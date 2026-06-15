Mavi Gözlü Herkes Tek Bir Atadan Geliyor Olabilir: Genetik Mutasyonun Şaşırtıcı Kökeni Açıklandı

Bir bilim insanına göre, bugün mavi göz rengine sahip herkesin genetik izi tek bir kişiye kadar uzanıyor.

Andrew Huberman’ın podcast programına konuk olan genetik uzmanı Dr. Melissa Ilardo, mavi göz renginin kökenine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ilardo, “Mavi gözlü herkes aynı kişiden geliyor” ifadesinin, bilim dünyasında uzun süredir tartışılan bir genetik mutasyona dayandığını belirtti.

Göz renginin iristeki pigment miktarıyla belirlendiğini hatırlatan uzmanlar, kahverengi gözlerin dünya genelinde en yaygın renk olduğunu, mavi, yeşil, ela ve gri tonların ise daha nadir görüldüğünü ifade ediyor. Nadiren de olsa heterokromi olarak bilinen durumda, bireylerin iki gözünün farklı renklerde olabildiği de biliniyor.