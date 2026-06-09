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Harvard’lı Psikolog Açıkladı: Köpekler Rüyalarında Sahiplerini Görüyor Olabilir

Harvard’lı Psikolog Açıkladı: Köpekler Rüyalarında Sahiplerini Görüyor Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 13:48
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Köpeklerin uykuda patilerini oynatması, hafif sesler çıkarması çoğu zaman sevimli bir detay gibi görülüyor ama bilim insanlarına göre bunun arkasında oldukça tanıdık bir içerik olabilir. Harvardlı bir psikologun değerlendirmesi, köpeklerin rüyalarında günlük yaşamlarını ve en bağlı oldukları kişileri görebileceğini ortaya koyuyor. Bu da “rüyalarında bizi görüyorlar mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ha...
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Köpeklerin uyurken patilerini hareket ettirmesi, hafifçe havlaması ya da koşuyormuş gibi kıpırdanması birçok hayvan sahibinin dikkatini çeken sevimli anlardan biri.

Köpeklerin uyurken patilerini hareket ettirmesi, hafifçe havlaması ya da koşuyormuş gibi kıpırdanması birçok hayvan sahibinin dikkatini çeken sevimli anlardan biri.

Harvard’dan bir psikoloğa göre ise bu hareketlerin arkasında, köpeklerin günlük hayatlarında en çok önem verdikleri kişilerle ilgili rüyalar olabilir.

Harvard Tıp Fakültesi’nde klinik ve evrimsel psikoloji alanında çalışan Dr. Deirdre Barrett, köpeklerin rüyaları üzerine yaptığı değerlendirmelerde, hayvanların da insanlar gibi gün içinde yaşadıkları deneyimleri rüyalarında yeniden yaşayabileceğini belirtiyor.

Dr. Barrett, insanların gün içinde ilgilendikleri şeyleri rüyalarında gördüğünü, ancak rüyaların daha görsel ve daha az mantıklı bir yapıda olduğunu ifade ediyor. Ona göre köpeklerin de farklı düşündüğünü varsaymak için bir neden yok.

Uzman, köpeklerin sahiplerine olan güçlü bağlılığı nedeniyle rüyalarında büyük ihtimalle sahiplerinin yüzünü, kokusunu ya da onlarla yaşadıkları anları görebileceğini söylüyor.

Uzman, köpeklerin sahiplerine olan güçlü bağlılığı nedeniyle rüyalarında büyük ihtimalle sahiplerinin yüzünü, kokusunu ya da onlarla yaşadıkları anları görebileceğini söylüyor.

Köpeklerin uyku sırasında yaşadığı hareketler de bu ihtimali destekleyen işaretler arasında görülüyor. Patilerini veya bacaklarını oynatan bir köpeğin rüyasında koşuyor olabileceği, havlayan bir köpeğin ise rüyasında başka bir hayvanla ya da insanla etkileşim kuruyor olabileceği düşünülüyor.

Bilim insanlarına göre köpekler de insanlar gibi hafif uyku, derin uyku ve REM uykusu olmak üzere benzer uyku evrelerinden geçiyor. İnsanlarda rüyaların büyük bölümü REM uykusu sırasında görülürken, uzmanlar köpeklerin de bu aşamada rüya gördüğüne inanıyor.

Köpeklerin daha güzel rüyalar görmesine yardımcı olmak mümkün olabilir

Dr. Barrett, köpeklerin daha olumlu rüyalar görmesi için gün içinde mutlu deneyimler yaşamasının ve güvenli, rahat bir uyku ortamına sahip olmasının önemli olduğunu belirtiyor.

Ancak konu kötü rüyalara geldiğinde uzmanlar, sahipleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Amerikan Kennel Kulübü, uyuyan bir köpeğin aniden uyandırılmasının bazı durumlarda agresif tepkilere yol açabileceğini söylüyor.

Uzmanlar, köpeklerin de insanlar gibi kötü rüyalar görebileceğini ve uykudan ani şekilde kaldırılan bazı hayvanların kendilerini tehdit altında hissedebileceğini belirtiyor. Bu nedenle en doğru yaklaşımın, köpeğin doğal şekilde uyanmasını beklemek ve ardından sakinleştirmek olduğu ifade ediliyor.

Bazı köpek sahipleri de evcil hayvanlarının rüyalarıyla ilgili gözlemlerini paylaşıyor. Bir kullanıcı, köpeğinin uykusunda patilerini hareket ettirdiğini ve hafifçe havladığını belirterek rüyasında bir şeylerin peşinden koşuyor olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bir başka kullanıcı ise geçmişte sahiplendiği köpeğinin uykusunda titrediğini ve inlediğini, bu yüzden onu yavaşça uyandırdığını anlattı. Kullanıcı, tüm köpeklerin yalnızca güzel rüyalar görmesini umduğunu dile getirdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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