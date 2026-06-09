Uçuşta Kilolu Yolcular İçin Kabin Memurundan “Stresi Azaltan” Basit Tüyoyu Açıkladı

Bazı havayolu şirketlerinin bu ekipmanları biniş alanında hazır bulundurduğunu belirten Weenie, böyle bir durumda yolculara anında teslim edilebildiğini ifade etti. Eğer hazırda yoksa da yolcunun koltuk numarasını bildirmesi yeterli; kabin ekibi, biniş tamamlandıktan sonra uzatıcıyı doğrudan koltuğa getiriyor.

Bu yöntemin en önemli avantajı ise sürecin oldukça gizli ve rahat ilerlemesi. Çünkü yolcunun talebi yalnızca kabin ekibi tarafından duyuluyor, diğer yolcuların dikkatini çekecek bir durum oluşmuyor.