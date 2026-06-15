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Çocuklarda Miyopi Riski Artıyor: Uzmanlar Erken Önlem Uyarısı Yapıyor

Çocuklarda Miyopi Riski Artıyor: Uzmanlar Erken Önlem Uyarısı Yapıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 19:58
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Okul çağındaki çocuklarda miyopi vakaları, artan ekran kullanımı ve azalan açık hava süresiyle birlikte hızla yükseliyor. Uzmanlar, erken yaşta fark edilmeyen görme sorunlarının eğitim başarısını ve günlük yaşamı doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Basit yaşam alışkanlıklarıyla bu riskin azaltılabileceği ifade ediliyor.

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Okul çağındaki çocuklarda miyopi, son yıllarda hem akademik yoğunluk hem de yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte belirgin şekilde artış göstermektedir.

Okul çağındaki çocuklarda miyopi, son yıllarda hem akademik yoğunluk hem de yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte belirgin şekilde artış göstermektedir.

Uzmanlar, özellikle ekran kullanım süresinin uzaması ve açık hava aktivitelerinin azalmasının bu tabloyu hızlandırdığını vurgularken, genetik yatkınlığın da sürece katkı sağladığını belirtiyor. Erken dönemde edinilecek sağlıklı alışkanlıkların ise miyopinin ortaya çıkma riskini azaltmada ve ilerlemesini yavaşlatmada önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Miyopi, gözde oluşan görüntünün retina yerine retina önünde odaklanması sonucu ortaya çıkan bir kırma kusuru olarak tanımlanıyor.

Miyopi, gözde oluşan görüntünün retina yerine retina önünde odaklanması sonucu ortaya çıkan bir kırma kusuru olarak tanımlanıyor.

Bu durum çocuklarda uzak mesafedeki nesnelerin bulanık görülmesine neden olurken, yakın görme genellikle etkilenmiyor. İlerleyen vakalarda görme kalitesindeki düşüş, eğitim sürecinden günlük aktivitelere kadar pek çok alanı olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca yüksek dereceli miyopinin, ilerleyen dönemlerde çeşitli göz hastalıklarına zemin hazırlayabildiği biliniyor.

Çocuklarda en sık görülen uyarı işaretleri arasında ders çalışırken kitabı göze fazla yaklaştırma, televizyonu yakından izleme ya da tablet ve telefonları çok kısa mesafeden kullanma yer alıyor. Uzak nesnelere bakarken göz kısma, başı eğme veya tek gözü kapatma gibi davranışlar da dikkat çekici belirtiler arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra tahtayı net görememe, okuma sırasında sık hata yapma ve akademik performansta düşüş gibi durumlar da görülebiliyor.

Göz yorgunluğu, baş ağrısı, sulanma ve ışığa karşı hassasiyet gibi şikâyetler de tabloya eşlik edebiliyor. Uzmanlar, bu tür belirtilerin birden fazlasının gözlemlenmesi halinde çocukların gecikmeden göz muayenesine götürülmesi gerektiğini vurguluyor. Erken teşhis ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla miyopinin ilerleyişinin büyük ölçüde kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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