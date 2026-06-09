Beslenmeden Maksimum Verimi Almanız İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler Açıklandı

Araştırmalar; renklerin, seslerin, sunum şeklinin ve hatta ambalajların bile ne yiyeceğimizi ve ne kadar tüketeceğimizi etkileyebildiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre bu duyusal etkiler, sağlıksız seçimlere yönlendirebildiği gibi daha dengeli beslenme alışkanlıkları oluşturmak için de kullanılabiliyor.

Bir yiyeceğin tavada çıkardığı ses, ambalajının rengi veya tabağın görünümü beynin o yiyecekle ilgili beklentisini değiştirebiliyor. Oxford Üniversitesi’nde gıda psikolojisi alanında çalışmalar yapan Charles Spence, insanların yalnızca ağızlarıyla tat almadığını; görme, işitme, koku ve dokunma duyularının da yemek deneyimini şekillendirdiğini belirtiyor.

Araştırmalar, insanların her zaman tamamen bilinçli seçimler yapmadığını ve çevresel ipuçlarının tüketim davranışlarını kolayca etkileyebildiğini gösteriyor.