Kahve Sadece Enerji Vermiyor: Yaşlanmayı Yavaşlatabilecek Etkisi Ortaya Çıktı
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Sabahları vazgeçilmez hale gelen kahveyle ilgili yeni bir araştırma, bu popüler içeceğin vücutta tahmin edilenden daha büyük etkilere sahip olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, kahvede bulunan bazı doğal bileşiklerin yaşlanma süreci ve kronik hastalıklarla ilişkili bir mekanizmayı harekete geçirebileceğini belirledi.
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Kahve tüketimiyle ilgili yeni bir araştırma, bu popüler içeceğin yalnızca enerji vermekle kalmayabileceğini, aynı zamanda vücudun yaşlanma süreci ve kronik hastalıklarla mücadelesinde rol oynayabileceğini ortaya koydu.
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Araştırmaya göre, kahvede bulunan bazı bileşikler vücudun hücresel stresle başa çıkmasına yardımcı olan NR4A1 reseptörüne bağlanarak onun aktivitesini etkileyebiliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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