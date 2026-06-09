Kadim Çin Bitkisi Kelliğe Karşı Umut Verdi: Saç Köklerini Yenileyebilir
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Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases...
Saç dökülmesine karşı yüzyıllardır kullanılan doğal yöntemler yeniden bilim dünyasının gündeminde. Yeni bir araştırma, geleneksel Çin tıbbında yer alan Boğumluca otu kökünün saç köklerini koruyabileceğini ve saç yenilenmesini destekleyebileceğini ortaya koydu. Uzmanlar ise bitkinin potansiyel etkilerinin kesinleşmesi için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
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Geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan Boğumluca otu kökünün, erkek tipi kellik olarak bilinen androgenetik alopesi üzerinde olumlu etkiler gösterebileceği ortaya çıktı.
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Bilim insanları, Çincede "He Shou Wu" olarak bilinen Boğumluca otunun kurutulmuş kökünün saç büyümesiyle ilişkili birçok biyolojik süreci etkileyebileceğini belirledi.
Çalışmanın yazarlarından Han Bixian, geçmişten gelen bitkisel kullanım bilgilerinin modern saç biyolojisiyle dikkat çekici biçimde örtüştüğünü belirterek, elde edilen sonuçların bu etkinin yalnızca geleneksel inanışlara dayanmadığını gösterdiğini söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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