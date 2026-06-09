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Beslenmeden Maksimum Verimi Almanız İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler Açıklandı

Beslenmeden Maksimum Verimi Almanız İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 18:18
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Yemek seçimlerimizin yalnızca açlıkla değil, duyularımızla da şekillendiği ortaya çıktı. Renkler, sesler, sunum şekli ve ambalajlar beynimizin yiyeceklere verdiği tepkileri değiştirebiliyor. Uzmanlara göre bu etkileri doğru kullanarak daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek mümkün.

Kaynak: https://gazeteoksijen.com/saglik/duyu...
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Yemek tercihlerini yalnızca açlık ve damak tadı belirlemiyor.

Yemek tercihlerini yalnızca açlık ve damak tadı belirlemiyor.

Araştırmalar; renklerin, seslerin, sunum şeklinin ve hatta ambalajların bile ne yiyeceğimizi ve ne kadar tüketeceğimizi etkileyebildiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre bu duyusal etkiler, sağlıksız seçimlere yönlendirebildiği gibi daha dengeli beslenme alışkanlıkları oluşturmak için de kullanılabiliyor.

Bir yiyeceğin tavada çıkardığı ses, ambalajının rengi veya tabağın görünümü beynin o yiyecekle ilgili beklentisini değiştirebiliyor. Oxford Üniversitesi’nde gıda psikolojisi alanında çalışmalar yapan Charles Spence, insanların yalnızca ağızlarıyla tat almadığını; görme, işitme, koku ve dokunma duyularının da yemek deneyimini şekillendirdiğini belirtiyor.

Araştırmalar, insanların her zaman tamamen bilinçli seçimler yapmadığını ve çevresel ipuçlarının tüketim davranışlarını kolayca etkileyebildiğini gösteriyor.

1. Parlak ambalajların etkisini fark edin

Market alışverişlerinde ürünlerin ambalajı, tüketici kararlarını güçlü biçimde etkileyebiliyor. Renkler, logo tasarımları ve ambalajın dikkat çekiciliği, beynin ürünle ilgili hızlı bir değerlendirme yapmasına neden oluyor.

Araştırmalara göre daha canlı gösterilen sağlıklı yiyecek görselleri, yakınındaki sağlıksız seçeneklere rağmen daha fazla tercih edilebiliyor. Uzmanlar, özellikle atıştırmalıkları opak kaplarda saklamanın, sürekli görsel uyarana maruz kalmayı azaltabileceğini söylüyor.

2. Market raflarındaki düzeni göz ardı etmeyin

Ürünlerin raflardaki konumu da satın alma kararlarında önemli bir rol oynuyor. İnsanlar çoğunlukla göz hizasında bulunan veya kolay ulaşabildikleri ürünlere yöneliyor.

Kasa çevresine yerleştirilen atıştırmalıklar ani satın alma isteğini artırabilirken, daha sağlıklı seçeneklerin görünür noktalara taşınması seçimleri değiştirebiliyor.

3. Daha ağır kaplar kullanmayı deneyin

Yemeğin sunulduğu kap bile beynin algısını etkileyebiliyor. Araştırmalar, ağır kaplarda servis edilen yiyeceklerin bazı kişiler tarafından daha doyurucu algılandığını gösteriyor.

Aynı şekilde tabak şekli ve rengi de tat algısını değiştirebiliyor. Bazı çalışmalarda beyaz ve yuvarlak tabaklarda sunulan tatlıların daha tatlı hissedildiği görüldü.

4. Tabağın görünümüne önem verin

Yemek sadece tadıyla değil, görüntüsüyle de değerlendiriliyor. Araştırmalar, estetik şekilde hazırlanmış tabakların aynı malzemeler kullanılsa bile daha lezzetli algılanabildiğini ortaya koyuyor.

Renkli sebzeler, farklı dokular ve düzenli bir sunum, sağlıklı yiyecekleri daha cazip hale getirebilir.

5. Yemek sırasında müziğe dikkat edin

Seslerin yemek deneyimi üzerindeki etkisi de araştırmacıların ilgisini çekiyor. Yavaş tempolu müziklerin daha yavaş yemeyi destekleyebileceği ve porsiyon kontrolüne katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Ayrıca yemek yerken telefon veya televizyon gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmanın da farkında olmadan fazla tüketimi azaltabileceği ifade ediliyor.

6. Porsiyon hacmini sebzelerle artırın

İnsanlar çoğu zaman kalori miktarından bağımsız olarak benzer bir yemek hacmine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle düşük kalorili ancak hacimli yiyeceklerle porsiyonları artırmak daha az enerji alımına yardımcı olabilir.

Sebze püreleri veya lif açısından zengin besinlerle yemeklerin hacmini artırmak, tokluk hissini korurken kalori yoğunluğunu azaltabilir.

7. “Tatlı mide” etkisine karşı dikkatli olun

Yemek yeme isteği her zaman gerçek açlıktan kaynaklanmıyor. Görülen bir tatlı, duyulan bir koku veya çevredeki bir yiyecek görüntüsü, tok olunsa bile tüketme isteğini tetikleyebiliyor.

Uzmanlar, bu tür duyusal tetikleyicilerin farkında olmanın daha bilinçli seçimler yapmayı kolaylaştırabileceğini belirtiyor.

Kısacası beynimiz yemek seçimlerinde sandığımızdan daha fazla dış etkiden besleniyor. Ancak aynı mekanizmalar, daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak için de kullanılabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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