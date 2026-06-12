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Yeni Araştırma Tartışma Yarattı: Akıllı Telefonlar Doğurganlığı Düşürüyor mu?

Yeni Araştırma Tartışma Yarattı: Akıllı Telefonlar Doğurganlığı Düşürüyor mu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 13:53
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ABD’de doğum oranlarındaki uzun süredir devam eden düşüş yeniden gündemde. Yeni bir araştırma, akıllı telefon kullanımının sosyal etkileşimleri azaltarak doğurganlık üzerinde dolaylı bir etkisi olabileceğini öne sürüyor. Uzmanlar ise bu etkinin tek başına belirleyici olmadığını, ekonomik ve sosyal faktörlerin de tabloyu şekillendirdiğini vurguluyor.

Kaynak: https://nypost.com/2026/06/11/health/...
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ABD’de doğum oranlarındaki uzun süreli düşüş yeniden tartışma konusu olurken, yeni bir araştırma bu eğilimin arkasında akıllı telefon kullanımının önemli bir rol oynayabileceğini öne sürdü.

ABD’de doğum oranlarındaki uzun süreli düşüş yeniden tartışma konusu olurken, yeni bir araştırma bu eğilimin arkasında akıllı telefon kullanımının önemli bir rol oynayabileceğini öne sürdü.

CDC verilerine göre doğum oranı 2007’den bu yana istikrarlı şekilde geriliyor. 2025 yılında ise 15–44 yaş arası her 1.000 kadın için yaklaşık 53 doğum gerçekleşti; bu, tarihin en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

Middlebury College araştırmacıları, iPhone’un piyasaya sürüldüğü 2007 ile 2011 arasındaki dönemi inceleyerek dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Çalışmaya göre akıllı telefonların yaygınlaşması, genel doğurganlık oranındaki düşüşün yüzde 33 ila 52’sini açıklayabilecek düzeyde bir etkiye sahip olabilir.

Araştırmacılar bu etkinin arkasında tek bir neden olmadığını, ancak birkaç davranışsal değişimin öne çıktığını belirtiyor.

Araştırmacılar bu etkinin arkasında tek bir neden olmadığını, ancak birkaç davranışsal değişimin öne çıktığını belirtiyor.

Yüz yüze etkileşimlerin azalması, çevrim içi içerik tüketiminin artması, pornografi kullanımındaki yükseliş ve buna bağlı olarak cinsel ilişkinin daha seyrek hale gelmesi.

Üreme endokrinolojisi uzmanı Dr. Jaime Knopman ise bulguların şaşırtıcı olmadığını ifade ediyor. Knopman’a göre akıllı telefonlar doğrudan biyolojik bir zarar vermiyor; asıl etki davranış değişikliklerinden kaynaklanıyor. İnsanların daha az yüz yüze iletişim kurması, daha az flört etmesi ve bunun doğal sonucu olarak daha az cinsel ilişki yaşaması doğurganlığı dolaylı biçimde etkiliyor.

2019’da yapılan bir araştırma da bu tabloyu destekler nitelikte. Katılımcıların yaklaşık üçte biri teknolojinin her gece veya neredeyse her gece yatak odasında kullanıldığını belirtirken, dörtte birine yakını partnerinin telefon kullanımının cinsel ilişkiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Bununla birlikte uzmanlar, akıllı telefonların tek başına belirleyici bir faktör olmadığının altını çiziyor. Ekonomik kaygılar, artan yaşam maliyetleri, evlilik oranlarındaki düşüş ve eğitim-kariyer önceliklerinin değişmesi de doğurganlık oranlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca kadınların ilk doğum yaşının yükselmesi de doğurganlıkta genel düşüşe katkı sağlıyor.

Uzmanlar, çocuk sahibi olmayı düşünen bireyler için bilinçli bir planlama yapılmasının önemine dikkat çekerken, ilişkisi olan çiftlere ise dijital ekranlardan uzaklaşıp daha fazla yüz yüze iletişim kurmaları yönünde tavsiyede bulunuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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