30 Yıllık Evli Çift Aynı Yüksekokuldan Birlikte Mezun Oldu
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Amasya’da 30 yıllık evli Fadime ve Muammer Öztürk çifti, hayatlarının ilerleyen döneminde birlikte üniversite eğitimi alarak örnek bir başarıya imza attı. Aynı yüksekokuldan farklı bölümlerden mezun olan çift, mezuniyet sevincini özel tarihlerle taçlandırdı. “Okumanın yaşı yok” mesajı veren Öztürk çifti, hikâyeleriyle büyük takdir topladı.
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Amasya’da 30 yıllık evli Fadime ve Muammer Öztürk çifti, hayatlarının ilerleyen döneminde birlikte üniversite eğitimine başlayarak örnek bir başarıya imza attı.
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Mezuniyetini dereceyle tamamlayan Fadime Öztürk, bu sürecin kendisi için hem kişisel hem de duygusal açıdan özel bir deneyim olduğunu ifade ederken, eğitim hayatının her yaşta sürdürülebileceğini vurguladı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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