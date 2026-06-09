iPhone’larda %80’de Şarj Neden Duruyor?

Sosyal medyada da sıkça gündeme gelen bu durum, çoğu kişinin düşündüğü gibi bir arıza değil; Apple’ın batarya ömrünü uzatmak için geliştirdiği bilinçli bir sistemin sonucu.

Aslında bu davranışın iki farklı sebebi var.

İlk neden “Optimize Edilmiş Pil Şarjı” özelliği. iPhone, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek telefonu sürekli %100’de tutmanın bataryayı daha hızlı yıprattığını tespit ediyor. Bu yüzden özellikle gece şarjlarında, dolum işlemini yaklaşık %80’de durdurup, telefonu fişten çekmeye yakın zamanda %100’e tamamlıyor. Amaç, lityum-iyon bataryaların yüksek dolulukta uzun süre kalmasının yol açtığı yıpranmayı azaltmak.

İkinci neden ise özellikle iPhone 15 ve sonrası modellerde bulunan manuel şarj limiti. Kullanıcılar batarya sağlığını korumak için şarjı %80, %85, %90 ya da %95 gibi bir seviyede sabitleyebiliyor. Ancak birçok kişinin bu ayarı farkında olmadan aktif ettiği ve telefonun “bozulduğunu” düşündüğü belirtiliyor.