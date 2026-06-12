Uzmanlar Açıkladı: Erotik İçerikli Filmler İzlemek Mutluluk Hormonunu Artırıyor
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Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
Uzmanlar, erotik içerikli film ve dizilerin yalnızca eğlence amaçlı bir tüketim olmadığını, aynı zamanda vücutta bazı biyolojik tepkileri tetikleyebildiğini belirtiyor. Bu tür içeriklerin oksitosin ve dopamin gibi “iyi hissetme” hormonlarının salgılanmasını artırarak stres seviyelerini düşürebileceği ifade ediliyor. Araştırmalara göre bu etki, ruh hali ve genel yaşam kalitesi üzerinde dolaylı bir iyileşme sağlayabiliyor.
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Uzmanlar, erotik içerikli dizileri izlemenin yalnızca bir “keyif kaçamağı” olmadığını, aksine hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde dikkat çekici etkiler yaratabileceğini belirtiyor.
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Uzmanlar ayrıca bu tür içeriklerin dolaylı etkilerine de dikkat çekiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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