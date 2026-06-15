Çocuklarda Miyopi Riski Artıyor: Uzmanlar Erken Önlem Uyarısı Yapıyor
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Okul çağındaki çocuklarda miyopi vakaları, artan ekran kullanımı ve azalan açık hava süresiyle birlikte hızla yükseliyor. Uzmanlar, erken yaşta fark edilmeyen görme sorunlarının eğitim başarısını ve günlük yaşamı doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Basit yaşam alışkanlıklarıyla bu riskin azaltılabileceği ifade ediliyor.
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Okul çağındaki çocuklarda miyopi, son yıllarda hem akademik yoğunluk hem de yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte belirgin şekilde artış göstermektedir.
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Miyopi, gözde oluşan görüntünün retina yerine retina önünde odaklanması sonucu ortaya çıkan bir kırma kusuru olarak tanımlanıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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