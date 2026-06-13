Kayıp Bir Gezegen mi? Nadir Bir Meteorit, Güneş Sistemi’nde Yok Olmuş Kayalık Bir Dünyaya İşaret Ediyor

Ancak bazı örnekler var ki, bildiğimiz hiçbir gök cismiyle tam olarak eşleşmiyor. Son yıllarda incelenen çok nadir meteoritler, bilim insanlarını “acaba artık var olmayan bir kayalık gezegen mi vardı?” sorusuna götürüyor.

Bu ihtimal şimdilik kesinleşmiş değil ama özellikle bazı kimyasal imzalar, sıradan açıklamaları zorlaştırıyor.

Aubritler neden bu kadar garip?

Söz konusu meteorit sınıfı “aubrite” olarak adlandırılıyor ve tüm düşen meteoritlerin %1’inden bile azını oluşturuyor.

Bu taşların en dikkat çekici yanı, içerdiği minerallerin alışılmış asteroit yapılarıyla pek uyuşmaması. Yapılan analizler, bu materyallerin ya aşırı özel koşullarda oluştuğunu ya da bugün artık var olmayan bir gök cisminin parçası olabileceğini gösteriyor.

Smithsonian Institution ve Brown University araştırmacılarının çalışmaları, bu parçaların kaynağının hâlâ net şekilde belirlenemediğini ortaya koyuyor. En güçlü senaryo ise: çoktan parçalanmış, gezegen büyüklüğünde kayalık bir cisim.