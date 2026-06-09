Uçuşta Kilolu Yolcular İçin Kabin Memurundan “Stresi Azaltan” Basit Tüyoyu Açıkladı
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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/travel/fligh...
Bir kabin memuru, uçuş sırasında özellikle büyük beden yolcuların yaşayabileceği kaygıyı azaltmak için pratik bir öneri paylaştı. Sosyal medyada dikkat çeken açıklamada, küçük bir adımın yolculuğu çok daha konforlu ve stressiz hale getirebileceği vurgulandı. Tavsiyenin odağında ise tamamen süreci kolaylaştırmaya yönelik basit bir kabin ekibi iletişimi yer alıyor.
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Bir kabin memuru, uçuş öncesinde özellikle kilolu yolcuların kaygılarını azaltmak için basit ama etkili bir öneri paylaştı.
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Weenie’ye göre en pratik yöntem, uçağa biniş sırasında kabin ekibinden emniyet kemeri uzatıcı istemek.
Sosyal medyada paylaşıma gelen yorumlarda birçok kullanıcı kabin ekibinin bu konudaki yaklaşımını olumlu bulduğunu belirtirken, bazı yolcular geçmiş deneyimlerinde benzer durumlarda kendilerini rahatsız hissettiklerini ancak personelin destekleyici tutumunun süreci kolaylaştırdığını aktardı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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