Çocuklarda Miyopi Riski Artıyor: Uzmanlar Erken Önlem Uyarısı Yapıyor

Bu durum çocuklarda uzak mesafedeki nesnelerin bulanık görülmesine neden olurken, yakın görme genellikle etkilenmiyor. İlerleyen vakalarda görme kalitesindeki düşüş, eğitim sürecinden günlük aktivitelere kadar pek çok alanı olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca yüksek dereceli miyopinin, ilerleyen dönemlerde çeşitli göz hastalıklarına zemin hazırlayabildiği biliniyor.

Çocuklarda en sık görülen uyarı işaretleri arasında ders çalışırken kitabı göze fazla yaklaştırma, televizyonu yakından izleme ya da tablet ve telefonları çok kısa mesafeden kullanma yer alıyor. Uzak nesnelere bakarken göz kısma, başı eğme veya tek gözü kapatma gibi davranışlar da dikkat çekici belirtiler arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra tahtayı net görememe, okuma sırasında sık hata yapma ve akademik performansta düşüş gibi durumlar da görülebiliyor.

Göz yorgunluğu, baş ağrısı, sulanma ve ışığa karşı hassasiyet gibi şikâyetler de tabloya eşlik edebiliyor. Uzmanlar, bu tür belirtilerin birden fazlasının gözlemlenmesi halinde çocukların gecikmeden göz muayenesine götürülmesi gerektiğini vurguluyor. Erken teşhis ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla miyopinin ilerleyişinin büyük ölçüde kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.