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iPhone’larda %80’de Şarj Neden Duruyor?

iPhone’larda %80’de Şarj Neden Duruyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 15:02
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Bazı iPhone kullanıcıları, telefonlarının şarjının %80’de takılı kaldığını fark edince cihazlarında bir sorun olduğunu düşünüyor. Oysa bu durum çoğu zaman bir arızadan değil, Apple’ın batarya ömrünü korumak için geliştirdiği akıllı şarj özelliklerinden kaynaklanıyor. Peki bu sınır neden var ve istenirse nasıl kapatılır?

Kaynak: https://www.unilad.com/technology/iph...
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Bazı iPhone kullanıcıları, telefonlarının %80’den sonra şarj almayı durdurduğunu fark ediyor.

Bazı iPhone kullanıcıları, telefonlarının %80’den sonra şarj almayı durdurduğunu fark ediyor.

Sosyal medyada da sıkça gündeme gelen bu durum, çoğu kişinin düşündüğü gibi bir arıza değil; Apple’ın batarya ömrünü uzatmak için geliştirdiği bilinçli bir sistemin sonucu.

Aslında bu davranışın iki farklı sebebi var.

İlk neden “Optimize Edilmiş Pil Şarjı” özelliği. iPhone, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek telefonu sürekli %100’de tutmanın bataryayı daha hızlı yıprattığını tespit ediyor. Bu yüzden özellikle gece şarjlarında, dolum işlemini yaklaşık %80’de durdurup, telefonu fişten çekmeye yakın zamanda %100’e tamamlıyor. Amaç, lityum-iyon bataryaların yüksek dolulukta uzun süre kalmasının yol açtığı yıpranmayı azaltmak.

İkinci neden ise özellikle iPhone 15 ve sonrası modellerde bulunan manuel şarj limiti. Kullanıcılar batarya sağlığını korumak için şarjı %80, %85, %90 ya da %95 gibi bir seviyede sabitleyebiliyor. Ancak birçok kişinin bu ayarı farkında olmadan aktif ettiği ve telefonun “bozulduğunu” düşündüğü belirtiliyor.

Peki %80 sınırı nasıl kapatılır?

Peki %80 sınırı nasıl kapatılır?

Ayarlar > Pil bölümüne gidildiğinde şarjla ilgili seçenekler kontrol edilebiliyor. Eğer bir “şarj limiti” aktifse, buradan %100’e yükseltmek mümkün. Optimize edilmiş pil şarjı özelliği de aynı menüden kapatılabiliyor.

Ancak uzmanlar bu ayarların bir sebebi olduğunu hatırlatıyor: Sürekli %100 şarj etmek kısa vadede avantaj gibi görünse de, uzun vadede batarya sağlığını daha hızlı düşürebiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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