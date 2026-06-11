30 Yıllık Evli Çift Aynı Yüksekokuldan Birlikte Mezun Oldu

Muammer Öztürk ise çocukları mezun olduktan sonra böyle bir adım atmaya karar verdiklerini belirterek, emeklilere ve yetişkinlere kendi şehirlerindeki üniversitelerde eğitim almalarını tavsiye etti.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de çiftin bu kararının gençlere ilham verdiğini belirterek, hem akademik başarılarını hem de anlamlı yaşam yolculuklarını tebrik etti.