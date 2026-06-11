Güneş Sistemi Bir Zamanlar Bir Gezegeni Kovmuş Olabilir: Uranüs’ün Garip Düzeni Ne Anlatıyor?
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Güneş Sistemi bugün sakin ve düzenli görünse de, geçmişi oldukça kaotik. Yeni bir bilimsel hipoteze göre sistemin erken döneminde beşinci bir dev gezegen daha vardı ve bu gezegen zamanla dışarı “fırlatılmış” olabilir. İlginç olan şu. Uranüs’ün sıra dışı eksen eğimi ve aylarının yapısı, bu kayıp gezegen senaryosunu destekliyor olabilir.
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Beşinci dev gezegen ihtimali nereden çıktı?
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Bu senaryo ne kadar gerçekçi?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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