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Doktorlar Uyarıyor: Herkesin Aldığı Bu Popüler Takviyeler Aslında Paranızı Boşa Harcatıyor Olabilir

Doktorlar Uyarıyor: Herkesin Aldığı Bu Popüler Takviyeler Aslında Paranızı Boşa Harcatıyor Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 15:27
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Eczanelerde ve online platformlarda satılan multivitamin, kolajen ve probiyotik gibi takviyeler her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Ancak uzmanlara göre bu ürünlerin büyük bir kısmı, sağlıklı bireylerde beklenen faydayı sağlamayabiliyor. Bilimsel veriler ise asıl belirleyici unsurun takviye değil, beslenme düzeni ve kan değerleri olduğunu gösteriyor.

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Eczane rafları her geçen yıl daha fazla takviye ürünüyle dolup taşıyor; multivitamin, kolajen, probiyotik, D vitamini, omega-3 ve daha pek çoğu…

Eczane rafları her geçen yıl daha fazla takviye ürünüyle dolup taşıyor; multivitamin, kolajen, probiyotik, D vitamini, omega-3 ve daha pek çoğu…

Peki bu ürünlerin büyük bölümü gerçekten bilimsel olarak ne kadar etkili? Uzmanlara göre pazarda en çok satılan bazı takviyeler, sağlıklı bireyler için yalnızca gereksiz bir harcama olabilir.

Hangi takviyeler “etkili” kanıtından yoksun?

Multivitaminler, 2024 yılında JAMA dergisinde yayımlanan ve 400 binden fazla katılımcıyı kapsayan geniş kapsamlı bir derleme çalışmasına göre, dengeli beslenen sağlıklı yetişkinlerde kanser, kalp hastalığı ya da erken ölüm riskini anlamlı ölçüde azaltmıyor.

Benzer şekilde kolajen takviyelerinin cilt sağlığını iyileştirdiğine yönelik iddiaları destekleyen güçlü ve bağımsız klinik çalışma sayısının sınırlı olduğu belirtiliyor. Sindirim sistemi sağlıklı bireylerde probiyotik kullanımının etkisine dair bulgular da sistematik incelemelerde tutarsız sonuçlar veriyor.

İngiliz Beslenme Vakfı (British Nutrition Foundation) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), takviye kullanımından önce olası eksikliklerin mutlaka laboratuvar testleriyle doğrulanması gerektiğini vurguluyor.

Gerçekten eksiklik varsa takviye gerekli mi?

Gerçekten eksiklik varsa takviye gerekli mi?

Uzmanlar bu konuda “herkese aynı yaklaşım”ın doğru olmadığını belirtiyor. Bazı durumlarda takviyeler net biçimde fayda sağlıyor. Gebelik döneminde folik asit, kan testleriyle doğrulanmış D vitamini eksikliğinde D vitamini desteği ve vejetaryen/vegan bireylerde B12 takviyesi yaygın ve bilimsel olarak desteklenen uygulamalar arasında yer alıyor.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nun 2023 güncel değerlendirmesi de “eksiklik yoksa takviyelerin ek koruyucu etki sağladığına dair güçlü bir kanıt bulunmadığı” görüşünü destekliyor. Uzmanlara göre belirleyici olan, bireyin kan değerleri ve beslenme düzeni; reklamlar değil.

Takviye yerine ne öneriliyor?

Besinleri doğal gıdalardan almak, emilim ve biyoyararlanım açısından çoğu zaman daha etkili kabul ediliyor. Sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller ve yağlı balık içeren dengeli bir beslenme düzeni, tek bir takviye ürününden çok daha geniş bir besin profili sunuyor.

Uzmanlar, herhangi bir takviye kullanımına başlamadan önce mutlaka bir hekime danışılmasını ve gerekli kan testlerinin yapılmasını öneriyor. Gereksiz takviye tüketimi yerine düzenli sağlık kontrolleri ve dengeli beslenme planı daha etkili bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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