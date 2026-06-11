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30 Yıllık Evli Çift Aynı Yüksekokuldan Birlikte Mezun Oldu

30 Yıllık Evli Çift Aynı Yüksekokuldan Birlikte Mezun Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 14:35
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Amasya’da 30 yıllık evli Fadime ve Muammer Öztürk çifti, hayatlarının ilerleyen döneminde birlikte üniversite eğitimi alarak örnek bir başarıya imza attı. Aynı yüksekokuldan farklı bölümlerden mezun olan çift, mezuniyet sevincini özel tarihlerle taçlandırdı. “Okumanın yaşı yok” mesajı veren Öztürk çifti, hikâyeleriyle büyük takdir topladı.

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Amasya’da 30 yıllık evli Fadime ve Muammer Öztürk çifti, hayatlarının ilerleyen döneminde birlikte üniversite eğitimine başlayarak örnek bir başarıya imza attı.

Amasya’da 30 yıllık evli Fadime ve Muammer Öztürk çifti, hayatlarının ilerleyen döneminde birlikte üniversite eğitimine başlayarak örnek bir başarıya imza attı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı kazanarak Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu’na yerleşen çift, farklı bölümlerde eğitim görerek aynı kampüste mezuniyet sevinci yaşadı.

İki çocuk sahibi Öztürk çifti, çocuklarının üniversite eğitimlerini tamamlamasının ardından birlikte sınava girme kararı aldı. Fadime Öztürk Posta Hizmetleri Bölümü’nü, eşi Muammer Öztürk ise Raylı Sistemler İşletmeciliği Programı’nı tercih etti. Kayıtlarını evlilik yıl dönümlerine denk getirerek yaptıran çift, iki yıllık eğitim sürecinin ardından mezuniyetlerini Fadime Öztürk’ün doğum gününde kutladı.

Mezuniyetini dereceyle tamamlayan Fadime Öztürk, bu sürecin kendisi için hem kişisel hem de duygusal açıdan özel bir deneyim olduğunu ifade ederken, eğitim hayatının her yaşta sürdürülebileceğini vurguladı.

Mezuniyetini dereceyle tamamlayan Fadime Öztürk, bu sürecin kendisi için hem kişisel hem de duygusal açıdan özel bir deneyim olduğunu ifade ederken, eğitim hayatının her yaşta sürdürülebileceğini vurguladı.
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Muammer Öztürk ise çocukları mezun olduktan sonra böyle bir adım atmaya karar verdiklerini belirterek, emeklilere ve yetişkinlere kendi şehirlerindeki üniversitelerde eğitim almalarını tavsiye etti.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de çiftin bu kararının gençlere ilham verdiğini belirterek, hem akademik başarılarını hem de anlamlı yaşam yolculuklarını tebrik etti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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