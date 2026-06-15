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Mavi Gözlü Herkes Tek Bir Atadan Geliyor Olabilir: Genetik Mutasyonun Şaşırtıcı Kökeni Açıklandı

Mavi Gözlü Herkes Tek Bir Atadan Geliyor Olabilir: Genetik Mutasyonun Şaşırtıcı Kökeni Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 18:17
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Mavi göz rengiyle ilgili uzun süredir tartışılan genetik köken meselesi yeniden gündeme geldi. Uzmanlara göre bugün dünyadaki tüm mavi gözlü bireyler, binlerce yıl önce yaşamış tek bir kişinin taşıdığı genetik mutasyona dayanıyor olabilir. Bu dikkat çekici iddia, göz renginin evrimsel süreçte nasıl yayıldığına dair yeni bir bakış sunuyor.

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Dünya genelinde mavi gözlü insanların kökenine dair dikkat çekici bir genetik iddia yeniden gündemde.

Dünya genelinde mavi gözlü insanların kökenine dair dikkat çekici bir genetik iddia yeniden gündemde.

Bir bilim insanına göre, bugün mavi göz rengine sahip herkesin genetik izi tek bir kişiye kadar uzanıyor.

Andrew Huberman’ın podcast programına konuk olan genetik uzmanı Dr. Melissa Ilardo, mavi göz renginin kökenine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ilardo, “Mavi gözlü herkes aynı kişiden geliyor” ifadesinin, bilim dünyasında uzun süredir tartışılan bir genetik mutasyona dayandığını belirtti.

Göz renginin iristeki pigment miktarıyla belirlendiğini hatırlatan uzmanlar, kahverengi gözlerin dünya genelinde en yaygın renk olduğunu, mavi, yeşil, ela ve gri tonların ise daha nadir görüldüğünü ifade ediyor. Nadiren de olsa heterokromi olarak bilinen durumda, bireylerin iki gözünün farklı renklerde olabildiği de biliniyor.

Ilardo’ya göre, tarihsel süreçte tek bir bireyde OCA2 genini etkileyen bir mutasyon meydana geldi ve bu değişim, melanin üretimini düzenleyen mekanizmayı “kapatarak” mavi göz renginin ortaya çıkmasına yol açtı.

Ilardo’ya göre, tarihsel süreçte tek bir bireyde OCA2 genini etkileyen bir mutasyon meydana geldi ve bu değişim, melanin üretimini düzenleyen mekanizmayı “kapatarak” mavi göz renginin ortaya çıkmasına yol açtı.

Bu genetik varyasyonun zamanla nesiller boyunca yayıldığı ve günümüzdeki mavi gözlü bireylerin büyük bölümüne aktarıldığı belirtiliyor.

Kopenhag Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar da bu görüşü destekler nitelikte. Farklı ülkelerden mavi gözlü bireylerin DNA örnekleri incelendiğinde, aynı genetik “anahtar” mutasyonun ortak bir noktada bulunduğu tespit edildi.

Uzmanlar, bu ilk mavi gözlü bireyin yaklaşık 6.000 ila 10.000 yıl önce yaşamış olabileceğini değerlendiriyor. Ancak araştırmacılar, bu durumun günümüzde mavi gözlü kişilerin yakın akraba olduğu anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Mutasyonun çok eski bir dönemde ortaya çıkmış olması nedeniyle, bu özelliğin bugün milyonlarca insana yayılmış olduğu ifade ediliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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