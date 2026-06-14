Domateslerin Daha Uzun Süre Taze Kalmasının Sırrı Mutfaktaki O Noktada Gizli
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Domateslerin kısa sürede yumuşayıp bozulmasını önlemek için saklama şekline dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlara göre mutfakta doğru noktayı seçmek, özellikle bazı domates türlerinin tazeliğini iki haftaya kadar korumasına yardımcı olabiliyor. Ancak kesilmiş domateslerde uygulanması gereken yöntem tamamen değişiyor.
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Domatesleri doğru saklamak, raf ömrünü ciddi şekilde uzatabiliyor.
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Azevedo, “Saklama yöntemi evin 22 dereceyi (72°F) geçmediği sürece çok kritik değil. Domatesler tezgâhta rahatlıkla dayanır,” ifadelerini kullanıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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