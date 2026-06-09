Harvard’lı Psikolog Açıkladı: Köpekler Rüyalarında Sahiplerini Görüyor Olabilir

Köpeklerin uyku sırasında yaşadığı hareketler de bu ihtimali destekleyen işaretler arasında görülüyor. Patilerini veya bacaklarını oynatan bir köpeğin rüyasında koşuyor olabileceği, havlayan bir köpeğin ise rüyasında başka bir hayvanla ya da insanla etkileşim kuruyor olabileceği düşünülüyor.

Bilim insanlarına göre köpekler de insanlar gibi hafif uyku, derin uyku ve REM uykusu olmak üzere benzer uyku evrelerinden geçiyor. İnsanlarda rüyaların büyük bölümü REM uykusu sırasında görülürken, uzmanlar köpeklerin de bu aşamada rüya gördüğüne inanıyor.

Köpeklerin daha güzel rüyalar görmesine yardımcı olmak mümkün olabilir

Dr. Barrett, köpeklerin daha olumlu rüyalar görmesi için gün içinde mutlu deneyimler yaşamasının ve güvenli, rahat bir uyku ortamına sahip olmasının önemli olduğunu belirtiyor.

Ancak konu kötü rüyalara geldiğinde uzmanlar, sahipleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Amerikan Kennel Kulübü, uyuyan bir köpeğin aniden uyandırılmasının bazı durumlarda agresif tepkilere yol açabileceğini söylüyor.

Uzmanlar, köpeklerin de insanlar gibi kötü rüyalar görebileceğini ve uykudan ani şekilde kaldırılan bazı hayvanların kendilerini tehdit altında hissedebileceğini belirtiyor. Bu nedenle en doğru yaklaşımın, köpeğin doğal şekilde uyanmasını beklemek ve ardından sakinleştirmek olduğu ifade ediliyor.

Bazı köpek sahipleri de evcil hayvanlarının rüyalarıyla ilgili gözlemlerini paylaşıyor. Bir kullanıcı, köpeğinin uykusunda patilerini hareket ettirdiğini ve hafifçe havladığını belirterek rüyasında bir şeylerin peşinden koşuyor olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bir başka kullanıcı ise geçmişte sahiplendiği köpeğinin uykusunda titrediğini ve inlediğini, bu yüzden onu yavaşça uyandırdığını anlattı. Kullanıcı, tüm köpeklerin yalnızca güzel rüyalar görmesini umduğunu dile getirdi.