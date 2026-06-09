Harvard’lı Psikolog Açıkladı: Köpekler Rüyalarında Sahiplerini Görüyor Olabilir
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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ha...
Köpeklerin uykuda patilerini oynatması, hafif sesler çıkarması çoğu zaman sevimli bir detay gibi görülüyor ama bilim insanlarına göre bunun arkasında oldukça tanıdık bir içerik olabilir. Harvardlı bir psikologun değerlendirmesi, köpeklerin rüyalarında günlük yaşamlarını ve en bağlı oldukları kişileri görebileceğini ortaya koyuyor. Bu da “rüyalarında bizi görüyorlar mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıyor.
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Köpeklerin uyurken patilerini hareket ettirmesi, hafifçe havlaması ya da koşuyormuş gibi kıpırdanması birçok hayvan sahibinin dikkatini çeken sevimli anlardan biri.
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Uzman, köpeklerin sahiplerine olan güçlü bağlılığı nedeniyle rüyalarında büyük ihtimalle sahiplerinin yüzünü, kokusunu ya da onlarla yaşadıkları anları görebileceğini söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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