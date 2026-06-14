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Yaşam
Domateslerin Daha Uzun Süre Taze Kalmasının Sırrı Mutfaktaki O Noktada Gizli

Domateslerin Daha Uzun Süre Taze Kalmasının Sırrı Mutfaktaki O Noktada Gizli

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 14:20
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Domateslerin kısa sürede yumuşayıp bozulmasını önlemek için saklama şekline dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlara göre mutfakta doğru noktayı seçmek, özellikle bazı domates türlerinin tazeliğini iki haftaya kadar korumasına yardımcı olabiliyor. Ancak kesilmiş domateslerde uygulanması gereken yöntem tamamen değişiyor.

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Domatesleri doğru saklamak, raf ömrünü ciddi şekilde uzatabiliyor.

Domatesleri doğru saklamak, raf ömrünü ciddi şekilde uzatabiliyor.

Uzmanlara göre özellikle mutfakta seçilecek doğru yer, domateslerin tazeliğini yaklaşık iki haftaya kadar koruyabiliyor.

Food uzmanlarının aktardığı bilgilere göre domatesin nasıl saklanacağı, meyvenin durumuna göre değişiyor. Bowles Farming Company’den yönetici Derek Azevedo, olgun ve bütün domateslerin oda sıcaklığında, mutfak tezgâhında saklanabileceğini belirtiyor. Ancak kesilmiş domatesler için bu durum değişiyor; bu tür domateslerin buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor.

Azevedo, “Saklama yöntemi evin 22 dereceyi (72°F) geçmediği sürece çok kritik değil. Domatesler tezgâhta rahatlıkla dayanır,” ifadelerini kullanıyor.

Azevedo, “Saklama yöntemi evin 22 dereceyi (72°F) geçmediği sürece çok kritik değil. Domatesler tezgâhta rahatlıkla dayanır,” ifadelerini kullanıyor.

Öte yandan dilimlenmiş domateslerin hızlı bozulmayı önlemek için mutlaka soğutulması öneriliyor.

Domatesleri buzdolabına koymak, aşırı olgunlaşmalarını da yavaşlatabiliyor. Uzmanlar, hemen tüketilmeyecek domateslerin dolapta bekletilebileceğini, yenmeden önce ise tekrar oda sıcaklığına alınmasının lezzet açısından daha iyi sonuç verdiğini vurguluyor.

Raf ömrü ise türüne göre değişiyor. Heirloom domatesler yalnızca birkaç gün dayanırken, Roma gibi bazı çeşitler uygun koşullarda iki haftaya kadar taze kalabiliyor.

Bir diğer dikkat çekici detay ise sap kısmıyla ilgili. Bazı uzmanlar domateslerin sap kısmının çıkarılarak ve bu bölge aşağı gelecek şekilde saklanmasının nem kaybını azalttığını ve bozulmayı geciktirdiğini belirtiyor. Ancak gıda bilimciler bu konuda farklı bir görüş de paylaşıyor.

Institute of Food Technologists’tan Dr. Alexandra Kazaks’a göre sap kısmının bulunduğu bölge aslında hassas bir alan. Bu nokta hava, nem ve mikroorganizmaların girişine daha açık olduğu için bozulmayı hızlandırabiliyor. Bu nedenle domatesleri sap kısmı aşağı bakacak şekilde saklamak tazeliği korumaya yardımcı olabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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