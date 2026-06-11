Doktorlar Uyarıyor: Herkesin Aldığı Bu Popüler Takviyeler Aslında Paranızı Boşa Harcatıyor Olabilir
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Eczanelerde ve online platformlarda satılan multivitamin, kolajen ve probiyotik gibi takviyeler her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Ancak uzmanlara göre bu ürünlerin büyük bir kısmı, sağlıklı bireylerde beklenen faydayı sağlamayabiliyor. Bilimsel veriler ise asıl belirleyici unsurun takviye değil, beslenme düzeni ve kan değerleri olduğunu gösteriyor.
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Eczane rafları her geçen yıl daha fazla takviye ürünüyle dolup taşıyor; multivitamin, kolajen, probiyotik, D vitamini, omega-3 ve daha pek çoğu…
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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