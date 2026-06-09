iPhone’larda %80’de Şarj Neden Duruyor?
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Kaynak: https://www.unilad.com/technology/iph...
Bazı iPhone kullanıcıları, telefonlarının şarjının %80’de takılı kaldığını fark edince cihazlarında bir sorun olduğunu düşünüyor. Oysa bu durum çoğu zaman bir arızadan değil, Apple’ın batarya ömrünü korumak için geliştirdiği akıllı şarj özelliklerinden kaynaklanıyor. Peki bu sınır neden var ve istenirse nasıl kapatılır?
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Bazı iPhone kullanıcıları, telefonlarının %80’den sonra şarj almayı durdurduğunu fark ediyor.
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Peki %80 sınırı nasıl kapatılır?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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