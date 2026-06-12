Fransa Açıklarında Gizli Ada: İnzivaya Çekilmek İsteyenler Buraya Akın Ediyor

Bu sistem, konukların bedenleriyle daha derin bir farkındalık kurmasını hedeflerken, wellness sürecini standart uygulamaların ötesine taşıyan kişisel bir dönüşüm deneyimi olarak kurgulanıyor.

Konaklama tarafında ise üç farklı stil öne çıkıyor. Eski balıkçı evlerinden dönüştürülen Madrague House’lar, Provence ruhunu modern bir sadelikle birleştirirken; Delos odaları 1960’ların Güney Fransa estetiğini yeniden yorumluyor. Daha izole bir deneyim arayanlar içinse Soukana süitleri, wellness merkezine yakın konumuyla öne çıkıyor.

Gecelik konaklama ücretleri yaz döneminde şehir vergisi hariç 815 eurodan başlıyor.

Beş farklı kişisel wellness programı

Tesiste, konukların analiz sonuçlarına göre şekillenen beş ayrı wellness programı sunuluyor. Florea programı sindirim sistemi ve mikrobiyota dengesine odaklanırken; Serena programı stres yönetimi ve duygusal rahatlama üzerine tasarlanıyor. Harmonia hormonal dengeyi hedeflerken, Maestria sporcu odaklı fiziksel toparlanma ve performans artışına yöneliyor. Lumea ise cilt yenilenmesi ve estetik bakım üzerine yoğunlaşıyor.

Programlarda masaj terapileri, nefes çalışmaları, Qigong, kriyoterapi, osteopati ve ses terapisi gibi uygulamalar bir arada kullanılıyor.

Gastronomi ve ada deneyimi

Zannier Île de Bendor’da gastronomi de deneyimin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırılıyor. Le Grand Large restoranı, Akdeniz’e karşı tadım menüleri sunarken; Nonna Beach gün boyu sahil servisleriyle daha rahat bir atmosfer sağlıyor. Café Paul Ricard & Crêperie ise liman manzaralı bistro konseptiyle adanın sosyal noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ada, yalnızca konaklama yapanlara değil günübirlik ziyaretçilere de açık yapısıyla, wellness ve gastronomiyi erişilebilir bir kaçış deneyimi haline getiriyor.