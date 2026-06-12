Yeni Araştırma Tartışma Yarattı: Akıllı Telefonlar Doğurganlığı Düşürüyor mu?

Yüz yüze etkileşimlerin azalması, çevrim içi içerik tüketiminin artması, pornografi kullanımındaki yükseliş ve buna bağlı olarak cinsel ilişkinin daha seyrek hale gelmesi.

Üreme endokrinolojisi uzmanı Dr. Jaime Knopman ise bulguların şaşırtıcı olmadığını ifade ediyor. Knopman’a göre akıllı telefonlar doğrudan biyolojik bir zarar vermiyor; asıl etki davranış değişikliklerinden kaynaklanıyor. İnsanların daha az yüz yüze iletişim kurması, daha az flört etmesi ve bunun doğal sonucu olarak daha az cinsel ilişki yaşaması doğurganlığı dolaylı biçimde etkiliyor.

2019’da yapılan bir araştırma da bu tabloyu destekler nitelikte. Katılımcıların yaklaşık üçte biri teknolojinin her gece veya neredeyse her gece yatak odasında kullanıldığını belirtirken, dörtte birine yakını partnerinin telefon kullanımının cinsel ilişkiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Bununla birlikte uzmanlar, akıllı telefonların tek başına belirleyici bir faktör olmadığının altını çiziyor. Ekonomik kaygılar, artan yaşam maliyetleri, evlilik oranlarındaki düşüş ve eğitim-kariyer önceliklerinin değişmesi de doğurganlık oranlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca kadınların ilk doğum yaşının yükselmesi de doğurganlıkta genel düşüşe katkı sağlıyor.

Uzmanlar, çocuk sahibi olmayı düşünen bireyler için bilinçli bir planlama yapılmasının önemine dikkat çekerken, ilişkisi olan çiftlere ise dijital ekranlardan uzaklaşıp daha fazla yüz yüze iletişim kurmaları yönünde tavsiyede bulunuyor.