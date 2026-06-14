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İlişkilerde En İdeal Yaş Farkı Açıklandı

İlişkilerde En İdeal Yaş Farkı Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 15:03
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Uzmanlara göre ilişkilerde yaş farkı, uyum ve uzun vadeli mutluluk üzerinde düşündüğünüzden daha etkili olabilir. Yapılan değerlendirmeler, partnerler arasındaki küçük yaş farklarının daha dengeli bir ilişki zemini oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle yaşam beklentileri, finansal alışkanlıklar ve duygusal olgunluk açısından belirli bir aralık öne çıkıyor.

Kaynak: https://www.unilad.com/news/ideal-age...
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İlişkilerde yaş farkı uzun süredir tartışma konusu olurken, uzmanlar bu konuda daha net bir çerçeve çiziyor.

İlişkilerde yaş farkı uzun süredir tartışma konusu olurken, uzmanlar bu konuda daha net bir çerçeve çiziyor.

Psikoterapist Eloise Skinner’a göre, ilişkilerin uzun vadede daha uyumlu ilerleyebilmesi için en ideal yaş aralığı “0 ila 3 yıl” fark.

Skinner, bu aralığın çiftlerin yaşam beklentileri, finansal alışkanlıkları ve fiziksel-psikolojik olgunluk düzeyleri açısından daha dengeli bir eşleşme sunduğunu belirtiyor. Ona göre benzer yaşlarda olmak; harcama alışkanlıklarından kariyer hedeflerine, hatta yaşam tarzı tercihleri ve seyahat beklentilerine kadar birçok alanda uyumu artırıyor.

Bununla birlikte uzman, büyük yaş farklarının otomatik olarak sorun yaratmadığını da vurguluyor.

Bununla birlikte uzman, büyük yaş farklarının otomatik olarak sorun yaratmadığını da vurguluyor.

Ancak bu tür ilişkilerde güç dengesi, maddi imkan farklılıkları ve yaşam deneyimi uçurumunun bazı zorlukları beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor.

Benzer şekilde, bazı araştırmalar da yaş farkı büyüdükçe evlilik memnuniyetinin zaman içinde daha hızlı düşebildiğini ortaya koyuyor. Özellikle 4–6 yıl aralığında hafif bir düşüş görülürken, 7 yıl ve üzeri farklarda bu eğilimin daha belirgin hale geldiği ifade ediliyor.

Sonuç olarak uzmanlara göre “tek doğru formül” yok; ancak araştırmalar, 1–3 yıl aralığının ilişki uyumu açısından en dengeli seçeneklerden biri olabileceğini gösteriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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