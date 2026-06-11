Doktorlar Uyarıyor: Herkesin Aldığı Bu Popüler Takviyeler Aslında Paranızı Boşa Harcatıyor Olabilir

Peki bu ürünlerin büyük bölümü gerçekten bilimsel olarak ne kadar etkili? Uzmanlara göre pazarda en çok satılan bazı takviyeler, sağlıklı bireyler için yalnızca gereksiz bir harcama olabilir.

Hangi takviyeler “etkili” kanıtından yoksun?

Multivitaminler, 2024 yılında JAMA dergisinde yayımlanan ve 400 binden fazla katılımcıyı kapsayan geniş kapsamlı bir derleme çalışmasına göre, dengeli beslenen sağlıklı yetişkinlerde kanser, kalp hastalığı ya da erken ölüm riskini anlamlı ölçüde azaltmıyor.

Benzer şekilde kolajen takviyelerinin cilt sağlığını iyileştirdiğine yönelik iddiaları destekleyen güçlü ve bağımsız klinik çalışma sayısının sınırlı olduğu belirtiliyor. Sindirim sistemi sağlıklı bireylerde probiyotik kullanımının etkisine dair bulgular da sistematik incelemelerde tutarsız sonuçlar veriyor.

İngiliz Beslenme Vakfı (British Nutrition Foundation) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), takviye kullanımından önce olası eksikliklerin mutlaka laboratuvar testleriyle doğrulanması gerektiğini vurguluyor.