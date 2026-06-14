Sağlıklı Sanıyorduk! Şekeri Tamamen Bırakmak Sandığınız Kadar İyi Olmayabilir

Araştırmanın sonunda iki grubun da ağırlıkları benzer seviyelerde kaldı. Ancak tamamen şekersiz düşük yağlı diyetle beslenen farelerde kan şekeri kontrolünün bozulduğu, insülin direnci geliştiği, bağırsak bakterilerinde dengesizlik oluştuğu ve bağırsak ile karaciğerde iltihaplanmaya bağlı değişimler görüldüğü belirlendi.

Araştırmanın başındaki isimlerden Dr. Rasheed Ahmad, “Sükrozun düşük yağlı bir diyetten tamamen çıkarılması, beklenmedik şekilde bağırsak sağlığını bozabilir ve iltihaplanma ile metabolik sorunları artırabilir” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre bu bulgular, beslenme yaklaşımında yalnızca şekeri azaltmaya odaklanmak yerine bağırsak mikrobiyotasının korunmasının da dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.

Ancak araştırma, şeker tüketiminin sınırsız olması gerektiği anlamına gelmiyor. Doğal olarak meyve, sebze, tahıl ve süt ürünlerinde bulunan şekerler; lif, vitamin, mineral ve diğer besinlerle birlikte alındığı için vücutta daha yavaş sindiriliyor.

Asıl riskin ise işlenmiş gıdalara sonradan eklenen şekerlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Fazla miktarda eklenmiş şeker tüketimi; yüksek tansiyon, kronik iltihaplanma, diş çürükleri, kilo artışı, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini artırabiliyor.