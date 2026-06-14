İlişkilerde En İdeal Yaş Farkı Açıklandı

Ancak bu tür ilişkilerde güç dengesi, maddi imkan farklılıkları ve yaşam deneyimi uçurumunun bazı zorlukları beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor.

Benzer şekilde, bazı araştırmalar da yaş farkı büyüdükçe evlilik memnuniyetinin zaman içinde daha hızlı düşebildiğini ortaya koyuyor. Özellikle 4–6 yıl aralığında hafif bir düşüş görülürken, 7 yıl ve üzeri farklarda bu eğilimin daha belirgin hale geldiği ifade ediliyor.

Sonuç olarak uzmanlara göre “tek doğru formül” yok; ancak araştırmalar, 1–3 yıl aralığının ilişki uyumu açısından en dengeli seçeneklerden biri olabileceğini gösteriyor.