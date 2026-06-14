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Sağlıklı Sanıyorduk! Şekeri Tamamen Bırakmak Sandığınız Kadar İyi Olmayabilir

Sağlıklı Sanıyorduk! Şekeri Tamamen Bırakmak Sandığınız Kadar İyi Olmayabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 14:38
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Şekeri tamamen hayatından çıkarmak sağlıklı bir adım gibi görünse de yeni araştırmalar bu yaklaşımın her zaman beklenen sonucu vermeyebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle bağırsak sağlığı ve metabolizma üzerinde dengeli karbonhidrat alımının kritik rol oynadığını vurguluyor. Bulgular, “sıfır şeker” yaklaşımının bazı durumlarda vücut dengesini olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.

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Şeker tüketiminin fazla olması; obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.

Şeker tüketiminin fazla olması; obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.

Ancak yeni bir araştırma, şekeri tamamen hayatından çıkarmanın özellikle bazı beslenme düzenlerinde beklenmedik olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, dengeli beslenmenin yalnızca belirli bir besin grubunu tamamen ortadan kaldırmaktan daha önemli olabileceğini vurguluyor.

Araştırmada, düşük yağlı beslenen fareler üzerinde şeker tüketiminin bağırsak sağlığı ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmacılar 16 hafta boyunca iki farklı grubu takip etti. Bir grup, sofra şekeri olarak bilinen sükroz içeren düşük yağlı bir diyetle beslenirken diğer grup sükroz içermeyen düşük yağlı bir diyet uyguladı.

Çalışma boyunca farelerin glikoz toleransı, insülin hassasiyeti, metabolik hormon seviyeleri, bağırsak bakterileri ve karaciğer ile bağırsaktaki iltihap belirtileri değerlendirildi.

Çalışma boyunca farelerin glikoz toleransı, insülin hassasiyeti, metabolik hormon seviyeleri, bağırsak bakterileri ve karaciğer ile bağırsaktaki iltihap belirtileri değerlendirildi.

Araştırmanın sonunda iki grubun da ağırlıkları benzer seviyelerde kaldı. Ancak tamamen şekersiz düşük yağlı diyetle beslenen farelerde kan şekeri kontrolünün bozulduğu, insülin direnci geliştiği, bağırsak bakterilerinde dengesizlik oluştuğu ve bağırsak ile karaciğerde iltihaplanmaya bağlı değişimler görüldüğü belirlendi.

Araştırmanın başındaki isimlerden Dr. Rasheed Ahmad, “Sükrozun düşük yağlı bir diyetten tamamen çıkarılması, beklenmedik şekilde bağırsak sağlığını bozabilir ve iltihaplanma ile metabolik sorunları artırabilir” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre bu bulgular, beslenme yaklaşımında yalnızca şekeri azaltmaya odaklanmak yerine bağırsak mikrobiyotasının korunmasının da dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.

Ancak araştırma, şeker tüketiminin sınırsız olması gerektiği anlamına gelmiyor. Doğal olarak meyve, sebze, tahıl ve süt ürünlerinde bulunan şekerler; lif, vitamin, mineral ve diğer besinlerle birlikte alındığı için vücutta daha yavaş sindiriliyor.

Asıl riskin ise işlenmiş gıdalara sonradan eklenen şekerlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Fazla miktarda eklenmiş şeker tüketimi; yüksek tansiyon, kronik iltihaplanma, diş çürükleri, kilo artışı, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini artırabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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