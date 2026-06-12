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Hiperaktivite Teşhisi Onu Havuzla Buluşturdu: 9 Yılda 83 Madalyalık Başarı Hikayesi

Hiperaktivite Teşhisi Onu Havuzla Buluşturdu: 9 Yılda 83 Madalyalık Başarı Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 14:12
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Çocuk yaşta konulan hiperaktivite teşhisi, onun hayatını bambaşka bir yöne taşıdı. Enerjisini disipline etmesi için başladığı yüzme, kısa sürede bir tutkuya ve ardından büyük başarılara dönüştü. Bugün 17 yaşındaki Mehmet Arda Öner, 9 yılda kazandığı 83 madalya ile dikkat çekiyor.

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Elazığ’da çocuk yaşta konulan hiperaktivite tanısı, 17 yaşındaki Mehmet Arda Öner’in hayatında bir kırılma noktası oldu.

Elazığ’da çocuk yaşta konulan hiperaktivite tanısı, 17 yaşındaki Mehmet Arda Öner’in hayatında bir kırılma noktası oldu.

Ailesinin ve doktorların yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan Öner, yıllar içinde bu sporu yalnızca bir enerji boşaltma yöntemi olmaktan çıkarıp profesyonel bir başarı yolculuğuna dönüştürdü. Bugün geriye dönüp bakıldığında, 9 yılda kazanılmış 83 madalya ve çok sayıda Türkiye derecesi dikkat çekiyor.

Küçük yaşlarda aşırı hareketliliği nedeniyle uzmanlara başvurulan Öner’e hiperaktivite teşhisi konulmasının ardından ilaç tedavisi yerine spor önerildi. Suya olan ilgisi fark edilince yüzmeye yönlendirilen Öner, kısa sürede yeteneğiyle öne çıktı ve Elazığ Belediyesi Spor Kulübü bünyesine alındı. Burada özellikle paletli yüzmede gelişim gösteren genç sporcu, katıldığı yarışmalarda istikrarlı şekilde dereceler elde etmeye başladı.

İlk madalyasını 8 yaşında kazanan Öner, zamanla hem ulusal yarışmalarda hem de okul sporlarında önemli başarılar elde etti.

İlk madalyasını 8 yaşında kazanan Öner, zamanla hem ulusal yarışmalarda hem de okul sporlarında önemli başarılar elde etti.

400 metre çift palet Türkiye ikinciliği, 200 metre ve 50–100 metre çift palet Türkiye üçüncülükleri gibi dereceler, kariyerine eklenen önemli başlıklar arasında yer aldı. Fen lisesinde eğitimini sürdüren Öner, sporla akademik hayatı birlikte yürütmeye devam ediyor.

Hedefi ise net: Milli takıma girerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek. Diş hekimi olma hayalini de sürdüren genç sporcu, yoğun antrenman temposuna rağmen eğitimini aksatmadan ilerlemeyi planlıyor. Ailesi ve antrenörleri ise hem akademik hem sportif alandaki disiplininden dolayı Öner’in geleceğine güvenle bakıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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