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Fransa Açıklarında Gizli Ada: İnzivaya Çekilmek İsteyenler Buraya Akın Ediyor

Fransa Açıklarında Gizli Ada: İnzivaya Çekilmek İsteyenler Buraya Akın Ediyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 11:54
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Fransa’nın güney kıyılarında yer alan Bendor Adası, yeniden şekillenen yapısıyla dikkat çeken yeni bir inziva noktası haline geldi. Akdeniz manzarası eşliğinde sunulan kişiye özel wellness programları, adayı modern kaçış arayışlarının merkezine taşıyor. Lüks konaklama ve bütüncül iyi oluş deneyimi, burayı keşfedenleri kısa sürede içine çekiyor.

Kaynak: https://www.ft.com/content/38b672bd-9...
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Fransa’nın güney kıyılarında, Bandol açıklarında yer alan Bendor Adası, kapsamlı bir dönüşümle yeni nesil bir wellness destinasyonu olarak yeniden konumlandırıldı.

Fransa’nın güney kıyılarında, Bandol açıklarında yer alan Bendor Adası, kapsamlı bir dönüşümle yeni nesil bir wellness destinasyonu olarak yeniden konumlandırıldı.

Zannier Hotels tarafından hayata geçirilen Zannier Île de Bendor, Akdeniz manzarasını kişiselleştirilmiş sağlık programlarıyla birleştirerek “bütüncül iyi oluş” odaklı bir konaklama deneyimi sunuyor.

Beş yıllık restorasyon sürecinin ardından açılan 93 odalı tesis, konuklarına biyorezonans temelli başlangıç değerlendirmeleriyle kişiye özel bakım, beslenme ve hareket planları oluşturuyor. Böylece her misafirin stres, enerji ve fiziksel dengesi analiz edilerek tamamen bireysel bir wellness rotası tasarlanıyor.

Adada sunulan yaklaşım, markanın “Rēsonance” adını verdiği felsefe üzerine kuruluyor.

Adada sunulan yaklaşım, markanın “Rēsonance” adını verdiği felsefe üzerine kuruluyor.

Bu sistem, konukların bedenleriyle daha derin bir farkındalık kurmasını hedeflerken, wellness sürecini standart uygulamaların ötesine taşıyan kişisel bir dönüşüm deneyimi olarak kurgulanıyor.

Konaklama tarafında ise üç farklı stil öne çıkıyor. Eski balıkçı evlerinden dönüştürülen Madrague House’lar, Provence ruhunu modern bir sadelikle birleştirirken; Delos odaları 1960’ların Güney Fransa estetiğini yeniden yorumluyor. Daha izole bir deneyim arayanlar içinse Soukana süitleri, wellness merkezine yakın konumuyla öne çıkıyor.

Gecelik konaklama ücretleri yaz döneminde şehir vergisi hariç 815 eurodan başlıyor.

Beş farklı kişisel wellness programı

Tesiste, konukların analiz sonuçlarına göre şekillenen beş ayrı wellness programı sunuluyor. Florea programı sindirim sistemi ve mikrobiyota dengesine odaklanırken; Serena programı stres yönetimi ve duygusal rahatlama üzerine tasarlanıyor. Harmonia hormonal dengeyi hedeflerken, Maestria sporcu odaklı fiziksel toparlanma ve performans artışına yöneliyor. Lumea ise cilt yenilenmesi ve estetik bakım üzerine yoğunlaşıyor.

Programlarda masaj terapileri, nefes çalışmaları, Qigong, kriyoterapi, osteopati ve ses terapisi gibi uygulamalar bir arada kullanılıyor.

Gastronomi ve ada deneyimi

Zannier Île de Bendor’da gastronomi de deneyimin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırılıyor. Le Grand Large restoranı, Akdeniz’e karşı tadım menüleri sunarken; Nonna Beach gün boyu sahil servisleriyle daha rahat bir atmosfer sağlıyor. Café Paul Ricard & Crêperie ise liman manzaralı bistro konseptiyle adanın sosyal noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ada, yalnızca konaklama yapanlara değil günübirlik ziyaretçilere de açık yapısıyla, wellness ve gastronomiyi erişilebilir bir kaçış deneyimi haline getiriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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