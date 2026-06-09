article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Uçuşta Kilolu Yolcular İçin Kabin Memurundan “Stresi Azaltan” Basit Tüyoyu Açıkladı

Uçuşta Kilolu Yolcular İçin Kabin Memurundan “Stresi Azaltan” Basit Tüyoyu Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 18:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir kabin memuru, uçuş sırasında özellikle büyük beden yolcuların yaşayabileceği kaygıyı azaltmak için pratik bir öneri paylaştı. Sosyal medyada dikkat çeken açıklamada, küçük bir adımın yolculuğu çok daha konforlu ve stressiz hale getirebileceği vurgulandı. Tavsiyenin odağında ise tamamen süreci kolaylaştırmaya yönelik basit bir kabin ekibi iletişimi yer alıyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/travel/fligh...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir kabin memuru, uçuş öncesinde özellikle kilolu yolcuların kaygılarını azaltmak için basit ama etkili bir öneri paylaştı.

Bir kabin memuru, uçuş öncesinde özellikle kilolu yolcuların kaygılarını azaltmak için basit ama etkili bir öneri paylaştı.

Sosyal medyada uçuş deneyimlerine dair içerikler üreten kabin memuru Jeenie Weenie, “tüm güzel büyük beden yolcular” için yaptığı paylaşımda, uçuş sırasında yaşanabilecek gerginliği azaltmanın yolunun check-in ve biniş sürecinde atılacak küçük bir adımdan geçtiğini söyledi. Özellikle emniyet kemeri uzatıcı (seatbelt extender) kullanmak zorunda kalabilecek yolcuların bunu önceden talep etmesinin süreci çok daha rahat hale getirebileceğini vurguladı.

Weenie’ye göre en pratik yöntem, uçağa biniş sırasında kabin ekibinden emniyet kemeri uzatıcı istemek.

Weenie’ye göre en pratik yöntem, uçağa biniş sırasında kabin ekibinden emniyet kemeri uzatıcı istemek.

Bazı havayolu şirketlerinin bu ekipmanları biniş alanında hazır bulundurduğunu belirten Weenie, böyle bir durumda yolculara anında teslim edilebildiğini ifade etti. Eğer hazırda yoksa da yolcunun koltuk numarasını bildirmesi yeterli; kabin ekibi, biniş tamamlandıktan sonra uzatıcıyı doğrudan koltuğa getiriyor.

Bu yöntemin en önemli avantajı ise sürecin oldukça gizli ve rahat ilerlemesi. Çünkü yolcunun talebi yalnızca kabin ekibi tarafından duyuluyor, diğer yolcuların dikkatini çekecek bir durum oluşmuyor.

Sosyal medyada paylaşıma gelen yorumlarda birçok kullanıcı kabin ekibinin bu konudaki yaklaşımını olumlu bulduğunu belirtirken, bazı yolcular geçmiş deneyimlerinde benzer durumlarda kendilerini rahatsız hissettiklerini ancak personelin destekleyici tutumunun süreci kolaylaştırdığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşıma gelen yorumlarda birçok kullanıcı kabin ekibinin bu konudaki yaklaşımını olumlu bulduğunu belirtirken, bazı yolcular geçmiş deneyimlerinde benzer durumlarda kendilerini rahatsız hissettiklerini ancak personelin destekleyici tutumunun süreci kolaylaştırdığını aktardı.

Yolcuların büyük bölümü ise ihtiyaç duysalar da duymasalarda olası durumlar için biniş sırasında önceden sormanın en doğru yöntem olduğunu ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın