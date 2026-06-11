Güneş Sistemi Bir Zamanlar Bir Gezegeni Kovmuş Olabilir: Uranüs’ün Garip Düzeni Ne Anlatıyor?

Doğrudan “kayıp gezegen” gözlemi yapmak şu an mümkün değil. Ancak dış gezegenlerin yörünge sapmaları ve Kuiper Kuşağı’ndaki cisimlerin dağılımı, böyle bir geçmişe işaret ediyor olabilir. Özellikle yeni nesil teleskoplar, bu tür kozmik “izleri” daha net ortaya çıkarabilir.

Asıl önemli nokta ne?

Eğer bu teori doğruysa, Güneş Sistemi sanıldığı kadar stabil bir yapı değil. Aksine, erken döneminde ciddi bir “gezegen temizliği” yaşamış olabilir. Bu da evrendeki diğer sistemlerin aslında çok daha dinamik ve kaotik olabileceğini düşündürüyor.