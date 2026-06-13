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Kayıp Bir Gezegen mi? Nadir Bir Meteorit, Güneş Sistemi’nde Yok Olmuş Kayalık Bir Dünyaya İşaret Ediyor

Kayıp Bir Gezegen mi? Nadir Bir Meteorit, Güneş Sistemi’nde Yok Olmuş Kayalık Bir Dünyaya İşaret Ediyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 08:01
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Bazı meteoritler, yalnızca Güneş Sistemi’nin bilinen yapısını değil, çok daha gizemli bir geçmişi de işaret ediyor olabilir. Nadir bulunan taş örnekleri, artık var olmayan bir kayalık gezegenin izlerini taşıdığı yönünde tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bilim insanları, bu parçaların erken dönem kozmik çarpışmalardan kalan “kayıp bir dünyanın” kalıntıları olabileceğini değerlendiriyor.

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Uzaydan Dünya’ya düşen taşlar, Güneş Sistemi’nin erken dönemine dair en eski kayıtları taşıyor.

Uzaydan Dünya’ya düşen taşlar, Güneş Sistemi’nin erken dönemine dair en eski kayıtları taşıyor.

Ancak bazı örnekler var ki, bildiğimiz hiçbir gök cismiyle tam olarak eşleşmiyor. Son yıllarda incelenen çok nadir meteoritler, bilim insanlarını “acaba artık var olmayan bir kayalık gezegen mi vardı?” sorusuna götürüyor.

Bu ihtimal şimdilik kesinleşmiş değil ama özellikle bazı kimyasal imzalar, sıradan açıklamaları zorlaştırıyor.

Aubritler neden bu kadar garip?

Söz konusu meteorit sınıfı “aubrite” olarak adlandırılıyor ve tüm düşen meteoritlerin %1’inden bile azını oluşturuyor.

Bu taşların en dikkat çekici yanı, içerdiği minerallerin alışılmış asteroit yapılarıyla pek uyuşmaması. Yapılan analizler, bu materyallerin ya aşırı özel koşullarda oluştuğunu ya da bugün artık var olmayan bir gök cisminin parçası olabileceğini gösteriyor.

Smithsonian Institution ve Brown University araştırmacılarının çalışmaları, bu parçaların kaynağının hâlâ net şekilde belirlenemediğini ortaya koyuyor. En güçlü senaryo ise: çoktan parçalanmış, gezegen büyüklüğünde kayalık bir cisim.

“Kayıp gezegen” fikri bilim kurgu mu, bilim mi?

“Kayıp gezegen” fikri bilim kurgu mu, bilim mi?

Aslında tamamen uçuk bir fikir değil. Güneş Sistemi’nin erken döneminde çarpışmalar oldukça yaygındı.

  • Ay’ın oluşumu bile dev bir çarpışma senaryosuyla açıklanıyor

  • Erken Güneş Sistemi’nin çok daha “kalabalık” olduğu simülasyonlarla gösteriliyor

  • Bazı kayalık cisimlerin tamamen parçalanmış olması mümkün görülüyor

Yani “bir gezegen vardı ve yok oldu” fikri, en azından fizik yasalarıyla çelişmiyor. Ama şu an için kanıt seviyesi hâlâ tartışmalı.

Bir gezegen nasıl yok olur?

Gezegenler sonsuza kadar stabil kalmak zorunda değil. Büyük çarpışmalar, yörünge bozulmaları veya zaman içinde biriken gravite etkileri bir gök cismini tamamen parçalayabilir.

Bu süreçte geriye:

  • asteroit parçaları

  • meteoritler

  • farklı kimyasal izler

kalabiliyor.

Bilim insanları bu “kozmik parçaları” okuyarak geçmişi yeniden kurmaya çalışıyor. İzotop oranları ve mineral yapılar burada adeta bir DNA testi gibi çalışıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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