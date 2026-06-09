Kadim Çin Bitkisi Kelliğe Karşı Umut Verdi: Saç Köklerini Yenileyebilir

Yeni araştırmalar, bitkinin yalnızca saç kaybını yavaşlatmakla kalmayıp saç köklerinin yeniden aktif hale gelmesine de katkı sağlayabileceğini öne sürüyor.

Androgenetik alopesi, saç foliküllerinin zaman içinde küçülmesiyle saç tellerinin incelmesine ve büyüme döngüsünün zayıflamasına neden oluyor. Günümüzde bu durum için kullanılan finasterid ve minoksidil gibi tedaviler bazı kişilerde etkili sonuç verse de olası yan etkileri nedeniyle herkes tarafından tercih edilmiyor.