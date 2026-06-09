Yanlış İnsanlara Fazla Şans Veren 4 Burç: İyi Niyetleri Bazen Onları Zor Durumda Bırakıyor

Balık burcu, duygusal derinliği ve empati gücüyle bilinir. Bir insanın hatasından çok, o hatanın arkasındaki nedeni anlamaya çalışır. Bu da onu çoğu zaman “anlayan taraf” yapar.

İlişkilerde kolay kolay kopamaz; çünkü insanlar için kurduğu bağlar sadece bugüne değil, hislere ve potansiyele dayanır. Karşısındaki kişide iyi bir ihtimal gördüğünde, geçmişteki hataları geri plana atabilir.

Zayıf noktası: Gerçeği değil, olmasını istediği versiyonu görme eğilimi.