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Uzmanlar Açıkladı: Erotik İçerikli Filmler İzlemek Mutluluk Hormonunu Artırıyor

Uzmanlar Açıkladı: Erotik İçerikli Filmler İzlemek Mutluluk Hormonunu Artırıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 12:50
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Uzmanlar, erotik içerikli film ve dizilerin yalnızca eğlence amaçlı bir tüketim olmadığını, aynı zamanda vücutta bazı biyolojik tepkileri tetikleyebildiğini belirtiyor. Bu tür içeriklerin oksitosin ve dopamin gibi “iyi hissetme” hormonlarının salgılanmasını artırarak stres seviyelerini düşürebileceği ifade ediliyor. Araştırmalara göre bu etki, ruh hali ve genel yaşam kalitesi üzerinde dolaylı bir iyileşme sağlayabiliyor.

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
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Uzmanlar, erotik içerikli dizileri izlemenin yalnızca bir “keyif kaçamağı” olmadığını, aksine hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde dikkat çekici etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, erotik içerikli dizileri izlemenin yalnızca bir “keyif kaçamağı” olmadığını, aksine hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde dikkat çekici etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

İngiltere’de yayımlanan bir haberde görüşlerine yer verilen NHS hekimi Dr. Laura Clark, ekran karşısında izlenen romantik ve erotik sahnelerin vücutta doğal bir hormonal yanıt tetiklediğini ifade ediyor. Clark’a göre bu tür içerikler, “aşk hormonu” olarak bilinen oksitosin seviyesini artırarak stresin azalmasına, ruh halinin iyileşmesine ve hatta kalp sağlığının desteklenmesine katkı sağlayabiliyor. Aynı zamanda ödül sistemiyle ilişkili dopamin salgısının da devreye girdiği, bunun motivasyon, odaklanma ve genel duygu durumunu olumlu yönde etkilediği belirtiliyor.

Uzmanlar ayrıca bu tür içeriklerin dolaylı etkilerine de dikkat çekiyor.

Uzmanlar ayrıca bu tür içeriklerin dolaylı etkilerine de dikkat çekiyor.

Artan dopamin seviyesinin stres kaynaklı sağlıksız atıştırma eğilimlerini azaltabileceği, böylece beslenme alışkanlıkları üzerinde bile dolaylı bir denge sağlayabileceği aktarılıyor.

Bununla birlikte, etkilerin yalnızca izleme deneyimiyle sınırlı kalmadığı, sağlıklı bir cinsel yaşamla birleştiğinde daha geniş bir sağlık tablosu ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. Düzenli cinsel aktivitenin tansiyonu düşürmeye ve stres seviyelerini azaltmaya yardımcı olduğu; kronik stresin ise yüksek kortizol, artan inflamasyon ve çeşitli metabolik risklerle ilişkilendirildiği hatırlatılıyor. Bazı araştırmalar ise düzenli boşalmanın erkeklerde prostat kanseri riskinde azalmayla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

Cinsel terapistlere göre erotik temaların yer aldığı ana akım diziler, pornografiden farklı olarak daha gerçekçi beden temsilleri sunarak izleyiciler üzerinde özgüven artırıcı bir etki de yaratabiliyor. Bu durumun, bireylerin kendi beden algılarını daha olumlu değerlendirmesine katkı sağladığı ve özellikle ilişkilerde daha açık iletişimi teşvik ettiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, çiftlerin bu tür içerikleri birlikte izlemesinin ise cinsellik üzerine konuşmayı kolaylaştırabildiğini, bunun da ilişki dinamiklerini güçlendirebilecek bir unsur olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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