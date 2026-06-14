Domateslerin Daha Uzun Süre Taze Kalmasının Sırrı Mutfaktaki O Noktada Gizli

Öte yandan dilimlenmiş domateslerin hızlı bozulmayı önlemek için mutlaka soğutulması öneriliyor.

Domatesleri buzdolabına koymak, aşırı olgunlaşmalarını da yavaşlatabiliyor. Uzmanlar, hemen tüketilmeyecek domateslerin dolapta bekletilebileceğini, yenmeden önce ise tekrar oda sıcaklığına alınmasının lezzet açısından daha iyi sonuç verdiğini vurguluyor.

Raf ömrü ise türüne göre değişiyor. Heirloom domatesler yalnızca birkaç gün dayanırken, Roma gibi bazı çeşitler uygun koşullarda iki haftaya kadar taze kalabiliyor.

Bir diğer dikkat çekici detay ise sap kısmıyla ilgili. Bazı uzmanlar domateslerin sap kısmının çıkarılarak ve bu bölge aşağı gelecek şekilde saklanmasının nem kaybını azalttığını ve bozulmayı geciktirdiğini belirtiyor. Ancak gıda bilimciler bu konuda farklı bir görüş de paylaşıyor.

Institute of Food Technologists’tan Dr. Alexandra Kazaks’a göre sap kısmının bulunduğu bölge aslında hassas bir alan. Bu nokta hava, nem ve mikroorganizmaların girişine daha açık olduğu için bozulmayı hızlandırabiliyor. Bu nedenle domatesleri sap kısmı aşağı bakacak şekilde saklamak tazeliği korumaya yardımcı olabiliyor.