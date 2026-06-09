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Kadim Çin Bitkisi Kelliğe Karşı Umut Verdi: Saç Köklerini Yenileyebilir

Kadim Çin Bitkisi Kelliğe Karşı Umut Verdi: Saç Köklerini Yenileyebilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 12:42
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Saç dökülmesine karşı yüzyıllardır kullanılan doğal yöntemler yeniden bilim dünyasının gündeminde. Yeni bir araştırma, geleneksel Çin tıbbında yer alan Boğumluca otu kökünün saç köklerini koruyabileceğini ve saç yenilenmesini destekleyebileceğini ortaya koydu. Uzmanlar ise bitkinin potansiyel etkilerinin kesinleşmesi için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases...
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Geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan Boğumluca otu kökünün, erkek tipi kellik olarak bilinen androgenetik alopesi üzerinde olumlu etkiler gösterebileceği ortaya çıktı.

Geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan Boğumluca otu kökünün, erkek tipi kellik olarak bilinen androgenetik alopesi üzerinde olumlu etkiler gösterebileceği ortaya çıktı.

Yeni araştırmalar, bitkinin yalnızca saç kaybını yavaşlatmakla kalmayıp saç köklerinin yeniden aktif hale gelmesine de katkı sağlayabileceğini öne sürüyor.

Androgenetik alopesi, saç foliküllerinin zaman içinde küçülmesiyle saç tellerinin incelmesine ve büyüme döngüsünün zayıflamasına neden oluyor. Günümüzde bu durum için kullanılan finasterid ve minoksidil gibi tedaviler bazı kişilerde etkili sonuç verse de olası yan etkileri nedeniyle herkes tarafından tercih edilmiyor.

Bilim insanları, Çincede "He Shou Wu" olarak bilinen Boğumluca otunun kurutulmuş kökünün saç büyümesiyle ilişkili birçok biyolojik süreci etkileyebileceğini belirledi.

Bilim insanları, Çincede "He Shou Wu" olarak bilinen Boğumluca otunun kurutulmuş kökünün saç büyümesiyle ilişkili birçok biyolojik süreci etkileyebileceğini belirledi.

Araştırmaya göre bitkinin, saç dökülmesinde kritik rol oynayan dihidrotestosteron (DHT) hormonunun etkisini azaltarak saç foliküllerinin korunmasına yardımcı olabileceği değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra Boğumluca otunun, saç foliküllerindeki hücre kaybını azaltabileceği ve kafa derisindeki kan dolaşımını destekleyebileceği ifade ediliyor. Araştırmacılar, bitkinin hücre yenilenmesi ve doku onarımıyla bağlantılı bazı biyolojik sinyalleri harekete geçirerek saçların yeniden büyüme aşamasına geçmesini kolaylaştırabileceğini düşünüyor.

Çalışmanın yazarlarından Han Bixian, geçmişten gelen bitkisel kullanım bilgilerinin modern saç biyolojisiyle dikkat çekici biçimde örtüştüğünü belirterek, elde edilen sonuçların bu etkinin yalnızca geleneksel inanışlara dayanmadığını gösterdiğini söyledi.

Çalışmanın yazarlarından Han Bixian, geçmişten gelen bitkisel kullanım bilgilerinin modern saç biyolojisiyle dikkat çekici biçimde örtüştüğünü belirterek, elde edilen sonuçların bu etkinin yalnızca geleneksel inanışlara dayanmadığını gösterdiğini söyledi.

Araştırmada laboratuvar çalışmaları, klinik raporlar ve tarihsel bitkisel kaynaklar birlikte değerlendirildi. Bulgular, Boğumluca otunun mevcut saçları korumanın yanı sıra saç yenilenmesi için uygun biyolojik ortamın oluşmasına destek olabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar ise bitkinin potansiyelinin dikkat çekici olduğunu ancak kesin sonuçlara ulaşmak için daha geniş kapsamlı klinik araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Doğru şekilde hazırlanması halinde güvenli bir seçenek olabileceği belirtilen Boğumluca otunun, gelecekte saç dökülmesine karşı kullanılan yöntemlere alternatif olup olmayacağı yapılacak çalışmalarla netleşecek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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