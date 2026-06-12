Hiperaktivite Teşhisi Onu Havuzla Buluşturdu: 9 Yılda 83 Madalyalık Başarı Hikayesi

Ailesinin ve doktorların yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan Öner, yıllar içinde bu sporu yalnızca bir enerji boşaltma yöntemi olmaktan çıkarıp profesyonel bir başarı yolculuğuna dönüştürdü. Bugün geriye dönüp bakıldığında, 9 yılda kazanılmış 83 madalya ve çok sayıda Türkiye derecesi dikkat çekiyor.

Küçük yaşlarda aşırı hareketliliği nedeniyle uzmanlara başvurulan Öner’e hiperaktivite teşhisi konulmasının ardından ilaç tedavisi yerine spor önerildi. Suya olan ilgisi fark edilince yüzmeye yönlendirilen Öner, kısa sürede yeteneğiyle öne çıktı ve Elazığ Belediyesi Spor Kulübü bünyesine alındı. Burada özellikle paletli yüzmede gelişim gösteren genç sporcu, katıldığı yarışmalarda istikrarlı şekilde dereceler elde etmeye başladı.