriyor

Balon Balığı Akdeniz’de Kalıcı Hale Geldi: İstilacı Türler Ekosistemi Değiştiriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 15:55
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Akdeniz’de su sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kızıldeniz kökenli istilacı türler bölgede kalıcı hale gelmeye başladı. Bu türler arasında yer alan balon balığı, artık geçici bir misafir değil, ekosistemin yerleşik bir parçası olarak görülüyor. Uzmanlar, bu değişimin yerli türler üzerinde baskıyı artırdığını ve deniz yaşamında dengenin giderek bozulduğunu belirtiyor.

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Akdeniz’de bir zamanlar “yeni gelen” olarak görülen balon balığı artık bölgenin kalıcı sakinleri arasında yer alıyor.

Akdeniz’de bir zamanlar “yeni gelen” olarak görülen balon balığı artık bölgenin kalıcı sakinleri arasında yer alıyor.

Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle Kızıldeniz üzerinden Akdeniz’e geçen istilacı türlerin sayısı artarken, balon balıklarının geri dönüşü olmayan bir şekilde ekosisteme yerleştiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu durum, yalnızca bir tür değişimini değil, deniz ekosisteminde daha geniş bir dönüşümü de işaret ediyor. İstilacı türler bazı yerli balıkların popülasyonunu baskılayarak onların yerini almaya başlarken, özellikle ekonomik değeri düşük türlerin av baskısını artırdığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, balon balığının doğrudan başka bir türü “birebir” ortadan kaldırmadığını ancak Akdeniz’e özgü bazı türlerin giderek nadirleşmesine zemin hazırladığını vurguluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, balon balığının doğrudan başka bir türü “birebir” ortadan kaldırmadığını ancak Akdeniz’e özgü bazı türlerin giderek nadirleşmesine zemin hazırladığını vurguluyor.

Özellikle geçmişte balıkçı ağlarında sıkça rastlanan isparoz gibi türlerin artık çok daha az görüldüğü, bunun yerine istilacı türlerin baskın hale geldiği aktarılıyor.

Balıkçılar açısından da tablo değişmiş durumda. Eskiden düşük miktarlarda görülen bazı yerli türlerin yerini, ekonomik değeri sınırlı istilacı türler almış durumda. Bu da hem av verimini hem de pazar değerini olumsuz etkiliyor.

Öte yandan balon balıkları, vücutlarında ve özellikle karaciğerlerinde bulunan güçlü toksin nedeniyle hem insan sağlığı hem de doğal avcılar için ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle uzmanlar, türün Akdeniz ekosisteminde kalıcı hale gelmesinin uzun vadeli etkilerine dikkat çekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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