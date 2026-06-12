Hiperaktivite Teşhisi Onu Havuzla Buluşturdu: 9 Yılda 83 Madalyalık Başarı Hikayesi
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Çocuk yaşta konulan hiperaktivite teşhisi, onun hayatını bambaşka bir yöne taşıdı. Enerjisini disipline etmesi için başladığı yüzme, kısa sürede bir tutkuya ve ardından büyük başarılara dönüştü. Bugün 17 yaşındaki Mehmet Arda Öner, 9 yılda kazandığı 83 madalya ile dikkat çekiyor.
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Elazığ’da çocuk yaşta konulan hiperaktivite tanısı, 17 yaşındaki Mehmet Arda Öner’in hayatında bir kırılma noktası oldu.
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İlk madalyasını 8 yaşında kazanan Öner, zamanla hem ulusal yarışmalarda hem de okul sporlarında önemli başarılar elde etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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