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Güneş Sistemi Bir Zamanlar Bir Gezegeni Kovmuş Olabilir: Uranüs’ün Garip Düzeni Ne Anlatıyor?

Güneş Sistemi Bir Zamanlar Bir Gezegeni Kovmuş Olabilir: Uranüs’ün Garip Düzeni Ne Anlatıyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 15:13
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Güneş Sistemi bugün sakin ve düzenli görünse de, geçmişi oldukça kaotik. Yeni bir bilimsel hipoteze göre sistemin erken döneminde beşinci bir dev gezegen daha vardı ve bu gezegen zamanla dışarı “fırlatılmış” olabilir. İlginç olan şu. Uranüs’ün sıra dışı eksen eğimi ve aylarının yapısı, bu kayıp gezegen senaryosunu destekliyor olabilir.

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Beşinci dev gezegen ihtimali nereden çıktı?

Beşinci dev gezegen ihtimali nereden çıktı?

Bilim insanlarının geliştirdiği Nice Modeli, Güneş Sistemi’nin erken dönemini simüle ederken gezegenlerin bugünkünden daha farklı bir dizilimde olabileceğini gösteriyor. Bu modelin bazı senaryolarında dev gezegenler arasında yaşanan kütle çekim savaşları, bir gezegenin tamamen sistem dışına atılmasıyla sonuçlanıyor.

Uranüs’ün “yan yatmış” yapısı tesadüf değil mi?

Uranüs, Güneş Sistemi’nin en sıra dışı gezegenlerinden biri. Neredeyse yan yatmış şekilde dönüyor ve ay sistemi de bu garip düzene uyum sağlamış durumda. Araştırmalara göre, eğer geçmişte bir gezegen Uranüs’e yakın bir etkileşim yaşayıp sistemi terk ettiyse, bu çarpışma ya da çekimsel etki hem Uranüs’ün eksenini eğmiş hem de ayların yörüngesini bozmayacak şekilde “hayatta kalmasına” izin vermiş olabilir.

Bu senaryo ne kadar gerçekçi?

Bu senaryo ne kadar gerçekçi?

Doğrudan “kayıp gezegen” gözlemi yapmak şu an mümkün değil. Ancak dış gezegenlerin yörünge sapmaları ve Kuiper Kuşağı’ndaki cisimlerin dağılımı, böyle bir geçmişe işaret ediyor olabilir. Özellikle yeni nesil teleskoplar, bu tür kozmik “izleri” daha net ortaya çıkarabilir.

Asıl önemli nokta ne?

Eğer bu teori doğruysa, Güneş Sistemi sanıldığı kadar stabil bir yapı değil. Aksine, erken döneminde ciddi bir “gezegen temizliği” yaşamış olabilir. Bu da evrendeki diğer sistemlerin aslında çok daha dinamik ve kaotik olabileceğini düşündürüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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