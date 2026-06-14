Kahve Sadece Enerji Vermiyor: Yaşlanmayı Yavaşlatabilecek Etkisi Ortaya Çıktı

Bu reseptör, araştırmacılar tarafından vücudun besinlerden gelen sinyallere yanıt veren bir “besin sensörü” olarak tanımlanıyor.

Texas A&M Üniversitesi’nden Dr. Stephen Safe, kahvenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin bir bölümünün bu mekanizmayla bağlantılı olabileceğini belirtti. Safe, “Bu reseptör, stres kaynaklı hasarlara karşı vücudu korumada rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce yapılan bazı araştırmalar da düzenli kahve tüketiminin bilişsel sağlıkla ilişkili olabileceğini öne sürmüştü. Günde yaklaşık üç fincan kahvenin hafıza ve düşünme yetilerinin korunmasına katkı sağlayabileceği ve bilişsel gerileme riskini azaltabileceği belirtilmişti.

Bilim insanları, özellikle kafeinden ziyade kahvenin içerdiği doğal bileşiklerin daha dikkat çekici olduğunu vurguladı. Dr. Safe, “Kafein reseptöre bağlanıyor ancak modellerimizde belirgin bir etki göstermedi. Polifenolik ve polihidroksi bileşikler çok daha aktif görünüyor” dedi.

Araştırmacılar ise kahvenin yüzlerce farklı bileşen içeren karmaşık bir karışım olduğunu ve bu ilişkinin vücut sağlığı üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.