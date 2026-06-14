Sağlıklı Sanıyorduk! Şekeri Tamamen Bırakmak Sandığınız Kadar İyi Olmayabilir
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Şekeri tamamen hayatından çıkarmak sağlıklı bir adım gibi görünse de yeni araştırmalar bu yaklaşımın her zaman beklenen sonucu vermeyebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle bağırsak sağlığı ve metabolizma üzerinde dengeli karbonhidrat alımının kritik rol oynadığını vurguluyor. Bulgular, “sıfır şeker” yaklaşımının bazı durumlarda vücut dengesini olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.
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Şeker tüketiminin fazla olması; obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.
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Çalışma boyunca farelerin glikoz toleransı, insülin hassasiyeti, metabolik hormon seviyeleri, bağırsak bakterileri ve karaciğer ile bağırsaktaki iltihap belirtileri değerlendirildi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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