Yeni Araştırma Tartışma Yarattı: Akıllı Telefonlar Doğurganlığı Düşürüyor mu?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://nypost.com/2026/06/11/health/...
ABD’de doğum oranlarındaki uzun süredir devam eden düşüş yeniden gündemde. Yeni bir araştırma, akıllı telefon kullanımının sosyal etkileşimleri azaltarak doğurganlık üzerinde dolaylı bir etkisi olabileceğini öne sürüyor. Uzmanlar ise bu etkinin tek başına belirleyici olmadığını, ekonomik ve sosyal faktörlerin de tabloyu şekillendirdiğini vurguluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’de doğum oranlarındaki uzun süreli düşüş yeniden tartışma konusu olurken, yeni bir araştırma bu eğilimin arkasında akıllı telefon kullanımının önemli bir rol oynayabileceğini öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmacılar bu etkinin arkasında tek bir neden olmadığını, ancak birkaç davranışsal değişimin öne çıktığını belirtiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın