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Kahve Sadece Enerji Vermiyor: Yaşlanmayı Yavaşlatabilecek Etkisi Ortaya Çıktı

Kahve Sadece Enerji Vermiyor: Yaşlanmayı Yavaşlatabilecek Etkisi Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 09:22
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Sabahları vazgeçilmez hale gelen kahveyle ilgili yeni bir araştırma, bu popüler içeceğin vücutta tahmin edilenden daha büyük etkilere sahip olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, kahvede bulunan bazı doğal bileşiklerin yaşlanma süreci ve kronik hastalıklarla ilişkili bir mekanizmayı harekete geçirebileceğini belirledi.

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Kahve tüketimiyle ilgili yeni bir araştırma, bu popüler içeceğin yalnızca enerji vermekle kalmayabileceğini, aynı zamanda vücudun yaşlanma süreci ve kronik hastalıklarla mücadelesinde rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Kahve tüketimiyle ilgili yeni bir araştırma, bu popüler içeceğin yalnızca enerji vermekle kalmayabileceğini, aynı zamanda vücudun yaşlanma süreci ve kronik hastalıklarla mücadelesinde rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Nutrients dergisinde Mart 2026’da yayımlanan çalışmada, kahvede bulunan bazı bileşenlerin vücutta yaşlanma, stres tepkisi ve hastalıklarla ilişkili bir reseptör olan NR4A1’i aktive edebildiği belirlendi.

Araştırmacılar, kahvenin içerdiği farklı bileşenlerin NR4A1 üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuçlar, kafeinin bu konuda başrolde olmadığını; kahvedeki polifenoller ve polihidroksi yapılı bitkisel bileşenlerin reseptör üzerinde çok daha güçlü etkiye sahip olduğunu gösterdi.

Araştırmaya göre, kahvede bulunan bazı bileşikler vücudun hücresel stresle başa çıkmasına yardımcı olan NR4A1 reseptörüne bağlanarak onun aktivitesini etkileyebiliyor.

Araştırmaya göre, kahvede bulunan bazı bileşikler vücudun hücresel stresle başa çıkmasına yardımcı olan NR4A1 reseptörüne bağlanarak onun aktivitesini etkileyebiliyor.

Bu reseptör, araştırmacılar tarafından vücudun besinlerden gelen sinyallere yanıt veren bir “besin sensörü” olarak tanımlanıyor.

Texas A&M Üniversitesi’nden Dr. Stephen Safe, kahvenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin bir bölümünün bu mekanizmayla bağlantılı olabileceğini belirtti. Safe, “Bu reseptör, stres kaynaklı hasarlara karşı vücudu korumada rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce yapılan bazı araştırmalar da düzenli kahve tüketiminin bilişsel sağlıkla ilişkili olabileceğini öne sürmüştü. Günde yaklaşık üç fincan kahvenin hafıza ve düşünme yetilerinin korunmasına katkı sağlayabileceği ve bilişsel gerileme riskini azaltabileceği belirtilmişti.

Bilim insanları, özellikle kafeinden ziyade kahvenin içerdiği doğal bileşiklerin daha dikkat çekici olduğunu vurguladı. Dr. Safe, “Kafein reseptöre bağlanıyor ancak modellerimizde belirgin bir etki göstermedi. Polifenolik ve polihidroksi bileşikler çok daha aktif görünüyor” dedi.

Araştırmacılar ise kahvenin yüzlerce farklı bileşen içeren karmaşık bir karışım olduğunu ve bu ilişkinin vücut sağlığı üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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