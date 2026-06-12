Uzmanlar Açıkladı: Erotik İçerikli Filmler İzlemek Mutluluk Hormonunu Artırıyor

Artan dopamin seviyesinin stres kaynaklı sağlıksız atıştırma eğilimlerini azaltabileceği, böylece beslenme alışkanlıkları üzerinde bile dolaylı bir denge sağlayabileceği aktarılıyor.

Bununla birlikte, etkilerin yalnızca izleme deneyimiyle sınırlı kalmadığı, sağlıklı bir cinsel yaşamla birleştiğinde daha geniş bir sağlık tablosu ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. Düzenli cinsel aktivitenin tansiyonu düşürmeye ve stres seviyelerini azaltmaya yardımcı olduğu; kronik stresin ise yüksek kortizol, artan inflamasyon ve çeşitli metabolik risklerle ilişkilendirildiği hatırlatılıyor. Bazı araştırmalar ise düzenli boşalmanın erkeklerde prostat kanseri riskinde azalmayla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

Cinsel terapistlere göre erotik temaların yer aldığı ana akım diziler, pornografiden farklı olarak daha gerçekçi beden temsilleri sunarak izleyiciler üzerinde özgüven artırıcı bir etki de yaratabiliyor. Bu durumun, bireylerin kendi beden algılarını daha olumlu değerlendirmesine katkı sağladığı ve özellikle ilişkilerde daha açık iletişimi teşvik ettiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, çiftlerin bu tür içerikleri birlikte izlemesinin ise cinsellik üzerine konuşmayı kolaylaştırabildiğini, bunun da ilişki dinamiklerini güçlendirebilecek bir unsur olarak değerlendirildiğini belirtiyor.