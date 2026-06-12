Fransa Açıklarında Gizli Ada: İnzivaya Çekilmek İsteyenler Buraya Akın Ediyor
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Kaynak: https://www.ft.com/content/38b672bd-9...
Fransa’nın güney kıyılarında yer alan Bendor Adası, yeniden şekillenen yapısıyla dikkat çeken yeni bir inziva noktası haline geldi. Akdeniz manzarası eşliğinde sunulan kişiye özel wellness programları, adayı modern kaçış arayışlarının merkezine taşıyor. Lüks konaklama ve bütüncül iyi oluş deneyimi, burayı keşfedenleri kısa sürede içine çekiyor.
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Fransa’nın güney kıyılarında, Bandol açıklarında yer alan Bendor Adası, kapsamlı bir dönüşümle yeni nesil bir wellness destinasyonu olarak yeniden konumlandırıldı.
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Adada sunulan yaklaşım, markanın “Rēsonance” adını verdiği felsefe üzerine kuruluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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