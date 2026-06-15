Mavi Gözlü Herkes Tek Bir Atadan Geliyor Olabilir: Genetik Mutasyonun Şaşırtıcı Kökeni Açıklandı
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Mavi göz rengiyle ilgili uzun süredir tartışılan genetik köken meselesi yeniden gündeme geldi. Uzmanlara göre bugün dünyadaki tüm mavi gözlü bireyler, binlerce yıl önce yaşamış tek bir kişinin taşıdığı genetik mutasyona dayanıyor olabilir. Bu dikkat çekici iddia, göz renginin evrimsel süreçte nasıl yayıldığına dair yeni bir bakış sunuyor.
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Dünya genelinde mavi gözlü insanların kökenine dair dikkat çekici bir genetik iddia yeniden gündemde.
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Ilardo’ya göre, tarihsel süreçte tek bir bireyde OCA2 genini etkileyen bir mutasyon meydana geldi ve bu değişim, melanin üretimini düzenleyen mekanizmayı “kapatarak” mavi göz renginin ortaya çıkmasına yol açtı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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